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В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА

В Киеве активно разрабатывают электронные пропуска в общественный транспорт. Это делают для того, чтобы не печатать бумажные, которые легко подделывали мошенники.

Об этом в эфире 24 канала сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Олег Половинко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для этого разработали систему, куда все юридические организации могут подать заявку для получения спецпропуска.

"То есть, транспортная карта на этот раз и будет электронным пропуском", - отметил Половинко.

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Он отметил, как, кто и в каком количестве их будет получать – решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Процесс, как рассказал Половинко, будет таким: организация, в которой человек работает, предоставляет список сотрудников, которые должны пользоваться общественным транспортом во время локдауна. Этот специальный пропуск будет привязан к уникальному номеру каждой транспортной карты.

"Без транспортной карты невозможно будет воспользоваться транспортом", - пояснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Он отметил, что все пропуска раньше получали в очень короткие сроки. Сейчас есть 3 тысячи предпринимателей, которые подали заявки.

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Поэтому столица активно тестирует электронную систему спецпропусков.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
А от цікаво, чому вони не хочуть допустити вакцинованих у транспорт в локдаун? Кафе і кінотеатри хочуть відкрити для них в локдаун, а от в транспорт пускати не хочуть...
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06.09.2021 20:06
+7
Как только люди получат на руки платёжки за отопление отут сразу же объявят красную зону и жёсткий лохдаун. И патрули опять пойдут. Может у кого и пандемия, а у нашей власти это хорошее управляющее средство. Надо - открыли стойла, выпустили скотыняк на травку попастись. Токо скотыняк заподозрят в желании сопротивляться - объявляют лохдаун и заганяют опять в стойла, шоб не мекали
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06.09.2021 21:26
+6
Помню тот прошлый локдаун в Киеве - электрички подвозят селюков миллионами, а сам Киев весь стоит. Так какой смысл в таком локдауне, если в Киев ежедневно вьезжают миллионы, которые заражают друг друга в электричках.
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06.09.2021 20:05
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В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА - Цензор.НЕТ 7066
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06.09.2021 19:57 Ответить
Предлагаю вживлять в руку банковскую карту. И пропуск и оплата.
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06.09.2021 20:05 Ответить
По пальцу рубить за каждый локдаун.
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06.09.2021 20:55 Ответить
Министру.
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06.09.2021 22:11 Ответить
киберпанк который мы заслужили
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07.09.2021 08:18 Ответить
Помню тот прошлый локдаун в Киеве - электрички подвозят селюков миллионами, а сам Киев весь стоит. Так какой смысл в таком локдауне, если в Киев ежедневно вьезжают миллионы, которые заражают друг друга в электричках.
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06.09.2021 20:05 Ответить
А як поліцаї ганялись за чуваком в Аквапарку? В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА - Цензор.НЕТ 9098
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06.09.2021 20:12 Ответить
Забудь. Рюкзакяна уже нет. Счас клоуны накерують патрулями...
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06.09.2021 21:00 Ответить
Де Чаус?
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06.09.2021 20:06 Ответить
А от цікаво, чому вони не хочуть допустити вакцинованих у транспорт в локдаун? Кафе і кінотеатри хочуть відкрити для них в локдаун, а от в транспорт пускати не хочуть...
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06.09.2021 20:06 Ответить
Лісапети наше всьо. Беріть приклад з Галабаротьки. В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА - Цензор.НЕТ 8461
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06.09.2021 20:15 Ответить
Ага, в листопаді-грудні - коли нам новий лохдаун обіцяють У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 1848
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06.09.2021 20:28 Ответить
Потому что вакцинация не предотвращает заражение, болезнь и распространение
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06.09.2021 20:21 Ответить
Це само собою, але шанси все ж знижує... Вакциновані в метро мають все таки менші шанси поширити інфекцію, аніж невакциновані зі спецперепусктками!))
І тоді виникає питання: чому вакцинованим в локдаун відкриють кіно і ресторани??
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06.09.2021 20:27 Ответить
Для Кличко креативная идея, пусть электронный пропуск выглядит как боксерская перчатка.
Для жителей головная боль, но зато какой пиар!
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06.09.2021 20:15 Ответить
Больше всего понравилось слово -" в случае локдауна" .. та говорили бы уже что он БУДЕТ на все 1000% - бо власть боится протестов... но это им не поможет... У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 940
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06.09.2021 20:32 Ответить
А в Нові Санжари селитимуть? Єх, нема Авакова....
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06.09.2021 20:34 Ответить
Нарушение Конституции. Право передвижения. Каждый сам себе конституция. Смешно
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06.09.2021 20:48 Ответить
"Досить скиглити!" (с) Подай иск в Конституционный суд У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 7407
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06.09.2021 21:01 Ответить
в любой суд, не обязательно конституционный У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 7624
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06.09.2021 21:06 Ответить
И? Подал? У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 4558
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06.09.2021 21:07 Ответить
Одним движением руки запретить всем нахер. И пусть найдут виноватого. Влажная мечта МОЗ.
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06.09.2021 20:53 Ответить
І знов - турбота про людей з групи ризику. Да вам ціни нема!
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06.09.2021 20:55 Ответить
73% вживить чип в голову
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06.09.2021 21:08 Ответить
А во время лохдауна Зеленые ******** которые эти ограничения устанавливают и члены их семей будут ездить в общественном транспорте по спец пропускам или на личных авто и смотреть как быдло ломится в метро, маршрутки итд..а так же требовать ужесточить наказание за подделку проездных документов? !
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06.09.2021 21:15 Ответить
Как только люди получат на руки платёжки за отопление отут сразу же объявят красную зону и жёсткий лохдаун. И патрули опять пойдут. Может у кого и пандемия, а у нашей власти это хорошее управляющее средство. Надо - открыли стойла, выпустили скотыняк на травку попастись. Токо скотыняк заподозрят в желании сопротивляться - объявляют лохдаун и заганяют опять в стойла, шоб не мекали
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06.09.2021 21:26 Ответить
Таке,+ 50 ГРН в казну с карты.
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06.09.2021 21:49 Ответить
Большевики, устраивая террор и раскулачивание, хоть обещали землю.
А эти ничего никому не должны - хуцпа.
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06.09.2021 22:16 Ответить
 
 