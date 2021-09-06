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На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших:

В Нидерландах закончилось очередное заседание суда по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса MH17.

Следующее заседание состоится завтра, 7 сентября, в 10:00 по местному времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сегодня, 6 сентября, в судебном комплексе "Схипхол" слово имели 9 родственников погибших рейса МН17. Завтра в суде должны выступить еще 8 родных погибших.

Голландка Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху, первой выступала в суде. Свое выступление женщина начала на русском, заявив, что родственники погибших знают, кто виноват в трагедии.

Ван дер Стин процитировала Александра Солженицына: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года, - судья Стэйнхаус

"Что почувствовали бы на нашем месте те, кто совершил это преступление? Если бы они стали жертвой политического кошмара, в который их страна даже не была втянута? Что почувствовал бы Путин и его коррумпированный режим", - заявила австралийка Ванесса Ризк, потерявшая в катастрофе родителей.

В целом слово в суде будут иметь более 90 родственников погибших в катастрофе MH17 - из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Топ комментарии
+87
Кацапы всегда лгут! А если не лгут, то потыкай их палкой. Может они сдохли...)
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06.09.2021 18:32
+43
А тех, кто их ловит на тупом вранье -- называют махровыми русофобами.
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06.09.2021 18:41
+30
рашка - це війна, брехня та підлість
рашка - це дно
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06.09.2021 18:43
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Кацапы всегда лгут! А если не лгут, то потыкай их палкой. Может они сдохли...)
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06.09.2021 18:32 Ответить
А тех, кто их ловит на тупом вранье -- называют махровыми русофобами.
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06.09.2021 18:41 Ответить
Св. Иоанн явно шо-то знал, писал как будто про русню...

Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи.
Евангелие от Иоанна 8:44
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06.09.2021 18:52 Ответить
ПРОТИВНО, ОТВРАТИТЕЛЬНО, ПЕЧАЛЬНО..!
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА ,НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
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06.09.2021 18:56 Ответить
Винить кацапов нет причины,
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины
И он лепил их из говна (ц) Украл по-честному где-то на просторах интернета.
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06.09.2021 19:06 Ответить
Мордва не люди, они зверьё, ни чести ни достоинства
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06.09.2021 19:17 Ответить
Авжеж! "Но мы, можно сказать, некоторым образом - народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?" (Чаадаєв, друг онука арапа петра скаженого)
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06.09.2021 20:04 Ответить
а ещё северные кацы на тв картавят больше чем коренные жители хайфы...
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06.09.2021 18:51 Ответить
Та вони навіть після своєї смерті брешуть - "толька дєді ваєвалі", "БЄСсмєртній полок" і так далі!
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06.09.2021 19:51 Ответить
Рашка вообще страна брехунов!
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06.09.2021 18:35 Ответить
Что будет результатом этих всех словестностей? Опять поставите перед рашкиным посольством белые стулья?
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06.09.2021 18:40 Ответить
То есть тот факт, что ***** вонючее убило десятки тысяч людей, тебя никак не беспокоит?
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06.09.2021 19:19 Ответить
На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут" - Цензор.НЕТ 2323
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06.09.2021 18:41 Ответить
рашка - це війна, брехня та підлість
рашка - це дно
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06.09.2021 18:43 Ответить
мацковия - враг всего Человечества.
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06.09.2021 21:14 Ответить
Ну чисто наш оманський брехун.
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06.09.2021 18:47 Ответить
Родичі жертв катастрофи МН17 не вірять у російську брехню та пропаганду

https://www.youtube.com/watch?v=kGhecl5Nqfo
Про це Ріа ван дер Стін, яка у цій авіакатастрофі втратила батька та мачуху, сказала власному кореспондентові Укрінформу у Нідерландах під час перерви у суді, де сьогодні заслуховують родичів загиблих.
"Я відчуваю полегшення. Я була дуже схвильована спочатку, адже я розпочала виступ російською, тому що хотіла, щоб вони знали, особливо тому, що росіяни дивляться і вони почують, дізнаються, що вони брешуть. Я вважаю, що важливо вказати на це", - зазначила ван дер Стін. Вона додала, що почувається добре після того, як скористалася своїм правом на виступ. "Я вважаю, добре, що родичі роблять це (виступають у суді - ред.), і я з нетерпінням чекала цього", - сказала жінка. Як повідомляв Укрінформ, нідерландка Ріа ван дер Стін, яка у катастрофі МН17 втратила батька та мачуху, першою виступала у суді.
Свій виступ жінка розпочала російською, заявивши, що родичі загиблих знають, хто винен у трагедії. Ван дер Стін процитувала Олександра Солженіцина: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут". Загалом слово у суді матимуть понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 - з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади. За попереднім графіком, засідання суду відбудуться 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23 та 24 вересня 2021 року.
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06.09.2021 18:47 Ответить
так тоді це називається "почала виступ словами російською", бо я так розумію, що вона вивчила лише ці слова, а мови не знає. а то виходит, що знає.
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06.09.2021 18:51 Ответить
Это называется твоё любимое пукин ***** и мразь
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06.09.2021 19:20 Ответить
"...дізнаються, що вони брешуть"
На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут" - Цензор.НЕТ 6276 Лгущий знает лучше кого бы то ни было что он лжёт!
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06.09.2021 18:53 Ответить
.....Россия - Империя Лжи.......
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06.09.2021 18:49 Ответить
_Не просто лгут - глумятся: "Ну и что вы нам сделаете?" И действительно, что вы людоедам сделаете?! Запад - трусливый лев.
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06.09.2021 18:50 Ответить
Не варто таке стверджувати. Захід раціональний і прораховує ризики та варіанти вирішення з метою мінімізувати зусилля та засоби. Іноді це займає час, але як тільки остаточне рішення приймається і суспільна думка під це рішення формується немає в світі такої сили яка б могла їх зупинити. Сьогодні вже прораховують не що робити з ***********, а що робити з тими державами які виникнуть на його місці через 20 років.
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06.09.2021 19:17 Ответить
_О! Они всё ещё существуют: юродивые свидетели Анаконды и Очень Длинной Многоходовой Комбинации. Всё ясно, просто верующие...На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть" - Цензор.НЕТ 2462
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06.09.2021 19:23 Ответить
Провів на Заході декілька чудових років. Нас вчили "соціальному управлінню". Так, я свідок, але свідок того як такі речі робляться і готуються. Ви схоже живете одним днем і прагнете простих рішень з прийнятними для Вас результатами в короткі терміни. А їх нема. І ніколи не було. І не буде. Якщо щось іде "не так" то це завжди наслідки реалізації поспішно прийнятого і не достатньо прорахованого рішення. Західні політики зовсім не "святі" і теж помиляються, але завжди проводиться дуже ретельна "робота над помилками" і кожна помилка коштує карєр, посад, доходів і впливає на персональні перспективи учасників. Знищити ********* не проблема, а от що робити з наслідками цього людству? Ви готові до ядерної зими років на пять і вимирання людства від голоду до 20-30 мільйонів на всю планету? Тому ********* аккуратно доведуть до розвалу федерації і повної деградації економіки. А потім будуть рятувати новостворені держави.
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06.09.2021 21:19 Ответить
На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть" - Цензор.НЕТ 1740 Живёшь в альтернативной Вселенной? Ну ладно.
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06.09.2021 21:29 Ответить
Так. Живу. Розум це завжди альтернативу глупству. На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть" - Цензор.НЕТ 3239
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06.09.2021 21:36 Ответить
_А по твоему рашка развивается с 14 года? Может посмотришь на ее ВВП?
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06.09.2021 21:59 Ответить
Таки так. Прорахували. Тому вже збираються найближчим часом запустити СП2. Най кацапам буде ще грошей на зброю. Може ще один літак зібють. Треба не обманювати себе, а визнати, що для ЄС вся їхня демократія та демократичні принципи не більше ніж локшина на вуха країн третього світу. Мене навіть не здивує, якщо в критичній ситуації їхня колективна безпека у вигляді НАТО розвалиться як картковий будинок зсередини, якщо Штати з Британією не підвʼяжутся в цей процес. В ЄС вже давно все почало пліснявіти. Може скоро почати гнити.
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06.09.2021 19:34 Ответить
"Мене навіть не здивує, якщо в критичній ситуації їхня колективна безпека у вигляді НАТО розвалиться як картковий будинок зсередини..."
_Если вы забыли, то мне не сложно напомнить, что путлеровская расия напала на ЕС и НАТО в 2010, когда безответным ударом убила высшее военное и политическое руководство Польши! Удивительно какая короткая память у людей... а ведь нападение рейха на НАТО и ответная реакция - важнейшее и ключевое событие в войне расии против Запада!
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06.09.2021 19:45 Ответить
А таки да. Полностью согласен. Проглотили и не подавились.
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06.09.2021 19:52 Ответить
А тепер подивіться на що перетворилось життя на Кубі та в Північній Кореї... А ще краще огляньте рідні вам "краєвиди" **********... На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть" - Цензор.НЕТ 2859
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06.09.2021 21:42 Ответить
Я не зрозумів Вашого допису. До чого тут ********* та його краєвиди. І що я сказав не вірного? Що визав факт як воно сталося насправді? Правда є правда. Якою б гіркою вона не була її треба визнавати. І тим більше до чого тут Куба та Півнична Корея до Польщі та ЄС? Де Куба з Кореєю, а де ЄС. Чи то так у Вашій методичці куратор написав, якщо щось незручне - згадуй кацапію та звинувачуй опонента, що він сам звідтіля? На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть" - Цензор.НЕТ 9607
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06.09.2021 21:49 Ответить
"проглотили и не подавились" не відповідає дійсності. Все враховується і все має наслідки в довготерміновій перспективі - цивілізований світ не живе одним днем, а швидко та емоційно реагує на події лише в сфері мистецтва та художньої творчості.
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06.09.2021 21:55 Ответить
Будьте ласкаві, назвіть ці наслідки. Короткострокові або довготермінові. Може дійсно я помиляюсь що до цього. Може дійсно казламордія отримала якогось ніщівного політичного удару, або ось-ось отримає.
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06.09.2021 22:02 Ответить
_Да трепло же, городит совершенную околесицу, и верующему совершенно похер что это не имеет ничего общего с реальностью. Этим очень подозрительно на бота похож, просто работа такая - вот тупо по методичке и чешет.
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06.09.2021 22:11 Ответить
Та просто злость берет когда чуть малейшее не совпадает с желанием большинства слышать или осознавать - сразу же кацапом обзывают. Как будто что-то изменится если в свою ракушку от неудобных событий закрыться. Они что - куда-то исчезнут или сами разрулятся? Нет. Говорить на черное белое тоже не вариант. Стоя под дождем и утверждая, что по факту его нет, менее мокрым не станешь.
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06.09.2021 22:16 Ответить
_Согласен, абсолютно иррациональное поведение, иногда даже думается что это какое-то психическое расстройство. Есть ещё боты - в этом случае это просто часть их презренной "работы".
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06.09.2021 22:20 Ответить
Санкції. Відрізають кожного дня по малесенькому шматочку що не є приводом до ядерного удару. Але дні складаються в роки і сума втрат та технологічного відставання росте в геометричній прогресії. ********* сам прирікає себе на загибель. "Холодильник" завжди перемагає "телевізор".
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06.09.2021 22:12 Ответить
Угу поки гладкий схудне - худий загнеться. Багато ніщівного кацапні наробили санкції? Ні, я згодний, що користь від них якась є. Але далеко не критична для мордору. Як би там не було а запас міцності в них великий. А якщо ще це помножити на їхню упоротість та манію величі та імперскості, то можна припустити, що так загибатися від санкцій вони можуть ще років сто. Так що до перемоги холодильника в мордорі ще дуже далеко. Можна не дочекатися.
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06.09.2021 22:20 Ответить
"Манія величі" шовіністів має чимось підкріплюватися та підживлюватись. А якщо "перемог" нема? А коли центральний канал показує одне а супутник діаметрально протилежне? Тут у них і починається "когнітивний диссонанс" бо "пряніков сладкіх, уви, нє хватаєт на всєх"... На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть" - Цензор.НЕТ 9413
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07.09.2021 18:19 Ответить
Так. Прорахували. З 2014 року ********* висів на гачку СП-2 і витрачав колосальні кошти на лобіювання та будівництво. Не на відкриту війну в Україні! Тягнули час. В цей період "раптово" всі енергетичні компанії світу і відкрили "зелену вулицю" альтернативній енергетиці. Також були заздалегідь підготовлені законодавчі механізми для стримування газпромівських "хотєлок". Ваші зовнішні уявлення про "демократичні принципи" та "демократію" як "локшину на ваші вуха" корелюють з тією сумою знань та технологій які Ви отримали за "совка". Демократія це не ринок і не Майдан.
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06.09.2021 21:33 Ответить
Який 2014рік якщо тільки в червні 2015 підписали тільки угоду про будівництво двох додаткових ліній газогону? І тільки 22 лютого 2017 року уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2». Які це роки ********* на гачку висів? Весь цей час він його будував. В 2019 році було анансовано, що він може запрацювати в середині 2020 року. Якщо його старт і затримали, то не на дуже багато. Так шо в мене може хоч совкові знання є, які не такі вже і погані, як подивитись. В Вас взагалі мабуть і такі знання відсутні. Бо нісенітниці плетете.
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06.09.2021 22:00 Ответить
Так. Будував витрачаючи гроші. Що і потрібно було нам і Заходу. І кацапи сподівались отримувати надприбутки та зробити Європу енергозалежною. Їм це не вдалося. Відтак їх мета не досягнута а гроші та час витрачені даремно на проект який ніколи не окупиться. І скоро Ви самі в цьому переконаєтесь.
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06.09.2021 22:18 Ответить
Хех. Ось хто разом з ними так би мовити витрачав гроші Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Англия и Уэльс), Uniper (Германия)[en], Wintershall Dea (Германия)[en][5]. Ну і звісно самі кацапи. Це інвестори газогону. І не городіть нісенитниць. Від цього проекту кацапи і не очікують окупаємості. Можуть собі дозволити. Але він тепер розвʼязує їм руки щодо подальшої агрессїї в Україні. А так звана ЕС задля свого зиску поступилася усіма своїми демократичними цінностіми. Можете і далі дивитися на неї крізь рожеві окуляри. Але на мою думку рано чи піздно зняти Вам їх таки доведеться.
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06.09.2021 22:28 Ответить
Не варто переоцінювати можливості кацапів. Уявлення про себе вони формують через безмежне транжирство натиреного національного багатства чиновниками та олігархами. Але ********* це всього лиш 1,5% світового ВВП і один з найнижчих рівнів життя в світі. Воювати повномасштабно з нами вони не могли вже в 2014. А зараз, коли українці їх зневажають і не мають ніяких ілюзій стосовно "русского міра", ми їх будемо безапеляційно знищувати. Лише за останній тиждень ********* втратив пять військових літаків в результаті катастроф. Чим вони можуть воювати? Пропагандою? Чого? Їм вже ніхто не вірить і 5 млрд. баксів на рік, які вони витрачають на "надування щік", викликають лише скептичний сміх на Заході.
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06.09.2021 22:44 Ответить
5 млрд. в порівнянні з 2трлн. номінального ВВП це менше ніж капля в морі. І хай Вас не втішає, що в них низкій рівень життя у більшості населення. Вони як і ми з совку. Вони не знають, власне як і ми, іншого рівня життя. Для нас як і для них купити уживане авто це значна подія. На заході нове буденність. В них жити родиною на 500 баксів на місяц це пристойне життя. Для заходу жебрацтво. Так шо, як кажуть, не жили добре і не варто починати. Не міряйте західний рівень життя на кацапів. Це хибна спроба. Вони досі ходять до вітру у деревʼяний нужник в кращому разі, але живуть величчю ампєрії. Причому в гіпертрафовануму вигляді. Там зараз намішано і російська імперія і совок з комунізмом і релігія і все що завгодно. І військового металобрухту в них достстньо та більше ніж у нас. І якщо вони посунуть на Україну повномасштабною агресією, то максимум що ми зможемо зробити це дуже високо задрати планку ціни цієї агресії. Але треба розуміти що життя людини в казламордії знецінено вщент. Баби ще нарожають. Також треба розуміти що пропаганда в них завжди була на вищому рівні. Треба розуміти, що вони всі заражені бацилою величі та імперскості. Так шо ця агресія швидкою не буде не для них не для нас. Це буде скоріше марафон на витривалість. Щось на кшталт того що вже є в Україні в мініатюрі в Криму та на Донбассі. Війна там триває вже майже 7 років а кінця та краю не видно і коли буде невідомо. Так що меньше патріотичних переможних реляцій, а більше прагматизму. Так буде краще для вірного сприйняття ситуації.
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06.09.2021 23:07 Ответить
Я неодноразово нагадував що лише одну будівлю ДАП вони брали 242 дня. Це довше ніж сталінградська епопея! І полягли там і срані "вітязі", і псковські десантники, і ще якісь чорти спецназівські. Втрати склали 14,6 кацапа до 1 ВСУ (комітет солдатських матерів, дані наела Васильева і тепер в еміграції). А кількість знищеної даунбасятини взагалі ніхто не рахував - цілі кладовища... Саме тому ***** припинило наступати і засекретило втрати в мирний час. І хто ж їх там клав сотнями? Пацанчики без військової підготовки типу Табали, на чиєму особистому рахунку 53 знищених окупанта... Офіційно менпауер *****стану 22 мільйони придатних до стройової служби з 18 до 49 років. Решта це дебіли, олігофрени, алкоголіки, наркомани та інваліди всіх мастей. Менпауер України - 11 мільйонів. Ударна частина армії ***** (некомплент 20%) має бути 340 000. Це все що призначено і готується до наступальних дій. Решта армії охороняє кордони і на наступ не заточене. В військових училищах їх готують лише до того що "нам нужна одна победа, одна на всех ми за ценой не постоим". Це означає що для наступу на підготовлені позиції потрібна пятикратна перевага в живій силі, життя якої буде покладено безповоротно. У нас 10 000 населених пунктів і сотні тисяч будівель які доведеться брати штурмом. А тепер накладіть на це логістику - забезпечення армії яка воює за тисячі кілометрів від джерел виробництва та постачання. Звідси стає зрозуміло що жодних шансів на перемогу у відкритій війні з Україною кацапи не мають. Вбємо всіх. Скільки б не прийшли. Ми їх вже давно зупинили а не винищили тільки тому що дуже хитрожопі Петі і Зєлі "заглядають в очі *****" і "шукають там те чого нема щоб довести що того не існує"...
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07.09.2021 02:01 Ответить
Голландка Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху, первой выступала в суде. Свое выступление женщина начала на русском, заявив, что родственники погибших знают, кто виноват в трагедии.

Вот что подкуп тупина животворящий делает. Все по-рабсиянски: мертвых не вернуть, подумай о себе любимой. Также рабсийские матери отказывались от своих сыновей за мзду, утверждая что они погибли на учениях, а не в Украине.
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06.09.2021 18:50 Ответить
лгут...ну так мордор уникален...
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06.09.2021 18:56 Ответить
Цей суд - "вихлопна труба" перед тим як Захід закриє й цю справу Путіна.
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06.09.2021 18:57 Ответить
Колись дуже давно читала статтю Набокова , як журналіста в США. Де він критикував демократичний Захід за потакання " нищенці Росіїї" , укотрої рано чи пізно доведеться "папрасіть хлєбушка"... Тільки хлєбушок той - це вже енероресурси, та трильйони Путіна та його абрамовичів у банках Заходу... А так ,все по-старому...
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06.09.2021 19:06 Ответить
Россия - это рак планеты. Пожалуй единственная страна в мире, от исчезновения которой в мире бы стало всем только лучше
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06.09.2021 18:58 Ответить
Ще КНДР є...
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06.09.2021 19:06 Ответить
Близнецы братья
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06.09.2021 19:22 Ответить
КНДР по крайней мере особых проблем никому вроде бы не создает, кроме Южной Кореи и может Японии, которой просто не очень уютно рядом с имбецилом у которого есть ядерная бомба. Варится в собственном говне и все по сути.
паРаша же, только за последние 30 лет, уже практически всем соседям поднасрала и не только соседям, останавливаться не собирается и одержима манией обмазать говном все вокруг, куда только сможет дотянуться. А если еще пару веков назад взять, то на Евразийском континенте пожалуй не найдешь ни одной страны куда эти вонючие свиньи свой глязный пятак не сунули.
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06.09.2021 22:17 Ответить
КНДР зникне аутоматично.
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07.09.2021 23:39 Ответить
***** побоку. сосите трубу.
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06.09.2021 20:49 Ответить
не только ему, многим лидерам Европы газик не пахнет дерьмовой ложью
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06.09.2021 21:19 Ответить
им плевать, что вы знаете, что они лгут. У них хватает нефти и газа покупать политиков и партии, а у вас хватает продажных шкур.
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06.09.2021 21:31 Ответить
Вооот! На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть" - Цензор.НЕТ 7752
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06.09.2021 21:41 Ответить
Вона Стейн, а не Стін.
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07.09.2021 00:43 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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07.09.2021 03:30 Ответить
Це все емоції....
А потрібне справжнє кваліфіковане розслідування, а не політичне шоу.
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07.09.2021 04:37 Ответить
... это даже с огорчением признают сами эсэсэсэряне , что ракетой "Бук случайно", был сбит не просто "МН17", больше была сбита "русская весна". Люди, молитесь за безвиные жертвы, во имя спасения Украины.
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07.09.2021 05:15 Ответить
Пацаки любят лгать, брехня это существенная часть образа жизни биоскопления Мордора. Московиты врут вдохновенно, обманывают для получения выгоды и просто так, это их биологическая потребность, всегда фиксированная всеми иностранными путешественниками, которым случалось побывать в Московии еще с тех времен, когда этот рак начал поглощать соседние земли.
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07.09.2021 06:58 Ответить
Информационная война ведётся на языке врага.
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07.09.2021 23:36 Ответить
На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть" - Цензор.НЕТ 7970
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07.09.2021 23:38 Ответить
 
 