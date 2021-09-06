Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, поскольку они "образованны гораздо больше, чем средний украинец".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Ukrlife.TV.
Он рассказал, что Евросоюз закрывает проход беженцам в Европу через Балканы и Италию, поэтому они могут пойти через Украину.
"Первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь у нас из афганских беженцев", - отметил советник главы ОП.
По его словам, афганские беженцы это не "дикие моджахеды с кинжалами в зубах", а "образованная публика, которая проработала в западной коалиции, знают языки".
"Часто они образованны гораздо больше, чем средний украинец, и интегрированы в западное сообщество", - подчеркнул он.
"С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков", - добавил Арестович.
Пожалуйста, подождите...
.
А Україна ретельно перевірила тих, кого привезла і кого збирається працевлаштовувати та залишати люська і ко ?
А мы выбрали преступников руководителями нашей страны и терпим третий год подряд.
Так что тут большой вопрос- кто глупый.
Згадую як знайома вискочила заміж за студента з країни третього світу, що був там "поважною персоною", а виявилося що він пастух на узгір'ї з гаремом, а чергова жінка йому знадобилася на посаду доярки. Якщо Європа не приймає мешканців із смітників цивілізації, то й нам воно не потрібно.
В усіх його вчинках, як і у більшості пліснявих спільна мета, поставлена фуйлом. Створити у країні хаос. Керований хаос.
Это как бы слегка не 130 человек уже.
Р.S. Раньше как то "правоверных" по меньше было и было спокойно. На днях сели такие "деловые" очень "руськие пасаны" в трамвайчик. Ору на весь трамвай, как с дерева слезли. Пока один дяденька не спросил - ты шо быдлота так и дома себя ведешь?? Или вам "каран" только тут себя так вести позволяет?? Сразу языки в жопу позалазили..
патаму шта ани абразованные и знают руцкий язык
Розумні люди не виберуть лайно з вухами в президенти.
Коротше, чергова маячня від АрестОвоча....
Пів москви вже баранів ріже на курбан байрам прямо у дворах. І роблять це найосвіченіші із московитів.
А якщо я йрго міряю по собі - то він - дурак та невіглас
Хотя насчет избирателей ЗЕ это тоже справедливо.
А тут один из коверных ОПы забыл прописные истины от патриарха клоунады и вместо нечленораздельных, утробных, звуков начал произносить связанные слова - афганцы лучше украинцев. образованнее, они не пьют, употребляют только чистейший опиум а продают тлетворному западу чистейший герыч,и Вам, хохлам еще далеко. Телом и делом уже у Люськи не получается, постарел однако, потому давай с пуштунами дружить.
если хотят работать - на здоровье.
непьющий строитель - это прекрасно.
У талібів навіть переговори з американцями набагато результативніші ніж в президента України!...
ТоварищЪ, Аристович,как выглядит,по Вашему,средний украинец? Я так понимаю,что средний украинец,например советник ЗЕ, который отдыхал вместе с ним в США?
Пример из жизни. Было где-то в конце 90-х. В одой из киевских общаг познакомился с двумя девушками (сам находился в командировке). Оказались беженцы из Афганистана, а в общаге проживала их семья. (кажется, тогда талибы тоже были при власти) Они все прекрасно общались на русском языке, в некоторой степени у них было более правильное произношение чем у многих называющих себя русскими. (Здесь хочу отметить, если бы Киев был украиноязычным они так же прекрасно общались бы на украинской мове!)
На вопрос почему они так хорошо выучили язык ответ был достаточно простой - МЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ ЯЗЫК СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ!
От и думайте об уровне образования...