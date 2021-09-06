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Новости Экономика
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США (23161) экспорт (841) Любченко Алексей (80)

Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко

Алексей Любченко назвал экспорт цифровых услуг крупнейшей категорией украинского экспорта в США.

Первый вице-премьер-министр Украины, Министр экономики Украины на своей странице в "Фейсбук" привел данные, согласно которым экспорт цифровых услуг в 2020 году составил $998,5 миллионов. Любченко пишет, что эта сумма была больше, чем сумма экспорта всех материальных товаров.

За первое полугодие 2021 года экспорт IТ-услуг показал рост в 30% и составил $625 миллионов. Вице-премьер считает, что до конца года психологическая отметка в $1 млрд экспорта будет значительно превышена.

По мнению Любченко, эти цифры только подчеркивают важность встреч Президента в Силиконовой долине. "Ставка на цифровизацию - это ставка на будущее", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в г.Купертино.

Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров, в ходе встречи СЕО Apple представили проекты Дия, Дия City, Фонд Фондов. Также обсудили возможное сотрудничество в обучении программированию школьников, студентов, ветеранов, открытие Apple Store.
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Топ комментарии
+3
У нас чем меньше власть суется "помогать" бизнесу тем лучше он себя чувствует. А сейчас к примеру после принятия законов в отношении IT сферы эти показатели скорее всего начнут падать. Как будет поживем увидим.
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06.09.2021 18:14
+3
Оттож. Что ожидать в государстве, где министр социальной политики оговаривается в интервью, что на пенсию можно не рассчитывать? Но тем не менее отчисления в ПФ плати ибо как же мы текущих пенсионеров обеспечивать будем. А ты еще плюс должен заплатить нашим ребятам из негосударственных пенсионных фондов и может тогда, если конечно тебе уж очень сильно повезет, доживя до пенсии возможно они тебе что-то выплатят. Но это не точно. Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 6274
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06.09.2021 18:26
+2
вот только ни один представитель власти к этому не имеет никакого отношения
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06.09.2021 18:09
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Правила форума Совет форумчан
вот только ни один представитель власти к этому не имеет никакого отношения
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06.09.2021 18:09 Ответить
У нас чем меньше власть суется "помогать" бизнесу тем лучше он себя чувствует. А сейчас к примеру после принятия законов в отношении IT сферы эти показатели скорее всего начнут падать. Как будет поживем увидим.
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06.09.2021 18:14 Ответить
в этой сфере тоже жуликов полно. особенно в уклонении от уплаты налогов
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06.09.2021 18:19 Ответить
Влада має зробити все щоб платіжна система PayPal через яку оплачують цифрові послуги найбагатші країни світу, запрацювала в Україні! Тоді можна експортувати цифрових послуг на десятки і сотні мільярдів доларів. Але як експортувати цифрові послуги якщо неможливо отримати кошти від споживачів з США та ЄС?
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06.09.2021 18:21 Ответить
можно. уже давно разрешили внешнеэкономическую деятельность фопам на едином налоге
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06.09.2021 18:22 Ответить
Да світу насрати що тут в Україні дозволили рабам. В Україні немає платіжної системи PayPal через яку американці та європейці сплачують за цифрові послуги по всьому світу! Немає платіжного інструменту не буде і продажів цифрових послуг! Неможливо оплатити послугу українському підряднику/постачальнику/розробнику, просто не проходять кошти з Америки в Україну від приватних осіб!
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06.09.2021 18:30 Ответить
можно оплатить фопу на его американский счет тогда деньги вообще в Украину не заходят Український експорт цифрових послуг у США в 2021 році перевищить $1 млрд, - віцепрем'єр Любченко - Цензор.НЕТ 843
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06.09.2021 22:54 Ответить
Послуги надаються в Україні отже приходити гроші мають в Україні і сплачуватись податки мають в Україні!
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07.09.2021 00:29 Ответить
налоговое резиденство сша не самая лучшая в мире вещь
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07.09.2021 14:42 Ответить
враньё. свифт есть
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07.09.2021 14:40 Ответить
А до чого тут SWIFT? Цифрові послуги українських компаній купляють приватні особи які не можуть сплатити з банківської картки американських банків за наші послуги. В мене була компанія яка надавала цифрові послуги по всьому світу, але через відсутність в Україні PayPal отримувати гроші в Україні від масового споживача обох Америк та Європи неможливо!
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07.09.2021 15:58 Ответить
хватит чушь нести) тебе за нее не заплатят)
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07.09.2021 17:50 Ответить
Ви просто не розумієте про що йдеться бо ви не в темі. Перекази з карток американських банків не проходять на українські розрахункові рахунки, через нерозвинутість української банківської системи і відсутність прямих договорів між банками обох Америк, Європи, Африки, Азії та України. Тому PayPal на сьогодні є універсальною платіжною системою для масового споживача для отримання послуг в будь якій точці земного шару. Поки в Україні немає PayPal ми не зможемо вийти на справді високий рівень продажу цифрових послуг і будемо плестись в аутсайдерах світової ІТ індустрії, за африканцями та азіатами!
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07.09.2021 18:01 Ответить
бла бла бла все это
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07.09.2021 18:14 Ответить
Ви не вмієте працювати з інформацією. Я вам ще раз повторюю клієнти з Північної та Південної Америки, Африки, Азії не можуть оплатити своїми банківськими картками Віза та Мастеркард послуги українських ІТ компаній, не проходять платежі, банки не дозволяють відправляти гроші в Україну - це конкретні ситуації з якими стикалась моя ІТ компанія. Працює тільки PayPal. Не буде PayPal, не буде розвитку цифрових послуг в Україні!
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07.09.2021 18:24 Ответить
я вам еще раз повторю)) это тупое враньё)
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07.09.2021 18:39 Ответить
А Вы не задумывались, что возможно что-то с нашей налоговой системой не так, если считается чуть ли не правилом хорошего тона от нее уклоняться?
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06.09.2021 18:22 Ответить
задумывались. налоги расходуются не по назначению.
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06.09.2021 18:23 Ответить
Оттож. Что ожидать в государстве, где министр социальной политики оговаривается в интервью, что на пенсию можно не рассчитывать? Но тем не менее отчисления в ПФ плати ибо как же мы текущих пенсионеров обеспечивать будем. А ты еще плюс должен заплатить нашим ребятам из негосударственных пенсионных фондов и может тогда, если конечно тебе уж очень сильно повезет, доживя до пенсии возможно они тебе что-то выплатят. Но это не точно. Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 6274
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06.09.2021 18:26 Ответить
Я смотрю этот бабло, которое идёт мимо государственной кассы, дико жжёт кому-то... Как жеж этих гадских ойтишнегов окучить? Да так, чтоб те в польши не посбегали..
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06.09.2021 18:17 Ответить
что значит мимо казны? 5% налога они платят с фопов. +есв треть от мин зарплаты.
а потом через 10 лет государство тебе говорит, что это тебе даст только мин пенсию. смысл вообще тогда что то платить государству?
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06.09.2021 18:20 Ответить
Этого кое кому кажется мало. Хотят больше содрать. В идеале все отдать и еще чуток сверху приплатить. Так у нас налоговое законодательство работает. Ничего не дать и все отнять. Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 6162
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06.09.2021 18:24 Ответить
ну вот, 5% + есв платят, а остальное - мимо казны
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06.09.2021 23:50 Ответить
кроме прямых налогов есть еще косвенные. пдв, акцизы на бензин. все деньги, которые я трачу в стране идут на благо экономики
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07.09.2021 14:43 Ответить
Да плевали те пари на благо экономики. Если деньги идут в бюджет - их оттуда можно правильно направить. Если нет - какая им с того выгода?
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07.09.2021 14:45 Ответить
оборот их бизнеса
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07.09.2021 15:20 Ответить
прочитал бегло экскорт...
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06.09.2021 18:26 Ответить
Возможно,что в реальности втрое больше.
Но власти НЕ НУЖЕН думающий электорат! Он для них ОПАСЕН,особенно для популистов.
Думающие люди,особенно самостоятельно зарабатывающие,для них опасны! Особенно для зелноной власти! Им нужен ЛОХторат
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06.09.2021 19:06 Ответить
 
 