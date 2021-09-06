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Новости Политика Украины
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ВР (28724) увольнение (2508) Разумков Дмитрий (1521) Офис Президента (1690) Железняк Ярослав (337)

Самой большой "теркой" будет попытка ОП уволить Разумкова, "слуги" хотят, чтобы Рада работала не по регламенту, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самой большой

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк не исключает, что несколько министров покинут свои должности.

Об это парламентарий заявил в материале Цензор.НЕТ.

"Самой большой политической "теркой" будет попытка Офиса Президента уволить спикера. Есть большое желание большинства, чтобы Верховная Рада работала не по регламенту. Надеюсь, у них не хватит голосов для такого увольнения",- говорится в сообщении.

По словам Железняка, на первой пленарной неделе могут рассмотреть законы, направленные на сотрудничество с МВФ. Предполжительно речь пойдет о законопроектах, которые касаются НАБУ и банковского сектора.

"Также планируется к рассмотрению законопроект о деолигархизации. Готовится таблица. Я вижу, что там есть достаточная поддержка этого документа в том виде, в котором он внесен. Также хотят проголосовать знаменитый законопроект №5600, к которому поступило более 11 тыс. поправок. Тем не менее, они будут пытаться его протянуть поскорее для того, чтобы он, по их расчетам, принес как можно больше денег в бюджет", - подчеркнул нардеп.

О планах Верховной Рады на осенью читайте здесь.

Читайте: "Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Какая разница. Ты, главное, не забудь оплатить бене и остальным фирташам их пожелания. А то из квартиры выселят. У разумкова есть где жить, о нем не переживай, мультипроцентный ты наш.
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06.09.2021 15:55
+3
Строительство диктатуры в самом разгаре. Народ спит, тупица - можно.
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06.09.2021 15:55
+3
по списку його обрали, як першого номера!
Ми ще тоді попереджали вас всіх, 73/43%зебіли, що обираєте тих самих ригів!
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06.09.2021 17:11
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Правила форума Совет форумчан
то шо? хорошо если уволят или нет?)) не угодишь 27%-ным
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06.09.2021 15:48 Ответить
Какая разница. Ты, главное, не забудь оплатить бене и остальным фирташам их пожелания. А то из квартиры выселят. У разумкова есть где жить, о нем не переживай, мультипроцентный ты наш.
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06.09.2021 15:55 Ответить
слуги хотят в раде вооще не работать. какой регламент? А вообщем они и так на полшишечки трудятся, иль меньше.
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06.09.2021 15:53 Ответить
Строительство диктатуры в самом разгаре. Народ спит, тупица - можно.
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06.09.2021 15:55 Ответить
Тёрки среди сортов зелёного говна не говорят о том, что оно перестало быть зелёным и перестало быть говном. Найбільшим "тертям" буде спроба ОП звільнити Разумкова, "слуги" хочуть, щоб Рада працювала не за регламентом, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7329
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06.09.2021 16:06 Ответить
Любитель чужого одеяла.Мелкий воришка.
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06.09.2021 16:12 Ответить
Країна ковтнула регіонала поводира зеленої мерзоти Разумкова до владного корита . Сьогодні ************ про нього ні слова як й про Єрмака... Видовище буде тільки те!!! Опозвція буде рятувати самеу конституційну посаду щоб не зажер усе НЕдоурпатор НЕлох , а значить будуть ростит імідж новій кремлівскькій куклі. Будуть спостерігати мовчки, як сцарь захоплює владу - теж поагно... Оце вищі політтехнології уХйла Гебьонного!
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06.09.2021 16:26 Ответить
можна цитувати Інстасамку ,як темник для вови - пашьол .на... Разумков атсюда ти мнє нє нравішься )
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06.09.2021 16:32 Ответить
А может хоть кто-то про разумковахоть что-то хорошее написать, просто интересно? Ведь по какому-то округу его избрали...
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06.09.2021 16:29 Ответить
Молодіжним крилом ПР керував перед Разумковим Хомутинник , котрий всиг накрасти на яхти--заводи-параходи. Разумков не встиг, коли зайняв його посаду у ПР - зате ця Кремлівська гнида пройшла свій важкий шлях до джуже високого ***** державного корита- а далі... тільки спостерігати як політики під куполом сьогоднішнього ЗЕшапіто ВР будуть діяти, Бо народу Разумков точно пофіг!
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06.09.2021 16:37 Ответить
по списку його обрали, як першого номера!
Ми ще тоді попереджали вас всіх, 73/43%зебіли, що обираєте тих самих ригів!
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06.09.2021 17:11 Ответить
"Надеюсь, у них не хватит голосов для такого увольнения". вы скользкие чмошники, потерпевшее лошье! духу не хватает заблокировать трибуну, поставить ультиматум! голимые уроды, вам с вашим макарчуком только гамно месить в белых костюмах и туфельках.
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06.09.2021 17:19 Ответить
 
 