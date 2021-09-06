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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) Конгресс США (951) НАТО (8926) США (23161)

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита главы Украинского государства в США. В этом контексте была высоко отмечена договоренность по обновлению Хартии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и начало работы обновленной Комиссии стратегического партнерства", - сказано в сообщении.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность поддержки Конгрессом США реализации договоренностей, достигнутых во время визита, в первую очередь об активизации сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Он отметил, что представленный в Вашингтоне План трансформации Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства в сфере экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.

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Было отмечено, что значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Зеленский выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.

Кроме того, президент ознакомил членов Конгресса с ситуацией на востоке Украины и вдоль Украинских границ. Также во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и развитие событий в Беларуси. Зеленский отметил приближение активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые являются вызовом для безопасности региона.

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Он также поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности Крымской платформы. Было отмечено, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой. Он подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.

Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул президент.

Глава делегации Конгресса США сенатор Линдси Грэм в свою очередь высоко оценил взаимодействие Украины и США в контексте последних событий в Афганистане.

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Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация проекта "Северный поток - 2".

"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток - 2" должно быть сохранено", - отметил президент.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ и о дальнейшей поддержке процесса преобразований со стороны США.
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Топ комментарии
+9
Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 6266Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 4701Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 235
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06.09.2021 19:24
+8
А розбудовувати Україну до єврорівня і ЗСУ до натівських стандартів бажання нема ???)))
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06.09.2021 19:19
+7
Утром беня, вечером поддержка. Вечером беня, утром поддержка. Все очень просто.
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06.09.2021 19:24
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Но крот путлера в Белом Доме категорически против.
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06.09.2021 19:18 Ответить
крот путлера в ОПУ тоже против, но ему надо делать вид и отвлекать, пока взрослые дяди решают, как всё ж таки затащить Украину в таёжный союз...
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06.09.2021 19:20 Ответить
Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 6266Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 4701Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 235
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06.09.2021 19:24 Ответить
Вах. На що це він Ваву насадив?
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06.09.2021 19:29 Ответить
Це був тріптих))
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06.09.2021 19:31 Ответить
А розбудовувати Україну до єврорівня і ЗСУ до натівських стандартів бажання нема ???)))
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06.09.2021 19:19 Ответить
- Нет! На это я пойтить не могу!
- Товарищ старший лейтен…
- Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 1703
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06.09.2021 19:26 Ответить
царь леонид меняет ориентацию шо дамы перчатки...
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06.09.2021 19:19 Ответить
Вся Україна, абсолютно кожний - скрін №1. Якийсь дурачок: Мазл Тов! - скрін №2.

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 8509 Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 2150
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06.09.2021 19:20 Ответить
Скрін№1,це вітання, від зеленої плісняви,українців з Рош-гаШана !!!!))))
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06.09.2021 19:26 Ответить
...і геть незрозуміло,чому та клята гречка не дорожчає ,наприклад,в маленькій європейській Естонії

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 236
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06.09.2021 19:28 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!!)))
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06.09.2021 19:30 Ответить
Хочете прикол- в Чехії кілограм цукру вартує 9 крон. Переведіть на гривні заради цікавості)
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06.09.2021 19:32 Ответить
Приблизно 11-12 грн !!!)))
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06.09.2021 19:39 Ответить
Середня зарплата в Естонії зросла до 1538 євро Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США - Цензор.НЕТ 1781

Average salary rises 7.3 percent on-year to €1,538
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06.09.2021 19:43 Ответить
Та ,то таке ,ось в мене пенсія вже майже 1800 грн ,ось де досягнення !!!)))
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06.09.2021 19:47 Ответить
Коли мова і армія не годують та какая_разніца, наступає Кінець епохи бідності від ЗЕбаната Ціни на продукти за рік збільшилися на 9-75%
Зросли ціни на олію (+ 70% ніж рік тому), цукор + 75%; молоко + 14%; масло вершкове + 9%, яловичину + 13%; свинину + 5%; м'ясо птиці + 29%.
Крупи подорожчали на 13-31% кукурудзяна + 24%; гречана + 14%; пшоняна + 13%; горохова + 20%; ячмінна + 31%.
Збільшилися на 16-29% ціни на зернові та зернобобові на пшеницю + 16%; кукурудзу + 27%; ячмінь + 22%; соняшник + 23%; сою + 29%; гречку + 18%.
Ціни на яйця зросли на 139! Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США - Цензор.НЕТ 2870
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06.09.2021 19:49 Ответить
Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США - Цензор.НЕТ 9154
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06.09.2021 20:04 Ответить
Параноїдальна маячня- Прогрес України в провадженні реформ !!!! ))))
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06.09.2021 19:22 Ответить
нарешті хоч якась рехворма

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 168
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06.09.2021 19:25 Ответить
вова не встиг вивчти нових текстів, та й не ставили йому цього завдання умисно ідеологи над ОПУ .
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06.09.2021 19:44 Ответить
Оно думает, что в НАТО голосование такое же как в ВР Украины?
Занесли несколько чемоданов денег, проголосовали чужими карточками и готово?
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06.09.2021 19:23 Ответить
Утром беня, вечером поддержка. Вечером беня, утром поддержка. Все очень просто.
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06.09.2021 19:24 Ответить
кратко о главном полководце...
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06.09.2021 19:26 Ответить
Загулял булавоносец.Все разумные сроки прошли. Выгуливает первую Ленку ...или не первую? Но, страной заниматься некогда.
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06.09.2021 19:32 Ответить
У Лєнкі шопінг !!!)))
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06.09.2021 19:34 Ответить
Мандель залишилась на хазяйстві як і раніше, коли він поїхав в Карпати, а опинився в Омані.
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06.09.2021 19:37 Ответить
Він тупий? Байден вже казав що США підтримують, але це вирішують всі члени альянсу.
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06.09.2021 19:35 Ответить
Саме так. Він - тупий. Але пихатий
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06.09.2021 21:06 Ответить
Конгрес США це не шапіто вови з Разумковим у ВР, тому слово за виборцями не афганцями, а українцями ... Хоча Люся вже про них все сказала ...
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06.09.2021 19:36 Ответить
а вова далдонить те, що завчив . Ще про те, що він з реформами "вперєді планєти всєй" скаже... " Кожен з гравців грає на плин часу: ті що вовою грають й більшість з двох політичних партій у США теж...
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06.09.2021 19:40 Ответить
Какая поддержка тебе нужна, Вовчик, ты инвалид, костыли нужны, попрошайка, может лучше делать свою работу, а не саботировать реформы, и заглядывать в глаза кремлевскому вору и убийце, позорник.
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06.09.2021 20:01 Ответить
А щось зробити для цього членства, крім тупотіння ніжками, намагався???
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06.09.2021 21:03 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·27 мин

После того как Джон позвонил Энтони, а тот в Госдеп, а оттуда в МИД - Зеленского подняли, умыли, причесали и отправили на встречу с делегацией сенаторов. ДиплоМАТия
Сенатор John Barrasso, из состава делегации, говорил с госсекретарем США Antony Blinken (они близкие друзья) , при том Блинкен был не в США. Содержание разговора не знаем, но потом кто то из Госдепа звонил в наш МИД.
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06.09.2021 22:06 Ответить
Он до сих пор там?!! Ну и каникулы Бонифация…
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07.09.2021 02:40 Ответить
Тобі ж дурнику чітко сказали - проведи спочатку референдум з цього питання. І з'ясуй чи хочуть люди в те НАТО.
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07.09.2021 04:35 Ответить
 
 