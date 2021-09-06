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В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков

Власть взяла в заложники генерала Игоря Павловского и других, чтобы выбить показания на Петра Порошенко.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов относительно очередного срыва рассмотрения апелляционной жалобы Павловского, заявили адвокаты пятого президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Европейской Солидарности".

"Мы, конечно, очень внимательно отслеживаем дело генерала Павловского. Потому что по тем документам, которые уже опубликованы, совершенно очевидна ситуация, когда на четырех человек давят, создают реально пыточные условия. Это не преувеличение, это реально соответствует критериям Европейского суда по правам человека. С одной великой целью - получить от них лживые, придуманные следствием показания против Петра Порошенко", - отметил адвокат Илья Новиков.

"Это уже не какая-то хитрая схема, это достаточно прозрачно читается. Что мы видим сегодня. Заседание Апелляционного суда по делу Павловского по его апелляционной жалобе, которая по закону должна рассматриваться в течение пяти суток, чтобы человек не находился под стражей, пока его дело не пересмотрел апелляционный суд, происходит тогда, когда двухмесячный срок, на который его арестовали, уже истек. Первое нарушение", - отметил Новиков.

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"Мы знаем, что правосудие, предоставленное слишком поздно - это правосудие, в котором отказали. Оно даже не было предоставлено - сегодня не состоялось заседание. Смотрите, какое совпадение факторов: судья ушла в отпуск; не явились прокуроры; Павловского не доставили из СИЗО, потому что следователь не дал суду разрешение его оттуда доставить. Почему вообще следователь может запретить или не запретить человеку предстать перед судом, а суду - выслушать этого человека? И как вишенка: когда суд согласился заслушать Павловского по видеосвязи, оказалось, что в СИЗО именно в этот день не работает интернет", - говорит адвокат.

"Однозначно это скандальное лишения генерала Павловского базового права - права на доступ к правосудию, права быть выслушанным судом, которое он не получил. Мы видим, что уже продлили заново срок содержания под стражей на следующий период. А Апелляционный суд Киева все еще не высказался - законно ли избрали содержание под стражей в первый раз. Мы понимаем, что это незаконно", - отмечает сторон защиты.

"Власть просто взяла Павловского и других в заложники и держит их, издевается над ними, пытает их для того, чтобы заставить их дать какие-то клеветнические показания. Конечно, эти люди пока держатся. Мы надеемся, что наказаны будут те, кто их пытает сейчас, а не эти герои", - резюмирует адвокат Игорь Головань.

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Напомним, 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7243
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06.09.2021 19:42
+15
Перша головна характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Alex_dos - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Зокрема - стосовно судової реформи, яка в 2019-му другим своїм етапом (після реформи Верховного Суду та створення Антикорупційного) мала зачепити першу і другу судові інстанції. Але завдяки 73/43%зебілам на вочому суду - реформа досі не проведена.
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06.09.2021 20:01
+14
Повернулись сталінські часи.
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06.09.2021 19:42
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Повернулись сталінські часи.
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06.09.2021 19:42 Ответить
як би повенулись то ти свої 5 копійок не вставляв !
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06.09.2021 21:21 Ответить
Зепил, ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал?
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07.09.2021 05:41 Ответить
В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7243
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06.09.2021 19:42 Ответить
Зеленяку на мордяку.
У кого там останнього харя була зелена? )))
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06.09.2021 20:44 Ответить
ну ти красава!
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06.09.2021 21:12 Ответить
У тебя что то белое на губах
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07.09.2021 05:39 Ответить
Слуги народа безжалостные..если решили ,то будут мотать кишки годами. "Убийцы" Шеремета третий год ждут очередной икспиртизы шоб сравнить походку коня с балериной. Ну а генералам по чину ждать до кончины.
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06.09.2021 19:49 Ответить
Це означає , що в нас немає повноцінного суспільства . Як можна дозволяти зе знущатися над будь-якою людиною , Українцем ? Давайте думати : якщо вони таке роблять з генералом , що вони можуть робити з кожним з нас ? А та гидота їздить по Америці і ганьбить Україну , і всі розмірковують : чи буде користь від "екскурсії"?
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06.09.2021 19:50 Ответить
тут актуальным будет пытання по зеленскому Вова а причем тут Порошенко убогий ты мамин оця у тебя улитки все выелив мосху думалка у тебя есть дебильное ты дитятко Кривого Рогу..тьфу оця во власти хуже фитиля на пороховом складе....
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06.09.2021 19:51 Ответить
Перша головна характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Alex_dos - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Зокрема - стосовно судової реформи, яка в 2019-му другим своїм етапом (після реформи Верховного Суду та створення Антикорупційного) мала зачепити першу і другу судові інстанції. Але завдяки 73/43%зебілам на вочому суду - реформа досі не проведена.
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06.09.2021 20:01 Ответить
зе-мерзоту нельзя было допукать до власти. теперь имеем "молодых регионалов".
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06.09.2021 20:05 Ответить
"Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины" (с)
Що саме цікаве - а використвується та техніка! І "Богдани" на передку, і катера - на парадах. Навіть пару катерів використовують в бойових умовах по охороні акваторії Азовського моря! І не вистачає техніки, комбриги вимагають ще і ще!
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06.09.2021 20:08 Ответить
Вот то-то, что только на парадах.
Украли - надо отвечать по закону, а не прятаться за политику.
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06.09.2021 22:39 Ответить
Ламоть, у тебя украли моск при рождении, что ж ты свинячий себе не купишь?
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07.09.2021 05:44 Ответить
Вы перешли на хамство
Истерикой сторонника Порошенко удовлетворён
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07.09.2021 20:41 Ответить
В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6672
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06.09.2021 20:08 Ответить
Да конечно есть чем гордиться в 2017 ввп достиг уровня 2009. В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4728
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06.09.2021 21:34 Ответить
цифрами ответишь? или просто на уровне ощущений?
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06.09.2021 21:39 Ответить
2009 117228 млн $

2017 112154млн $
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
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07.09.2021 21:51 Ответить
В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7933
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06.09.2021 20:16 Ответить
А в цей час:

В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 955
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06.09.2021 20:17 Ответить
Для того,чтоб реально посадить криворагульное чмо,не нужно ничьих показаний!
Оно все подписало себе само!
От реального срока его может спасти только непрерывное пребывание на вершине власти,даже если эта власть номинальная.
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06.09.2021 20:28 Ответить
Московитские адвокаты прекрасно работают и отмывают.
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06.09.2021 20:34 Ответить
Мацковскіє політтехнологи, які працювали з ВАЗеленським, почнаючи з виборів, вас не дуже бентежать? Про порушення Закону питати немає сенсу. Вам, какаяразніца.
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06.09.2021 20:44 Ответить
Оно зебильное, ему абы серонуть
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07.09.2021 06:13 Ответить
" Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
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06.09.2021 20:41 Ответить
если есть факты такого давления, почему нет обращения в суд ?
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06.09.2021 20:51 Ответить
Ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал, Трускавец, не?
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07.09.2021 05:46 Ответить
Єрмаку пофіг якась там Венеційка, не хай пащекуютьСаме головне як вовка відмазати, в нього ж аж 4 лями знайшли, потрібно хоча б споловинити.
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06.09.2021 21:02 Ответить
Зелена пліснява казиться від власної неспроможності !!!!))))
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06.09.2021 21:12 Ответить
В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 5038
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06.09.2021 21:23 Ответить
прокурори настільки не кваліфіковані, що не можуть знайти докази
злочину без особистих зізнань фігурантів справи..
у справі, яка зрозуміла і без цих зізнань..

або вся справа тільки викачка грошей з обвинувачених і їх патріонів
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06.09.2021 21:45 Ответить
Когда фигурант дела не ставил своей подписи, то только что и остаётся, что свидетельские показания. И Павловский не дурак, раз дослужился до генерала, значит наверняка "прикрыл" свою спину и у него точно есть доказательства на старших начальников. Но отдаст он их следствию только когда под ним будет гореть и он будет точно уверен, что следствие не уничтожит предоставленные им доказательства и Полторак и его начальники-подельники получат сроки.
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06.09.2021 22:45 Ответить
Я точно знаю, что ты сожительствуешь с козой - по уму вы точно пара😀
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07.09.2021 05:48 Ответить
"Пытают"... "пыточные условия"... не доставили в суд - хуже может быть только алюминиевая кружка в СИЗО взамен эмалированной! Где заява в Европейский суд и другие инстанции??! Покажите этих закатованных генералов!
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06.09.2021 23:10 Ответить
Заметь , лайкнул тебя и курводятла один и тот же обладатель дырявой ложки
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07.09.2021 05:50 Ответить
 
 