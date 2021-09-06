РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15658 посетителей онлайн
Новости Авто
17 515 61
авария (1264) дороги (2498) ПДД (531) патрульная полиция (1790) Монастырский (332)

В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Авто

С целью фиксации нарушений ПДД в ближайшее время на дороги Украины выйдут так называемые автомобили "Фантомы".

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Автомобили "Фантомы" - это автомобили Нацполиции без распознавательных знаков, законодательно это было разрешено еще в прошлом году, но в этом году на автомобильные дороги выйдут 4 специально оборудованные автомобили - фантомы, которые будут отслеживать нарушения ПДД в движении. Сейчас их оборудуют. Фиксация будет происходить автоматически. Этот подход к уменьшению ПДД доказал свою эффективность в развитых странах и мы будем использовать эту передовую практику. В следующем году таких автомобилей планируется еще 23, а в 2023 - еще 110", - уточнил Монастырский.

По его словам, такие автомобили одновременно могут фиксировать до 50 целей, которые двигаются как в сопутствующем направлении, так и во встречном. 

"Такие автомобили, как правило, не будут останавливать нарушителей, они это будут делать только в том случае, если правонарушение является значительным и угрожает безопасности остальных участников дорожного движения.Так мы получим передвижные комплексы фиксации скорости. Цель полиции не в том, чтобы собрать больше штрафов, а чтобы граждане поняли, что будет контроль на более широких участках, данная профилактика должна привести к соблюдению скоростных режимов", - резюмировал Монастырский.

В этом году на дороги выйдут первые автомобили Фантомы для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский 01

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Ігорьок , не забувай , що ти зробив це разом, своїм голосом проти Пороха . Так шо сиди рівненько на дупці і не відсвічуй !
показать весь комментарий
06.09.2021 15:38
+9
В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1862
показать весь комментарий
06.09.2021 15:31
+7
Даже страшно представить, сколько на этом бюджетных денег распилят.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фанто́м или Phantom (фр. fantôme < лат. phantasma < др.-греч. φάντασμα «явление; призрак») - образ чего-либо: душа человека, существо, предмет; обычно, из прошлого. Примерами могут служить «поезда-призраки» и «корабли-призраки» (к примеру, «Летучий голландец»).

В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3706
показать весь комментарий
06.09.2021 15:30 Ответить
Краще ставити таке обладнання в маршрутки і громадський транспорт а не купляти під ці потреби спеціальні автомобілі які будуть дарма спалювати пальне! Автомобілі фантоми це найбільш безглузда реформа в поліції!
показать весь комментарий
06.09.2021 15:32 Ответить
Ці фантоми безглузді в країні де суд не може прийняти обгруноване і правосудне рішення навіть при наявності записів відеокамер які фіксують смертельне ДТП в Харкові з великої кількістю загиблих, де суд визнає винним добропорядного водія а винну обдовбану наркоманку за кермом, яка систематично та грубо порушувала ПДР роками, фактично відпускає на держутримання в закритому санаторії.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:36 Ответить
Ігорьок , не забувай , що ти зробив це разом, своїм голосом проти Пороха . Так шо сиди рівненько на дупці і не відсвічуй !
показать весь комментарий
06.09.2021 15:38 Ответить
Кстати при Петре гайцам запретили в кустах сидеть. Возвращаемся в мордор.
показать весь комментарий
06.09.2021 20:09 Ответить
зеленое гаи - дождались наконец то))
показать весь комментарий
06.09.2021 15:32 Ответить
Тут такі теж були.
Тільки напроти сонця можна було побачити надпис =поліція=. Я на автосалоні ще в поліцаїв уточнила: чи вони будуть лише білого кольору. Поліцаї сказали - різних.
Люди скаржилися і подавали запити чи навіть позови, пояснюючи це тим, що подібні служби не мають права не мати ідентифікації. Відповідей не бачила.

Написала =були=, бо останні років два не бачу їх. Правда, вже півтора роки працюю з дому, але вони біля мене і в моєму районі досить часто їздили раніше.
Правда, їм заборонили реагувати на термінові виклики. Бо вони спричили аварію, в якій загинуло 3 людей.
показать весь комментарий
07.09.2021 02:05 Ответить
Чтобы убрать с дороги алкаша-камикадзе нужен автомобиль "Фантом" или это чтобы штрафы за превышение лупить?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:30 Ответить
В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1862
показать весь комментарий
06.09.2021 15:31 Ответить
зеленая гаиии - неожиданно как то - хотяяяя)))) ( всех кто пишет - о материальной помощи))
показать весь комментарий
06.09.2021 15:31 Ответить
Даже страшно представить, сколько на этом бюджетных денег распилят.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:31 Ответить
а сколько взяток соберут - зелеными бумажками - вониже фантомы))))
показать весь комментарий
06.09.2021 15:34 Ответить
Есть отличный метод борьбы: не нарушать и взяток не давать.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:47 Ответить
виии в это верите - вот прямо завтра буквально все - станут хорошими и закон заработает - ви за кого голосовали ?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:56 Ответить
За Кошулинского. Какое это имеет значение?
Я тебе говорю, как водительс 30-ти летним стажем: лучший способ борьбы с взятками - не нарушать и взяток не давать.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:03 Ответить
не верю - за него голосовали реалисты - а не мечтатели - а вы мне напоминаете идеалиста - хотя водитель - там где люди реально могут решать - есть коррупция ,тем более у нас - это реальность - о ней я и пишу - будут брать и давать и это факт
показать весь комментарий
06.09.2021 16:08 Ответить
Да мне насрать на то, во что ты веришь. Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5633
Я взяток не даю и стараюсь не нарушать. Если нарушил - плачу штраф официально. Всё просто. О каких идеалистах речь? А ты даёшь взятки? У тебя хоть машина есть? Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5633
показать весь комментарий
06.09.2021 16:14 Ответить
да кого интересует твое - я )) грубить конечно в нете можно ,но не нужно - ну кто на шо учился
показать весь комментарий
06.09.2021 16:29 Ответить
Так ты даёшь взятки ментам?
показать весь комментарий
06.09.2021 16:33 Ответить
А меня другое интересует, где гарантия, что этот автомобиль будет проводить фиксацию когда стоит, а не будет фиксировать двигаясь в противоположном направлении (фиксируя удвоенную скорость)?
Помню раньше с этим большой срачь был, так запретили, а теперь втихоря протащили и преподносят как свершившийся факт! Ну типа вы ж знали и промолчали....а теперь хавайте
показать весь комментарий
06.09.2021 16:11 Ответить
Этот автомобиль фиксирует скорость других в любом направлении Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 7791
показать весь комментарий
06.09.2021 16:44 Ответить
А в вертикальном направлении тоже?
показать весь комментарий
06.09.2021 21:18 Ответить
А слуги "алкаши-наркоманы"- фантомы останутся на дорогах???
показать весь комментарий
06.09.2021 15:33 Ответить
Дешевле посадить гаишников в кусты
показать весь комментарий
06.09.2021 15:34 Ответить
где можно подать заявку на должность водителя "фантома"?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:35 Ответить
Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 8623
показать весь комментарий
07.09.2021 02:06 Ответить
Даешь каждому чиновнику по фантому!!!
показать весь комментарий
06.09.2021 15:35 Ответить
Интересно, сколько стоит такая игрушка, и хорошо ли они горят?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:35 Ответить
Скоро новина: Водій автомобіля-фантома вступив у контакт з водієм-наркоманом у астральній проекції транспортних засобів, постраждалих нема. МВС.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:35 Ответить
Без наказания Всех, без оглядки на регалии, дела не будет!
показать весь комментарий
06.09.2021 15:35 Ответить
как же зеленые торчки любят всякие презентации, шоу и форумы....

были уже попытки фиксации из авто. суды разбили их в пух и прах. особенно когда пытались ловить на скорость
показать весь комментарий
06.09.2021 15:36 Ответить
наші суди розбивають в пух і прах навіть коли затримують п'яного за кермом, який їде без прав, бо права вже вилучили місяць тому коли також їхав п'яний за кермом. Але це не означає, що тепер не потрібно фіксувати порушення та штрафувати порушників
показать весь комментарий
06.09.2021 17:30 Ответить
Не проще было платить 30 процентов от суммы штрафа за видосик выложенный на специальный сайт
показать весь комментарий
06.09.2021 15:37 Ответить
А толку від тих фантомів якщо поліцейські не вміють справи розглядати, і будь-яку постанову можна скасувати через суд. Правда 95% населення бігає платить, навіть якщо постанова незаконна і він нічого не порушував.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:41 Ответить
Моназдирский, недорабатываешь. А где информация что все зафиксированные нарушения ПДД будут поступать и обрабатываться в "Дії"? Ты что, зеледента не уважаешь?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:43 Ответить
раньше в кустах без маячков - сейчас фантомы

то есть сейчас какой-то тридвараз будет кататься целый день на гос.машине за наш счет. И с какого буя я должен на это платить налоги. Слышь, чмо, устрой референдум, ты же так любишь референдумы, может нарід нибуя не поддерживает твои фантомы?
показать весь комментарий
06.09.2021 19:09 Ответить
Я знаю 2 статті на декілька років доходу для держказни і не тільки. Це - межі земельних ділянок (відстань до водних ресурсів, зелених насаджень, ширина проїжджої частини і т.д. Дотримання швидкісного режиму в межах населеного пункту. А фантоми - заробіток вузького кола обмежених людей.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:49 Ответить
Самого министра они будут капканить за нарушения ???
показать весь комментарий
06.09.2021 15:54 Ответить
Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 931
показать весь комментарий
06.09.2021 16:11 Ответить
4 машини? Так поліцаї їх за місяць самі поб'ють.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:29 Ответить
твои слова да Богу в уши
показать весь комментарий
06.09.2021 19:06 Ответить
Як вони (зелені слуги) ******* з "доказаною ефективністю штрафі і податків в різних країнах". А вони, ****** тварі, не хотять перейняти доказану ефективність високих доходів громадян, та високої купівельної спроможності?!
Постріляв би нахєр.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:37 Ответить
а не порушувати не пробували? Це найкращий метод щоб захистити себе від штрафів будь-якого розміру
показать весь комментарий
06.09.2021 17:22 Ответить
Практике использования unmarked police vehicles в Штатах - десятки лет, и она себя отлично оправдывает, как экономически, так и снижением уровня правонарушений на дороге.
Вот только там это обычно очень мощные машины, вроде Чарджера или Эксплорера, и очень хорошие водители, одни из лучших копов в округе. Которые могут не только зафиксировать, но и догнать и остановить любого нарушителя. Ну а то, что они совершенно непредвзяты, так это само собой разумеется.

А что будет при зелёной сопле при власти? Вопрос риторический ...
показать весь комментарий
06.09.2021 16:44 Ответить
Вот это чувака плющит:
"Цель полиции не в том, чтобы собрать больше штрафов" и тут же "мы получим передвижные комплексы фиксации скорости"
И ни единого слова о предотвращении и снижении кол-ва ДТП. Почему? Да потому, что по причине "превышения скорости" % ДТП минимальный!

У Трухина поинтересуйся: Он ДТП совершил потому что ехал 130 или потому что бухой и "мневсеможнояжедепутат".
показать весь комментарий
06.09.2021 16:47 Ответить
знание водителей что такие авто есть, они ездят улицами и будуть фиксировать нарушения, уже будет способствовать уменьшению нарушений. Коечно же есть и непробиваемые водители, вот ими данные патрули и займутся
показать весь комментарий
06.09.2021 17:24 Ответить
Это так не работает. Это как надеяться на уменьшение краж в магазине после установки видеонаблюдения.
Наказание за нарушение должно быть сразу (публичное). Зафиксировали нарушение, включили скрытые маяки и СГУ и на обочину для штрафа. Это должен видеть весь поток. Это "карма". Работает только так. Все другое - только для пополнения бюджета зарабатывания бабла и никакого отношения к безопасности движения и порядку на дорогах не имеет.
показать весь комментарий
06.09.2021 17:38 Ответить
Тут використовують 2 підходи
1. Поліцейська машина їде в середній смузі (в годину пік, блін). І всі дружненько разом з нею тримають встановлений ліміт швидкості. Це називається - présence policière (поліцейська присутність)
2. А той, про який Ви кажете, - о, аж гай шумить, це їхній favourite. Особливо на початку чи в кінці місяця: план же ж треба виконувать.
Мигалки врубають, сирену на всю - перекриють дві смуги (на одній порушник, на другій - вони) і зразу пробка.
А ще більше ******* ховатися і вигулькувати звідти.
показать весь комментарий
07.09.2021 02:12 Ответить
Ничего необычного, у нас даже през фантомный. Вроде есть, а вроде нет.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:48 Ответить
Ви для початку номери прикриття відмініть під якими катаються "слуги" а вже потім фантоми випускайте на дороги!!!
показать весь комментарий
06.09.2021 16:59 Ответить
А кто сертифицировал эти "комплексы" и аппаратуру? Или это програмкой из телефона управлятся будет? А скорее всего просто будут штамповать штрафы. Просто фото и штраф, через общую систему камер штрафования. Беспредел правовой.
показать весь комментарий
06.09.2021 17:03 Ответить
Патріарх Кіріл освятіл і сертифікував.
показать весь комментарий
06.09.2021 17:05 Ответить
Ще як варіант - мама Дубінського.
показать весь комментарий
06.09.2021 17:07 Ответить
А світовий досвід високих доходів і високої купівельної спроможності громадян вони не хотіли б перейняти?
показать весь комментарий
06.09.2021 17:04 Ответить
ви дійсно вважаєте, що людина має прагнути більше заробляти щоб мати можливість більше разів порушити ПДР і оплати штрафи за порушення?
показать весь комментарий
06.09.2021 17:27 Ответить
помните, гаишники прятались в кустах? так вот фантом - это тоже самое - прятаться в кустах. за несколько лет зеленой власти они вернули все самое плохое, что было в ГАИ - взятки, поборы, засады в кустах, фальсификацию админнарушений.

что дальше - возврат кобры? избиение Автомайдана? запрет ездить больше пяти машин?

мы стремительно строим полицейское государство, и если Кучма запретил стрелять в людей на Оранжевой революции, Янукович после долгих метаний выполнил команду ***** убивать людей, то Зеленский даст команду убивать людей, не задумываясь, еще и армии прикажет танками давить людей. Тяньаньме́нь Зеленского не за горами

И совсем другое дело, если армия развернётся в сторону президентского дворца. Но в этом я не уверен, у нас в Украине всё 50/50 или Зеленского свергнут, или оно положит кучу народу.
показать весь комментарий
06.09.2021 18:46 Ответить
Продавайте авто и покупайте велики.
показать весь комментарий
06.09.2021 19:23 Ответить
Всем давно известно, что большинство аварий совершается совсем не из-за скорости: проезд на запрещающий, пьяный за рулем, езда по встречке , нарушения при перестроении. Но нам продолжат парит эту туфту. Ах, какие же откаты! Министерство не просто на самоокупаемости, а еще и прибыльное. Мечта!
показать весь комментарий
06.09.2021 21:17 Ответить
ОЧЕНЬ интересно - а где эти авто были почти год ????

«
Декабрь 2020

Глава Госагентства инфраструктурных проектов («Укринфрапроект») Кирилл Хомяков рассказал о передаче Нацполиции Украины первых четырех патрульных «Фантомов», предназначенных для скрытой фиксации нарушения скоростного режима на украинских дорогах. Первые фантомные патрули собраны на основе кроссоверов Skoda Kodiaq серого цвета, однако в полиции также планируют использовать и другие модели автомобилей.
Суммарная стоимость первых четырех «Фантомов» составляет 3,7 млн грн, при этом в 2021 году «Укринфрапроект» планирует закупить еще 125 фантомных патрулей. Кирилл Хомяков отметил, что это будут другие модели - по всей видимости для того, чтобы водители-нарушители не могли бы однозначно выделить и опознать их в дорожном потоке.
Судя по видео, автомобили не обозначены опознавательными знаками, а красно-синие проблесковые маячки будут включать только в отдельных случаях для демонстрации присутствия и остановки нарушителей. По словам создателей «Фантомов», они смогут фиксировать нарушения скорости в движении в любом направлении - по ходу патрульного авто или ему навстречу.»
показать весь комментарий
06.09.2021 22:58 Ответить
А будет ТАК... По факту " фантома( специализированных )" ЧЕТЫРЕ, а фоткать будут все кому не лень,по гражанке кататься и клепать постановы,при ЯНУКовоще такое уже было
показать весь комментарий
06.09.2021 23:05 Ответить
 
 