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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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коррупция (8386) Чумак (179) Юрий Николов (63) Слуга народа (2547)

Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак

Большие коррупционные сделки, связанные с Большой стройкой или с тендерами на Prozorro, не находятся в фокусе правоохранительных органов. Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут, а у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бывший замгенпрокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Я сейчас заканчиваю писать часть текста в одном исследовании, где делаю анализ "наличия или отсутствия" политической воли у украинской власти бороться с коррупцией. И тут на глаза попался текст Юрия Николова. Он очень созвучен с тем, что делаю я, хотя сам Юрий задает вопрос своим коллегам журналистам...

У меня есть пара-тройка гипотез, почему так происходит. поделюсь:

1. Журналисты-расследователи не имеют союзников в лагере власти. А сама власть не имеет внутренней оппозиции. Как в исполнительной власти, так и во фракция СН в парламенте. Политики, которые пришли по списку СН в парламент собственной субъектности не получили. То ли их всех купили (что вероятнее), то ли запугали, что маловероятно. Даже светлые люди, как Анастасия Радина молчат, а комитет по противодействию коррупции свою функцию парламентского контроля совсем не выполняет.

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2. Большие коррупционные сделки, связанные с Большой стройкой или с тендерами на Prozorro, не находятся в фокусе правоохранительных органов. Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут, а у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов. Тем более, что такие правонарушения требуют фундаментальных экономических экспертиз. Ну сами по себе цифры гражданам не интересны. Поэтому журналистам не о чем писать.

3. Это не связано с известными фамилиями украинских олигархов. И поэтому не вызывает мгновенного отвращения фамилии вроде Кубраков или Голик, ни у кого кроме знающих никаких эмоций не вызывают.

4. Все это не связано с прямой "зрадой" как: торговля на крови, уголь или нефть от оккупантов, кражи на оружии и т.д.

5. И главное! Воруют - но делают!

Такая формула беспроигрышная для коррупционеров на больших социальных или инфраструктурных проектах.

Ни одно сообщение о краже очередного миллиарда не вызовет никакой эмоции на фоне новой отремонтированной дороги", - заявил Чумак.

Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак 01
Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак 02
Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак 03
Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак 04
Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак 05
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Топ комментарии
+4
«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!»
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06.09.2021 16:28
+3
вы бы, виктор васильевич, не анализом и мемуарами занимались, а конкретной работой. я не с претензией, а с пожеланием.
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06.09.2021 16:33
+3
ага кроутой блогер-прокурор нє прі дєлах, як й Рябошапка зараз
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06.09.2021 16:43
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«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!»
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06.09.2021 16:28 Ответить
ты же сам тащил эту ЗЕлёную кодлу! Теперь любуйся!
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06.09.2021 19:08 Ответить
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать
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06.09.2021 16:32 Ответить
вы бы, виктор васильевич, не анализом и мемуарами занимались, а конкретной работой. я не с претензией, а с пожеланием.
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06.09.2021 16:33 Ответить
ага кроутой блогер-прокурор нє прі дєлах, як й Рябошапка зараз
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06.09.2021 16:43 Ответить
От от ... А зібратися разом ? Так що зроблять два прокурора, якщо ціле НАБУ неспроможне ?
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06.09.2021 19:52 Ответить
енто он(шмаркля) класно сигнал от бени получил про "Велике крадівництво" мальчик быстро учится.
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06.09.2021 16:38 Ответить
Чума(к) жжет!

" ...делаю анализ "наличия или отсутствия" политической воли у украинской власти бороться с коррупцией." А можно поподробнее на счет "наличия"?

"Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут ..."

Почему "не могут"? Замнем для ясности?
" ...у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов."

Самое передовое подразделение, самое технически обеспеченно, с самыми высокими зарплатами, имеющее полную поддержку США и Европы ... "Не хватит ресурсов"? Шо ты мелешь!
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06.09.2021 16:38 Ответить
а шо не так? ГБР, СБУ, МВД і прокуратура зараз повністю підконтрольні Зеленському і його оточенню і, звичайно, не будуть працювати проти своїх.
НАБУ - загальна чисельність 700 співробітників (в тому ж ДБР, для порівняння -1600) - єдина служба, що хоч якось розкриває топ-корупцію, але, в основному, безрезультатно, бо вся система за корупцію, а не проти неї, реально когось посадити нереально.
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06.09.2021 16:45 Ответить
доречі, бюджет НАБУ - 1.1 млдр грн, в порівнянні з:
ДБР - 2.5 млрд;
Генпрокуратура -11.5 млдр;
СБУ - 15 млрд.
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06.09.2021 16:49 Ответить
тобто якби в НАБУ був бюджет 2 мільярди то вони б завтра арештували дерьмака з тимошенком? Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, пов'язаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак - Цензор.НЕТ 1214
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06.09.2021 16:57 Ответить
Так вот и я о том же. Это НЕ "не могут". Это по другому называется. У Чумака язык не поворачивается правду сказать?
НАБУ занимается коррупцией высших госчиновников. Именно эти чиновники и являются заказчиками и распределителями тендеров "Большой стройки". Т.е. это прямая обязанность НАБУ. Причем тут ресурсы? А на что есть ресурсы?

И кстати, если НАБУ собирает железобетонные доказательства коррупции, то не один судья не будет рисковать своей шкурой не за какие деньги. Но доказательства, которые предоставляет НАБУ ... как бы это помягче сказать ... фуфлыжные. Там больше домыслов чем доказательств и любой судья, ни чем не рискуя, закрывает дело. Так что дело не в ресурсах, а в желании и профессионализме.
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06.09.2021 17:01 Ответить
Окуеть, признание.
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06.09.2021 16:38 Ответить
Коли працював Чумак нехай коротко на вову й здавав беркутівців без суду на обмін все було добре ? А тепер воно хоче в політику знову? Торує собі чцмацький шлях? Почуяв шо пора?
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06.09.2021 16:41 Ответить
А зачем с ними работать СБУ, ГБР и остальным? Они и так с ними работают в свое удовольствие. Не будут же они себе сами удовольствие портить, верно?
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06.09.2021 16:41 Ответить
Почему "медийщики" не видят великого крадивництва?
Потому что 200 баксов єто всегда 200 баксов.
Спроси у трухина.
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06.09.2021 16:43 Ответить
лишь бы не порох - кушаете))
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06.09.2021 16:44 Ответить
Тобто мрія зєкодлаа про тотальний контроль в усіх сферах здійснилася.
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06.09.2021 16:44 Ответить
Самое важное - воровать нужно на схемах, где что-то строится для баранов - дороги, зоопарки, лавочки. Воровать можно спокойно 30-50% от общего бюджета и бараны будут бесприкословно голосовать за воров. В Харькове на этой схеме "лудший" мэр просидел в кресле дольше, чем последний прездент в рф, и даже сейчас он уже лежа в могиле может спокойно победить на выборах если его включат в избирательные списки.
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06.09.2021 16:55 Ответить
В країні корупційний ренесанс.
Нарешті, вперше за всю історію, ВСІ більш менш значні медіа належать найбільшим коррупціонерам, - тому й не бачать нічого крім попєрєднвков - ні беніно Г+Г, ні ахметівська Україна, ні пінчукові ІCTV, навіть фірташу з Інтера 50 ярдів боргів списали.
І все закінчилась барьба с коррупційой.
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06.09.2021 17:01 Ответить
Ну так голосовали же за "закінчення єпохи бідності", от и настала эпоха "розквіту". Нигде же не писали для кого именно. Так что все честно.
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06.09.2021 17:06 Ответить
Тоді навіщо мені таке СБУ, ДБР, поліція?
Може всіх розігнати і найняти ФБР зі штатів, чоловік 5, думаю, вистачить.
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06.09.2021 17:02 Ответить
Так а шо, "Кетчуп-Майонез" не розуміє, що на це й було розраховано😁?
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06.09.2021 22:33 Ответить
 
 