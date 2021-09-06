Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко, которое было открыто по заявлению олигарха Игоря Коломойского, закрыто.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Адвокат лидера "Европейской Солидарности" Игорь Головань заявил, что закрытие уголовного производства было буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США.
"Суть этого клеветнического уголовного производства по заявлению Коломойского была в том, что он обвинял пятого Президента Украины Петра Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову в том, что они "мешали хозяйственной деятельности" Коломойского, в том, что они "выскивали и раскрывали коммерческую тайну" Коломойского, что они "злоупотребляли властью и служебным положением", - отметил правозащитник.
По его словам, производство было зарегистрировано с участием Печерского суда.
"Потом - Офиса Генерального прокурора, потом, хоть это и подследственность НАБУ, но отличиться успело и знаменитое Государственное бюро расследований. Более года велось расследование этого абсолютно пустого, очевидно ничтожного заявления и обвинения Коломойского против пятого президента и руководства Нацбанка. И как раз перед приземлением президента Зеленского в США это производство было закрыто. Очень интересное совпадение", - добавил Головань.
Адвокат добавил, что "никаких извинений со стороны власти не видно".
"Когда закрытие уголовного производства синхронизируется с отрывом шасси самолета президента от взлетной полосы - такие вещи не происходят случайно. Президент Зеленский прекрасно знал, что в США, если к моменту, когда он туда прилетит и начнет встречаться, эти производства все еще будут в активном режиме, будут расследоваться - это вызовет вопросы, и он хотел их избежать. Поэтому "независимые" правоохранительные органы, которые нам много раз подчеркивали, что ни Офис Президента, ни лично Владимир Зеленский не имеет никакого влияния, таким образом синхронизировались. И мы теперь имеем еще один кусочек этого пазла. Но никакие кусочки пазла в этом большом контексте не бывают лишними", - подчеркнул адвокат Илья Новиков.
Пожалуйста, подождите...
- это что же такое, неужто вовка-шмаркля зассал и закрыл делА против Порошенко? А как стоналО, как стоналО - "посодють, непременно посодЮть!"
В ее состав входят Lindsey Olin Graham (республиканец,старший сенатор от штата Южная Каролина), John Anthony Barrasso (республиканец, штат Вайоминг), Benjamin Eric Sasse(республиканец, штат Небраска), Thomas Hawley Tuberville (республиканец, штат Алабама) и конгрессмен William Timmons (республиканец, штат Южная Каролина).
Цель визита - ознакомление с ситуацией в Украине.
на тебя вовке-шмаркле просто нассать.. из зомбоящика
И то верно - снова зебилов поимели, закрыв очередное, 55 или 56-е дело
Це ж якісь маньяки 😡😡
Йому було 88 років.
Жан-Поль Бельмондо...
R.I.P.
Это целое искусство выглядеть идиотом в совершенно простой ситуации.
А, може, закрили після того, як Дядя Йосип попросив привіт передати?
Тільки зебіли можуть таке подумати...
И чем ближе будет 2023-й год, тем сильнее они начнут юлить.
Почему 23-й, а не 24-й?
А патамушта! Патамушта сама вертикаль власти будет более-менее слушать Зеленского только в следующем году, в 22-м.
А в 23-м они начнут его истерически сливать.
Осталось полтора года.)
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
У Харківській області суд оголосив вирок чоловіку, який в соціальній мережі звинуватив партію "Слуга народу" в корупції
"Встановлено, що в грудні 2020 року обвинувачений, який підтримує ідею захоплення державної влади в Україні, через соцмережу Facebook розповсюдив допис, у якому звинуватив партію "Слуга народу" в корупції. В тому числі чоловік вказав у дописі подорожчання комунальних послуг, а також "відмивання грошей з антиковідного фонду". При цьому автор закликав українців об'єднатися та "встановити свою справжню владу".
Відповідно до висновку лінгвістичної судової експертизи, допис містив заклики до захоплення державної влади в Україні.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном у один рік. Також чоловік має компенсувати 6,8 тис. грн за проведення експертизи. Крім того, суд конфіскував у дохід держави мобільний телефон, за допомогою якого чоловік розповсюдив допис у соціальній мережі."
Рашка вже близенько...
Эта статья это опровергает.