Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Большие коррупционные сделки, связанные с Большой стройкой или с тендерами на Prozorro, не находятся в фокусе правоохранительных органов. Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут, а у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бывший замгенпрокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.
"Я сейчас заканчиваю писать часть текста в одном исследовании, где делаю анализ "наличия или отсутствия" политической воли у украинской власти бороться с коррупцией. И тут на глаза попался текст Юрия Николова. Он очень созвучен с тем, что делаю я, хотя сам Юрий задает вопрос своим коллегам журналистам...
У меня есть пара-тройка гипотез, почему так происходит. поделюсь:
1. Журналисты-расследователи не имеют союзников в лагере власти. А сама власть не имеет внутренней оппозиции. Как в исполнительной власти, так и во фракция СН в парламенте. Политики, которые пришли по списку СН в парламент собственной субъектности не получили. То ли их всех купили (что вероятнее), то ли запугали, что маловероятно. Даже светлые люди, как Анастасия Радина молчат, а комитет по противодействию коррупции свою функцию парламентского контроля совсем не выполняет.
2. Большие коррупционные сделки, связанные с Большой стройкой или с тендерами на Prozorro, не находятся в фокусе правоохранительных органов. Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут, а у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов. Тем более, что такие правонарушения требуют фундаментальных экономических экспертиз. Ну сами по себе цифры гражданам не интересны. Поэтому журналистам не о чем писать.
3. Это не связано с известными фамилиями украинских олигархов. И поэтому не вызывает мгновенного отвращения фамилии вроде Кубраков или Голик, ни у кого кроме знающих никаких эмоций не вызывают.
4. Все это не связано с прямой "зрадой" как: торговля на крови, уголь или нефть от оккупантов, кражи на оружии и т.д.
5. И главное! Воруют - но делают!
Такая формула беспроигрышная для коррупционеров на больших социальных или инфраструктурных проектах.
Ни одно сообщение о краже очередного миллиарда не вызовет никакой эмоции на фоне новой отремонтированной дороги", - заявил Чумак.
Пожалуйста, подождите...
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать
" ...делаю анализ "наличия или отсутствия" политической воли у украинской власти бороться с коррупцией." А можно поподробнее на счет "наличия"?
"Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут ..."
Почему "не могут"? Замнем для ясности?
" ...у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов."
Самое передовое подразделение, самое технически обеспеченно, с самыми высокими зарплатами, имеющее полную поддержку США и Европы ... "Не хватит ресурсов"? Шо ты мелешь!
НАБУ - загальна чисельність 700 співробітників (в тому ж ДБР, для порівняння -1600) - єдина служба, що хоч якось розкриває топ-корупцію, але, в основному, безрезультатно, бо вся система за корупцію, а не проти неї, реально когось посадити нереально.
ДБР - 2.5 млрд;
Генпрокуратура -11.5 млдр;
СБУ - 15 млрд.
НАБУ занимается коррупцией высших госчиновников. Именно эти чиновники и являются заказчиками и распределителями тендеров "Большой стройки". Т.е. это прямая обязанность НАБУ. Причем тут ресурсы? А на что есть ресурсы?
И кстати, если НАБУ собирает железобетонные доказательства коррупции, то не один судья не будет рисковать своей шкурой не за какие деньги. Но доказательства, которые предоставляет НАБУ ... как бы это помягче сказать ... фуфлыжные. Там больше домыслов чем доказательств и любой судья, ни чем не рискуя, закрывает дело. Так что дело не в ресурсах, а в желании и профессионализме.
Потому что 200 баксов єто всегда 200 баксов.
Спроси у трухина.
Нарешті, вперше за всю історію, ВСІ більш менш значні медіа належать найбільшим коррупціонерам, - тому й не бачать нічого крім попєрєднвков - ні беніно Г+Г, ні ахметівська Україна, ні пінчукові ІCTV, навіть фірташу з Інтера 50 ярдів боргів списали.
І все закінчилась барьба с коррупційой.
Може всіх розігнати і найняти ФБР зі штатів, чоловік 5, думаю, вистачить.