Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко
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Алексей Любченко назвал экспорт цифровых услуг крупнейшей категорией украинского экспорта в США.
Первый вице-премьер-министр Украины, Министр экономики Украины на своей странице в "Фейсбук" привел данные, согласно которым экспорт цифровых услуг в 2020 году составил $998,5 миллионов. Любченко пишет, что эта сумма была больше, чем сумма экспорта всех материальных товаров.
За первое полугодие 2021 года экспорт IТ-услуг показал рост в 30% и составил $625 миллионов. Вице-премьер считает, что до конца года психологическая отметка в $1 млрд экспорта будет значительно превышена.
По мнению Любченко, эти цифры только подчеркивают важность встреч Президента в Силиконовой долине. "Ставка на цифровизацию - это ставка на будущее", - подчеркнул он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в г.Купертино.
Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров, в ходе встречи СЕО Apple представили проекты Дия, Дия City, Фонд Фондов. Также обсудили возможное сотрудничество в обучении программированию школьников, студентов, ветеранов, открытие Apple Store.
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а потом через 10 лет государство тебе говорит, что это тебе даст только мин пенсию. смысл вообще тогда что то платить государству?
Но власти НЕ НУЖЕН думающий электорат! Он для них ОПАСЕН,особенно для популистов.
Думающие люди,особенно самостоятельно зарабатывающие,для них опасны! Особенно для зелноной власти! Им нужен ЛОХторат