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Новости Политика Украины
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Коломойский (1762) Новиков (246) Порошенко (19360) уголовное дело (2433)

Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты

Уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко, которое было открыто по заявлению олигарха Игоря Коломойского, закрыто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Адвокат лидера "Европейской Солидарности" Игорь Головань заявил, что закрытие уголовного производства было буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США.

"Суть этого клеветнического уголовного производства по заявлению Коломойского была в том, что он обвинял пятого Президента Украины Петра Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову в том, что они "мешали хозяйственной деятельности" Коломойского, в том, что они "выскивали и раскрывали коммерческую тайну" Коломойского, что они "злоупотребляли властью и служебным положением", - отметил правозащитник.

По его словам, производство было зарегистрировано с участием Печерского суда.

"Потом - Офиса Генерального прокурора, потом, хоть это и подследственность НАБУ, но отличиться успело и знаменитое Государственное бюро расследований. Более года велось расследование этого абсолютно пустого, очевидно ничтожного заявления и обвинения Коломойского против пятого президента и руководства Нацбанка. И как раз перед приземлением президента Зеленского в США это производство было закрыто. Очень интересное совпадение", - добавил Головань.

Читайте: Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию в ноябре

Адвокат добавил, что "никаких извинений со стороны власти не видно".

"Когда закрытие уголовного производства синхронизируется с отрывом шасси самолета президента от взлетной полосы - такие вещи не происходят случайно. Президент Зеленский прекрасно знал, что в США, если к моменту, когда он туда прилетит и начнет встречаться, эти производства все еще будут в активном режиме, будут расследоваться - это вызовет вопросы, и он хотел их избежать. Поэтому "независимые" правоохранительные органы, которые нам много раз подчеркивали, что ни Офис Президента, ни лично Владимир Зеленский не имеет никакого влияния, таким образом синхронизировались. И мы теперь имеем еще один кусочек этого пазла. Но никакие кусочки пазла в этом большом контексте не бывают лишними", - подчеркнул адвокат Илья Новиков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+44
"Петро, представь. Я попросил его передать тебе привет!"

Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1316
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06.09.2021 17:56
+41
Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 6295
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06.09.2021 17:53
+40
Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2434
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06.09.2021 17:55
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Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 6295
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06.09.2021 17:53 Ответить
тут нужно зебилов и ботов подоляка спросить:
- это что же такое, неужто вовка-шмаркля зассал и закрыл делА против Порошенко? А как стоналО, как стоналО - "посодють, непременно посодЮть!"Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 5057
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06.09.2021 18:00 Ответить
Что характерно. Не зеленая сопля закрыла производство, а бородатая бабушка. Вот как зелефилам объяснить кто на самом деле сейчас руководит Украиной?
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06.09.2021 18:17 Ответить
Ніяк не зможете пояснити бо у них одна мантра - у всьому винен Порошенко, інше їм не цікаве. Нещодавно відповідь одного "зевиборця" (в реалі), коли вже нічим було аргументувати, мене просто вразила - "зате він чесний"!
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06.09.2021 19:24 Ответить
Вот поэтому нужна светлая голова, которая сможет придумать как определять даунов при голосовании... Хотя стоп... За Зеленского и все, достаточно для повода исследования пациента.
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06.09.2021 19:30 Ответить
а я хочу цензор спитати, чого ці зелені боти банять і видаляють усе на цензорі? цензор не володіє своїм чатом?
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06.09.2021 18:36 Ответить
Украину прибыла делегация республиканской партии США.
В ее состав входят Lindsey Olin Graham (республиканец,старший сенатор от штата Южная Каролина), John Anthony Barrasso (республиканец, штат Вайоминг), Benjamin Eric Sasse(республиканец, штат Небраска), Thomas Hawley Tuberville (республиканец, штат Алабама) и конгрессмен William Timmons (республиканец, штат Южная Каролина).
Цель визита - ознакомление с ситуацией в Украине.
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06.09.2021 18:17 Ответить
и, наверняка, контроль за выполнением обзязательств, взятых клоуном на прошлой неделе))
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06.09.2021 18:18 Ответить
Боятся с...ки. И правильно делают.
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06.09.2021 17:53 Ответить
ну не тебя же, зебил Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7619
на тебя вовке-шмаркле просто нассать.. из зомбоящика Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 8084
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06.09.2021 18:04 Ответить
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 9829
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06.09.2021 18:07 Ответить
Порошенко пішов і з ним пішов пакунок малюка. і за цей факт цензор видаляє комент!
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06.09.2021 18:37 Ответить
А, что же Вы хотели - лес рубят, щепки летят! Тут, как любил говорить незабвенный Феликс Эдмундович,, лучше перебдеть, чем недобдеть!
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06.09.2021 19:29 Ответить
можу скинути скрін. я таке не пропускаю. коли 73%мозглий намагається доказати, що фонд виплат дородових - це не Україна, то я одразу роблю скрін. бо це шикарно.
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06.09.2021 22:27 Ответить
кто про что - а зебил "фермер фермер ee44b9bc" всегда про свои скрепы "похлебку коричневого цвета" Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7562
И то верно - снова зебилов поимели, закрыв очередное, 55 или 56-е дело Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7562
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06.09.2021 18:07 Ответить
та це якийсь постійний тут ьот з лівим логіном. Вангую, до п'ятниці не доживе: адміни ІР вичислять
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06.09.2021 18:15 Ответить
Так це не "зебіл" - лексика чисто кацапська! "Похлебка", "сербай" - це туди ,на схід - верхів"я Дону, стик "Московії" і "Войска Данскова" Похлебка" - чисто "московське", а "сербай" - спотворене українське "сьорбай" - бо на Дону був тоді сильний вплив української мови з-за частих контактів донських козаків з запорожцями!
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06.09.2021 18:30 Ответить
Тебя, дебил Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 1777
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06.09.2021 18:04 Ответить
Гельминтов в своих безграмотных головах Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 6250
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06.09.2021 18:05 Ответить
О как!!! и Это!!!! простой визит вежливости Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 9776 а шо будет когда Вовке робу оранжОвую напялят и повезут в Гуантанамо боюсь всех "бл..дей" (пардон идиома) служивых пароходами доставлять надо самолетами не выйдет хотя МРИЯ за пару рейсов доставит всех "в..ков обрезанных" (игра слов неологизм) и не только.... ну как Вовчик в о@@е П..ти мир увидел.. кретин ты недобитый.... Господи!!! почему на папин орган резино технический противогаз во время эякуляции не натянули ....????!!!
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06.09.2021 18:15 Ответить
Там уже некого бояться,от него угроз как от бабы Юли.
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06.09.2021 19:15 Ответить
Все верно. Но это бене с клоуном не поможет. Ну и сегодня МоняСтырский по своей дурости в очередной раз пояснил, что нет никаких независимых правоохранительных органов. Все согласовывается лично с зеленским.
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06.09.2021 17:53 Ответить
Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2434
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06.09.2021 17:55 Ответить
Поки в Украіні буде керувати судами така мразота , як Портнов , дЄрмак , Татаров і Беня , толку не буде !
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06.09.2021 17:55 Ответить
а нових Україна ще не виростила. а така мразота виростила Єрмака і Ко.
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06.09.2021 19:00 Ответить
"Петро, представь. Я попросил его передать тебе привет!"

Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1316
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06.09.2021 17:56 Ответить
Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2607
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06.09.2021 17:59 Ответить
Сміються мужики з недолугого пацаньонка з Кривого Рогу!
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06.09.2021 18:16 Ответить
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 6205"
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06.09.2021 18:44 Ответить
++
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06.09.2021 18:47 Ответить
Да,эти двое уже бы реально добазарились,как засрашку опустить, но "мудрый нарид" выкатил перед Байденом не пойми что. Просто повод для недоумения.
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06.09.2021 18:05 Ответить
Как Зесрань может запретить американцам давать аккредитацию? Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 5074Это не у него истерика,а у Секты)))Как тебе слова Байдена:"Отношения Украины и США еще не были на таком высоком уровне")))Хрусь)))Так,о "привете" Питруликсеичу КТО сказал?Ссылочку скинешь на какое-нибудь СМИ? Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 2768
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06.09.2021 20:19 Ответить
користуєшся тим, що адміни знесли попередній діалог і знову брешеш?
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06.09.2021 20:37 Ответить
У тебя мания преследования)Ты ж не в Секте,где все и построено на брехне.вы тут о "привете" трубите.Ты понимаешь,что реально выглядите,как придурки?КТО,кроме Секты об этом "привете" слышал?
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06.09.2021 20:51 Ответить
Зеленский, как всегда, жалок и смешон.
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06.09.2021 17:58 Ответить
Цікаво, що зедібіли зараз мажуть на хліб?
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06.09.2021 18:07 Ответить
Гріх сміятися з п'яних і... обдовбаних. Та й взагалі: ти прийшов показати, що кращий за інших, а виявився просто Зє! Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 1850
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06.09.2021 18:08 Ответить
Кукарекай в спаме, дурашка
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06.09.2021 18:10 Ответить
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7108
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06.09.2021 18:10 Ответить
Печальньій клоун.
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06.09.2021 18:17 Ответить
А шош таке? Найвеличніший знав що то пуста справа і отримає від Байдена пенделя. Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 5013
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06.09.2021 18:00 Ответить
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 1067
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06.09.2021 18:05 Ответить
Зелень вважає що амери такі ж лошари як і їхні безголові виборці і їм можна вішати локшину на вуха. Ага.
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06.09.2021 18:15 Ответить
Як так сталося , що ця гопота весела , прийшла до влади ?
Це ж якісь маньяки 😡😡
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06.09.2021 19:30 Ответить
Помер легендарний французький актор.
Йому було 88 років.
Жан-Поль Бельмондо...
R.I.P.

Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 900
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06.09.2021 18:01 Ответить
Жаль его. Это была молодость ...
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06.09.2021 18:07 Ответить
R.I.P
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06.09.2021 18:07 Ответить
Та чого ви? Людина прожила 88 років, була відомою і популярною. Тут мало хто так проживе своє життя...
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06.09.2021 18:12 Ответить
...і не зіпсує собі на старості некролог
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06.09.2021 19:33 Ответить
три дня назад вспомнился фильм "частный детектив". еще и подумал жив или нет.
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06.09.2021 18:14 Ответить
И очень трогательно дружили с Делоном, хотя вроде как должны были быть соперниками. И оба были очень умными и эрудированными людьми.

Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 4541
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06.09.2021 18:33 Ответить
А я тиждень тому дивився "Борсаліно" теж задавався тим же питанням! Жаль Величного актора!!!!!!
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06.09.2021 18:56 Ответить
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7039
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06.09.2021 18:12 Ответить
"А как дышал! Как дышал "- на стадионе ! А тепер обісрався по самі вуха Вова- з останніх сил щось там дьоргається проти Пороха -шавка проти слона!
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06.09.2021 19:45 Ответить
Оно конечно думает, что теперь, если откроет новое дело, США этого не заметят.
Это целое искусство выглядеть идиотом в совершенно простой ситуации.
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06.09.2021 18:04 Ответить
Ну и хорошо. Время сейчас такое, что Украинцам нужно искать пути сближения, хватит склоки разводить. Если откинуть всякое кремлевское дерьмо типа ОПЗЖ, или шария и пр., всегда ведь есть платформа для взаимопонимания.
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06.09.2021 18:05 Ответить
ЗЕботы в этой теме без работы. Опущенным ЗЕтроллям крыть нечем Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 4484
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06.09.2021 18:06 Ответить
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 6990
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06.09.2021 18:11 Ответить
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 2958
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06.09.2021 18:10 Ответить
Буквально синхронизировано с вылетом в США нашего преза было заявление адвоката! А самые пустопорожние и безответственные в судебной системе - это адвокаты!
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06.09.2021 18:10 Ответить
Дядя, вы дурачок?
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06.09.2021 18:11 Ответить
Не,просто очередной тролль на смену заступил.
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06.09.2021 18:13 Ответить
сцикотно знаєте з таким багажем їхати було
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06.09.2021 18:12 Ответить
а чо? А дядя Йосип навіть не дізнався...
А, може, закрили після того, як Дядя Йосип попросив привіт передати?
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06.09.2021 18:12 Ответить
Причем тут США,закрывают дело когда это оплачивается,зелька в самолет,к прокурору гонец с чемоданьчиком - и фигурант уже не виновен.
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06.09.2021 18:27 Ответить
якби так - так це ж нова справа проти Пороха!
Тільки зебіли можуть таке подумати...
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06.09.2021 18:42 Ответить
а ведь зебобики это назавёт мудростью всевеличейшего преЗЭдента а люди в этом видит низкую мерзость, но, это сами и наголосовали, теперь кушайте и нехрен ныть.
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06.09.2021 18:30 Ответить
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7205
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06.09.2021 18:55 Ответить
***** ленка страна, вона о йудейка, тільки кац.апки та юдейка можуть бути настільки строьомними!
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06.09.2021 18:58 Ответить
Вираз обличчя хабалки ( перша леді) , вражає 😀
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06.09.2021 19:33 Ответить
Схоже, вона розумніша за Вовіка і добре розуміє в яке лайно він її втягнув.
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06.09.2021 19:55 Ответить
просто она некомфортно чувствует себя в Украинском Доме Нью-Йорка
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06.09.2021 19:58 Ответить
Сколько бы ни писали про "сбитого летчика", сколько бы не советовали "идти на политическую пенсию", всеми этими советами и месседжами они показывают свой страх.
И чем ближе будет 2023-й год, тем сильнее они начнут юлить.
Почему 23-й, а не 24-й?
А патамушта! Патамушта сама вертикаль власти будет более-менее слушать Зеленского только в следующем году, в 22-м.
А в 23-м они начнут его истерически сливать.
Осталось полтора года.)
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
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06.09.2021 19:32 Ответить
А кто сказал, что это пАбеда? .... возможно Бене и нужно было решение суда, любое а дальше он знает, что с ним делать ... а всё остальное фантазии аферистов- адвокатов Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 2317
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06.09.2021 19:40 Ответить
Це,звичайно,чудово,але як щодо нас,смертних ?
У Харківській області суд оголосив вирок чоловіку, який в соціальній мережі звинуватив партію "Слуга народу" в корупції

"Встановлено, що в грудні 2020 року обвинувачений, який підтримує ідею захоплення державної влади в Україні, через соцмережу Facebook розповсюдив допис, у якому звинуватив партію "Слуга народу" в корупції. В тому числі чоловік вказав у дописі подорожчання комунальних послуг, а також "відмивання грошей з антиковідного фонду". При цьому автор закликав українців об'єднатися та "встановити свою справжню владу".
Відповідно до висновку лінгвістичної судової експертизи, допис містив заклики до захоплення державної влади в Україні.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном у один рік. Також чоловік має компенсувати 6,8 тис. грн за проведення експертизи. Крім того, суд конфіскував у дохід держави мобільний телефон, за допомогою якого чоловік розповсюдив допис у соціальній мережі."
Рашка вже близенько...
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06.09.2021 20:20 Ответить
Коломойша - геть з України !!!!
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06.09.2021 21:21 Ответить
Ну вот, а говорили, что Зеленский под Коломойским.
Эта статья это опровергает.
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06.09.2021 22:36 Ответить
Статья показывает что штатов вовчка бздит сильнее чем мойщика кала беню Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 4254
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07.09.2021 14:13 Ответить
Какая у нас судовая система-гожусь.
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06.09.2021 22:37 Ответить
Да что ж такое. Чувак, ты 2 года през, и не смог найти реальные преступления Пороха?
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06.09.2021 23:48 Ответить
 
 