Самой большой "теркой" будет попытка ОП уволить Разумкова, "слуги" хотят, чтобы Рада работала не по регламенту, - нардеп "Голоса" Железняк

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк не исключает, что несколько министров покинут свои должности.

Об это парламентарий заявил в материале Цензор.НЕТ.

"Самой большой политической "теркой" будет попытка Офиса Президента уволить спикера. Есть большое желание большинства, чтобы Верховная Рада работала не по регламенту. Надеюсь, у них не хватит голосов для такого увольнения",- говорится в сообщении.

По словам Железняка, на первой пленарной неделе могут рассмотреть законы, направленные на сотрудничество с МВФ. Предполжительно речь пойдет о законопроектах, которые касаются НАБУ и банковского сектора.

"Также планируется к рассмотрению законопроект о деолигархизации. Готовится таблица. Я вижу, что там есть достаточная поддержка этого документа в том виде, в котором он внесен. Также хотят проголосовать знаменитый законопроект №5600, к которому поступило более 11 тыс. поправок. Тем не менее, они будут пытаться его протянуть поскорее для того, чтобы он, по их расчетам, принес как можно больше денег в бюджет", - подчеркнул нардеп.

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