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Кабмин выделил 100 млн грн на корректировку проектов строительства метро в Киеве, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин выделил 100 млн грн на корректировку проектов строительства метро в Киеве, - Мининфраструктуры

Правительство Украины направило 100 млн гривен на корректировку проектов строительства метро в столице.

Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на днях на заседании Кабмина.

Потребность в корректировании этих проектов назрела, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, потому что они были утверждены в промежутке 2008-2012 годов. За это время изменились как цены на стройматериалы, так и сам город. Корректировка нужна, чтобы привести проекты в соответствие потребностям мегаполиса и определить их актуальную цену.

"На примере Подольско-Воскресенского моста мы видим, как затягивание строительства и деактуализация проекта, еще и при условии хаотичной застройки, может привести к катастрофическим для города последствиям", - отметил министр.

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Так, планируется скорректировать проекты І очереди Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки от ул. Милославская до станции метрополитена "Левобережная" с электродепо "Троещина" в Деснянском та Дарницком районах Киева, а также участки 4-ой ветки (Подольско-Выгуровской линии) метрополитена от станции "Вокзальная" до ст. "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.

За последние 10 лет строительство новых станций метро в украинских городах почти остановилось. Всего за годы Независимости в стране были построены 36 станций метрополитена, из них только 4 - в период с 2011 по 2021 год. Последняя станция "Теремки" в Киеве была открыта в 2013 году.

Напомним, в 2020 году в Украине стартовала масштабная программа развития инфраструктуры "Большая стройка", основанная президентом Владимиром Зеленским. По словам главы государства, инфраструктура показывает отношение государства к гражданам.

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Автор: Богдан Гуньковський
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некому метростроителям и всему мининфрасруктуры, пистон вставить, уснули в оглоблях..!)) Кабмин выделил 100 млн грн на корректировку проектов строительства метро в Киеве, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 6015
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06.09.2021 17:20 Ответить
100 МИЛЛИОНОВ!!!!!
На корректировку. Богатая у нас экономика.
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06.09.2021 17:20 Ответить
вопрос не в новых станциях а в пересадочных узлах с линии на линию. существующие уже давно в час пик как муравейник
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06.09.2021 17:29 Ответить
Даже не на проекты,а на их корректировку,их что какие то монашки будут вышивать золотом на шелковых простынях?
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06.09.2021 17:37 Ответить
Кидаются деньгами как мусором а где результат?
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06.09.2021 18:03 Ответить
Большая стройка", основанная президентом Владимиром ЗеленскимИсточник: https://censor.net/ru/n3286638 Основатиль Блин. Бюджетных денег!
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06.09.2021 18:24 Ответить
 
 