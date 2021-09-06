Нет возможности приобретать уголь: Калушская ТЭЦ просит НКРЭКУ снять ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове

Государственная ТЭЦ в Калуше просит НКРЭКУ повысить прайс-кэпы на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне "Бурштынский остров" до уровня, действующего в зоне Объединенной энергосистемы Украины.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Просим установить новый максимальный уровень предельных цен в пиковые и во внепиковые часы на электроэнергию на РСВ и ВСР в торговой зоне "БуОс" на уровне ценовых ограничений, установленных для торговой зоны ОЭС Украины", - говорится в имеющемся в распоряжении агентства письме к регулятору за подписью и.о. директора ТЭЦ Сергея Соловия.

В письме отмечается, что действующие ценовые ограничения 959,12 грн/МВт-ч и 2048,23 грн/МВт-ч является убыточной, поскольку себестоимость производства ресурса существенно выше цены, по которой предприятие может его продавать.

"Эти ценовые ограничения приводят к невозможности приобретать и накапливать склад угля, являющегося основным топливом, в связи с ростом цены на него, также осуществлять ремонты основного оборудования и приобретать газ", - отмечается в письме.

Директор Калушской ТЭЦ отмечает, что действующие в "БуОС" прайс-кэпы могут привести к полной остановке станции, что в свою очередь приведет к невозможности поставлять также тепловую энергию на ООО "Карпатнефтехи", являющемся наряду с самой ТЭЦ бюджетообразующим предприятием Калуша.

Ранее народный депутат Михаил Бондарь (фракция "Евросолидарность") сообщил, что Калушская ТЭЦ остановила работу в связи с отсутствием угля и средств на его закупку.



