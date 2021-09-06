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Падение мировых цен на сырье было вопросом времени, и оно уже началось, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Падение мировых цен на сырье было вопросом времени, и оно уже началось, - экономист

В условиях падения мировых цен на сырье власть не должна усиливать налоговое давление на экспортеров, ведь негативные последствия ощутит вся экономика страны.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Экономист напомнил, что мировые цены на сырье росли с прошлого года, что было результатом вливания значительной части средств в экономику после локдаунов. Однако этот благоприятный для отечественных экспортеров период уже закончился - сейчас цены на основные экспортные позиции украинских производителей снижаются.

"Нужно понимать, что поскольку нынешний рост цен на сырьевую продукцию не был вызван структурными изменениями ведущих экономик, изменением технологий, то падение сырьевых цен - это лишь вопрос времени", - отметил Кушнирук.

Он обратил внимание, что на рынках горно-металлургической продукции падение цен уже началось. Так, цены на железную руду упали на 35% пиковых показателей (221 долл/т), по состоянию на 07.07.2021 - до 144 долл/т уже 01.09.2021. Началось также снижение цен на металлопродукцию. Например, арматура на мировых рынках за август подешевела на 7%. Также на внешних рынках дешевеют цены на еще одну важную украинскую экспортную продукцию - кукурузу.

"Снижение мировых цен на железную руду началось в результате введения Китаем ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июне сократили импорт железной руды на 12%, в июле импорт был сокращен на 21,4%. Цены продолжат падать", - написал Кушнирук.

Кроме того, экономист отметил, что аналитики Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды, что также будет способствовать падению цен на нее.

"Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch в период с 2021 по 2025 год темпы роста добычи составят в среднем 3,6%. Это указывает на долгосрочную тенденцию роста предложения и соответственно падение цены на железную руду. Учитывая это, вместе с ней, будет снижаться и цена металлопродукции, потому что руда является важной составляющей ее себестоимости", - отметил Кушнирук.

По его мнению, украинской власти следует учитывать эти тенденции и отказаться от идеи усилить налоговое давление на предприятия ГМК, которые являются ключевыми источниками поступления валюты в страну.

"Власть, вместо того, чтобы способствовать росту спроса на металлургическую продукцию внутри страны, в первую очередь в сфере тяжелого машиностроения и строительства объектов дорожной инфраструктуры, своими руками подрывает положение базовой для экономики страны отрасли - ГМК. При этом удорожая все производство, где используются значительные объемы металлургической продукции, начиная от строительства жилья и дорожной инфраструктуры, и заканчивая машиностроением" - отметил Кушнирук.

Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и продукцию металлургов заканчивается, скоро отечественным предприятиям ГМК будет сложно конкурировать на мировых рынках, поэтому в таких условиях недопустимо повышать для них налоги.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Опять эти стоны очередного подх#йловника рыжего таракана.
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06.09.2021 15:29
+6
народ - а шо наши богатые украинцы) - делились с народом Украины суперприбылью? может я шо то пропустил?
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06.09.2021 15:36
+5
Москва 30 років крала по 60 млрд українського газу і нічого.
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06.09.2021 15:38
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Опять эти стоны очередного подх#йловника рыжего таракана.
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06.09.2021 15:29 Ответить
Сталь спочатку виросла на 200% а тепер трохи падає, але ж це не проблема! Це надприбутки наших олігархів, які тепер отримують в рази чистого прибутку! Прийшов час піднімати вантажні тарифи на Укрзалізниці!
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06.09.2021 18:41 Ответить
та ты шо)))))) и шо?)))
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06.09.2021 15:37 Ответить
та ты шо )))) это вам лапшу на уши до сих пор вешают - бедные вы ))) а страна твоя платит по арбитражу - факт и много платит - и боится шо Украина еще подаст иски и опять денег с вашей страны получит - факт ,опять же - так шо не тупи тут - а то дюже смешно и жалобно пишешь))
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06.09.2021 15:51 Ответить
жалобно помолись - может станешь жить лучше - да да кругом усе вороги ,вас нато окружило - по этому жить будете плохо ,а потом еще хуже - а потом расступитесь как и ссерия ,при ее танках ,ракетах ,подводных лодка х и так далее - приятного путешествия - как хорошо шо мы уже не с вами))))
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06.09.2021 16:00 Ответить
всі обвинувачення були безпідставними,ту мантру ми чули з 2000-х-вам кацапам була потрібна труба-у білорусів так само шантажем забрали,а тут не вийшло,потім було відключення взимку,потім ціна 400 зелених(Європа-200)-я тобі нагадую послідовність кац
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06.09.2021 15:54 Ответить
цапа ,а цапа - а тебе пока за пиндосовсий флаг не репрессируют сегодня? а завтра? - ты это берегись ,а то и семья пострадает - бедные вы ,несчастные)))
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06.09.2021 16:03 Ответить
Москва 30 років крала по 60 млрд українського газу і нічого.
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06.09.2021 15:38 Ответить
цапа ,а цапа - а ц вас шо до сих пор медведи бегают по городам?
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06.09.2021 15:54 Ответить
народ - а шо наши богатые украинцы) - делились с народом Украины суперприбылью? может я шо то пропустил?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:36 Ответить
а негры в шахтере для кого? сходи на футбич, бахни пивка сармата, включи ТРК Украина
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06.09.2021 15:52 Ответить
Ахметка, продай свой пентхаус (чердак) в Лондоне, купленный тобой за 272 ляма баксов и не стони, всем и так понятно, что ты самый бедный и несчастный... и вместе с тобою все те в ОП, кто у тебя на прикорме, включая гнусавую бубочку и ее попечителя - дЕрьмака...
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06.09.2021 15:39 Ответить
зато на внутреннем рынке -металл в два раза , дерево в 2.5 раза "подешевело" , а эти "нищеброды" всё ноют и ноют, плять ...
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06.09.2021 15:43 Ответить
Я от не можу зрозуміти - чому не робити щось своє? Чому не плавити власний класний метал і його продавати ЩЕ ДОРОЖЧЕ? Чому продавати сировину?
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06.09.2021 15:44 Ответить
Маши всем ручкой🌷×××
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06.09.2021 16:06 Ответить
То ты лапоть синий был,со своей перепутал.Так чем пахнет твоя шлюха,можешь ее позвать?😂🌷×××
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06.09.2021 16:22 Ответить
купят пару негров для донецкого шахтера, не надо налоги повышать, вы что
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06.09.2021 15:51 Ответить
Сколько ни говори "Халва, халва..." во рту сладко не станет.
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06.09.2021 16:44 Ответить
 
 