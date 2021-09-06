На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Нидерландах закончилось очередное заседание суда по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса MH17.
Следующее заседание состоится завтра, 7 сентября, в 10:00 по местному времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сегодня, 6 сентября, в судебном комплексе "Схипхол" слово имели 9 родственников погибших рейса МН17. Завтра в суде должны выступить еще 8 родных погибших.
Голландка Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху, первой выступала в суде. Свое выступление женщина начала на русском, заявив, что родственники погибших знают, кто виноват в трагедии.
Ван дер Стин процитировала Александра Солженицына: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут".
"Что почувствовали бы на нашем месте те, кто совершил это преступление? Если бы они стали жертвой политического кошмара, в который их страна даже не была втянута? Что почувствовал бы Путин и его коррумпированный режим", - заявила австралийка Ванесса Ризк, потерявшая в катастрофе родителей.
В целом слово в суде будут иметь более 90 родственников погибших в катастрофе MH17 - из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи.
Евангелие от Иоанна 8:44
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА ,НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины
И он лепил их из говна (ц) Украл по-честному где-то на просторах интернета.
рашка - це дно
https://www.youtube.com/watch?v=kGhecl5Nqfo
Про це Ріа ван дер Стін, яка у цій авіакатастрофі втратила батька та мачуху, сказала власному кореспондентові Укрінформу у Нідерландах під час перерви у суді, де сьогодні заслуховують родичів загиблих.
"Я відчуваю полегшення. Я була дуже схвильована спочатку, адже я розпочала виступ російською, тому що хотіла, щоб вони знали, особливо тому, що росіяни дивляться і вони почують, дізнаються, що вони брешуть. Я вважаю, що важливо вказати на це", - зазначила ван дер Стін. Вона додала, що почувається добре після того, як скористалася своїм правом на виступ. "Я вважаю, добре, що родичі роблять це (виступають у суді - ред.), і я з нетерпінням чекала цього", - сказала жінка. Як повідомляв Укрінформ, нідерландка Ріа ван дер Стін, яка у катастрофі МН17 втратила батька та мачуху, першою виступала у суді.
Свій виступ жінка розпочала російською, заявивши, що родичі загиблих знають, хто винен у трагедії. Ван дер Стін процитувала Олександра Солженіцина: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут". Загалом слово у суді матимуть понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 - з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади. За попереднім графіком, засідання суду відбудуться 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23 та 24 вересня 2021 року.
Лгущий знает лучше кого бы то ни было что он лжёт!
_Если вы забыли, то мне не сложно напомнить, что путлеровская расия напала на ЕС и НАТО в 2010, когда безответным ударом убила высшее военное и политическое руководство Польши! Удивительно какая короткая память у людей... а ведь нападение рейха на НАТО и ответная реакция - важнейшее и ключевое событие в войне расии против Запада!
Вот что подкуп тупина животворящий делает. Все по-рабсиянски: мертвых не вернуть, подумай о себе любимой. Также рабсийские матери отказывались от своих сыновей за мзду, утверждая что они погибли на учениях, а не в Украине.
паРаша же, только за последние 30 лет, уже практически всем соседям поднасрала и не только соседям, останавливаться не собирается и одержима манией обмазать говном все вокруг, куда только сможет дотянуться. А если еще пару веков назад взять, то на Евразийском континенте пожалуй не найдешь ни одной страны куда эти вонючие свиньи свой глязный пятак не сунули.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
А потрібне справжнє кваліфіковане розслідування, а не політичне шоу.