Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится с визитом в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита главы Украинского государства в США. В этом контексте была высоко отмечена договоренность по обновлению Хартии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и начало работы обновленной Комиссии стратегического партнерства", - сказано в сообщении.
Отдельно Зеленский подчеркнул важность поддержки Конгрессом США реализации договоренностей, достигнутых во время визита, в первую очередь об активизации сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Он отметил, что представленный в Вашингтоне План трансформации Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства в сфере экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.
Было отмечено, что значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Зеленский выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.
Кроме того, президент ознакомил членов Конгресса с ситуацией на востоке Украины и вдоль Украинских границ. Также во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и развитие событий в Беларуси. Зеленский отметил приближение активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые являются вызовом для безопасности региона.
Он также поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности Крымской платформы. Было отмечено, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой. Он подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.
Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины.
"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул президент.
Глава делегации Конгресса США сенатор Линдси Грэм в свою очередь высоко оценил взаимодействие Украины и США в контексте последних событий в Афганистане.
Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация проекта "Северный поток - 2".
"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток - 2" должно быть сохранено", - отметил президент.
Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ и о дальнейшей поддержке процесса преобразований со стороны США.
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- Товарищ старший лейтен…
- Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
Average salary rises 7.3 percent on-year to €1,538
Зросли ціни на олію (+ 70% ніж рік тому), цукор + 75%; молоко + 14%; масло вершкове + 9%, яловичину + 13%; свинину + 5%; м'ясо птиці + 29%.
Крупи подорожчали на 13-31% кукурудзяна + 24%; гречана + 14%; пшоняна + 13%; горохова + 20%; ячмінна + 31%.
Збільшилися на 16-29% ціни на зернові та зернобобові на пшеницю + 16%; кукурудзу + 27%; ячмінь + 22%; соняшник + 23%; сою + 29%; гречку + 18%.
Ціни на яйця зросли на 139!
Занесли несколько чемоданов денег, проголосовали чужими карточками и готово?
tZE inform
@tZEinform
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После того как Джон позвонил Энтони, а тот в Госдеп, а оттуда в МИД - Зеленского подняли, умыли, причесали и отправили на встречу с делегацией сенаторов. ДиплоМАТия
Сенатор John Barrasso, из состава делегации, говорил с госсекретарем США Antony Blinken (они близкие друзья) , при том Блинкен был не в США. Содержание разговора не знаем, но потом кто то из Госдепа звонил в наш МИД.