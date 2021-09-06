Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко

Алексей Любченко назвал экспорт цифровых услуг крупнейшей категорией украинского экспорта в США.

Первый вице-премьер-министр Украины, Министр экономики Украины на своей странице в "Фейсбук" привел данные, согласно которым экспорт цифровых услуг в 2020 году составил $998,5 миллионов. Любченко пишет, что эта сумма была больше, чем сумма экспорта всех материальных товаров.

За первое полугодие 2021 года экспорт IТ-услуг показал рост в 30% и составил $625 миллионов. Вице-премьер считает, что до конца года психологическая отметка в $1 млрд экспорта будет значительно превышена.

По мнению Любченко, эти цифры только подчеркивают важность встреч Президента в Силиконовой долине. "Ставка на цифровизацию - это ставка на будущее", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в г.Купертино.

Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров, в ходе встречи СЕО Apple представили проекты Дия, Дия City, Фонд Фондов. Также обсудили возможное сотрудничество в обучении программированию школьников, студентов, ветеранов, открытие Apple Store.