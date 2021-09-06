РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6691 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости
2 817 29
Киев (24531) Министерство культуры и информационной политики (711) пожар (5560) ремонт (1150) Ткаченко Александр (429) церковь (1299)

На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко

На восстановление костела Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, по предварительной оценке специалистов, понадобится более 75 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за выходные с командой министерства и Госискусств разработали пошаговый план дальнейших действий.

"Сейчас ждем заключение ГСЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба. Параллельно Нацполицией ведется следствие о причинах возгорания. После этого состояние костела должны оценить эксперты, чтобы определить, какой ему нанесен ущерб, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пожар в Костеле - результат дикой халатности Минкульта", - Игорь Луценко

При этом, по предварительной оценке специалистов, на восстановление понадобится от 75 млн грн. "К сумме, которую соберет бизнес, остальные необходимые средства выделит государство. То есть речь идет об уникальном кейсе государственно-частного партнерства. Средства, которые перечислили (и перечислят) бизнес и юридические/физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы. То есть на ликвидацию последствий пожара внутри костела", - отметил глава МКИП.

По его словам, в целом все работы над костелом делятся на 3 этапа.

"Противоаварийные. Срочные, как ликвидация последствий пожара. Опять акцентирую, что именно на них собираются средства", - написал Ткаченко.

Он отметил, что орган идет отдельным пунктом. "Общаемся с производителем по разработке максимально релевантной замены органа. Для того, чтобы не было недоразумений, отмечу, что его восстановление будет не из финансирования, на которое сейчас собираются благотворительные взносы. Кроме того, его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ", - подчеркнул министр.

Также читайте: Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории

Третьим этапом он назвал реставрационные работы фасада: "Средства на это уже есть, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур, будут возобновлены после выяснения степени повреждения здания".

По словам Ткаченко, передача костела общине РКЦ была согласована правительством в прошлом году по согласованному алгоритму.

Он отметил, что начать ремонт внутри сразу завтра невозможно, ведь необходимо получить выводы ГСЧС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке следует ремонтировать.

"Должны убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций. А также без оценки и при неправильной последовательности работ - возможно разрушение стен/потолка и т.д.", - отметил министр и добавил, что ориентировочно, по ускоренной процедуре, планируется начать противоаварийные работы с середины октября.

Читайте также: Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский

По его словам, сначала необходимо получить предварительное акт ГСЧС о пожаре и сделать экспертизу нанесенных повреждений. Для прозрачности процесса будет создана рабочая группа при министерстве, в которую войдут представители ОО, бизнес и т.д., чтобы контролировать использование средств по целевому назначению. И, конечно, соблюдение законодательства Украины.

Он отметил, что по состоянию на сейчас на счет зашли 5 млн 840 тыс. грн, и еще около 20 млн грн предоставят бизнесы.

На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко 01

Напомним, 4 сентября ночью произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган. Причиной пожара предварительно называют короткое замыкание.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
вчера нужно было 20 миллионов, а сегодня уже 75.
сегодня уже собрали 20 миллионов,
но они нужны были вчера, а завтра нужно уже 75 На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7280

пиляет Ткаченко на церкви
показать весь комментарий
06.09.2021 21:09
+6
Зебіли ніяк не можуть визначитись скільки вкрасти.
показать весь комментарий
06.09.2021 21:19
+6
После переименования костела Святого Николая в синагогу, из необходимых на восстановление после пожара более 75 млн грн, уже собрано 750 млн, - Ткаченко
показать весь комментарий
06.09.2021 21:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вчера нужно было 20 миллионов, а сегодня уже 75.
сегодня уже собрали 20 миллионов,
но они нужны были вчера, а завтра нужно уже 75 На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7280

пиляет Ткаченко на церкви
показать весь комментарий
06.09.2021 21:09 Ответить
находчивый зебил и быстро сообразил
как можно поиметь 73 % На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6386
показать весь комментарий
06.09.2021 21:21 Ответить
А тобі то шо до цього? Це ж не державні кошти, це типу віруючі та лохи віддають своє власне. Хай хоч 975 млн, мені байдуже, особисто я на таку дурню гроші не дам.
показать весь комментарий
06.09.2021 21:41 Ответить
благодатный огонь таки благодатный
показать весь комментарий
06.09.2021 21:53 Ответить
То най бубочка виділить з антиковідного фонду! Дороги вже є, а тепер на місце паніхиди тих, кого по цим дорогам повезуть...
До того ж оргАн дуже схожий на його улюблену піваніну. Думаю, зо д'Єрмак проти не буде - аби бубочка з теплої ванни не вилазив та "треки" регулярно приймав...
А так все добре, маркізо На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2022
показать весь комментарий
06.09.2021 21:11 Ответить
Ну так транш же дали из МВФ...
показать весь комментарий
06.09.2021 22:16 Ответить
Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:
- Членам союза - десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
- С целью капитального ремонта Провала, - дерзко ответил Остап, - чтоб не слишком проваливался.

На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9006
показать весь комментарий
06.09.2021 21:11 Ответить
с цифрами какая-то карусель происходит))
показать весь комментарий
06.09.2021 21:15 Ответить
Зебіли ніяк не можуть визначитись скільки вкрасти.
показать весь комментарий
06.09.2021 21:19 Ответить
На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5263
показать весь комментарий
06.09.2021 21:20 Ответить
То есть речь идет об уникальном кейсе На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1558 государственно-частного партнерства. Средства, которые перечислили (и перечислят) бизнес и юридические/физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы.

Як мене дратує це тупе засилля імпортних словечок, яке особливо поширилося з тлею і її зграєю !!!

Чуєш, зе-міністер, не =нанесли=, а =завдали=.
+ решта помилок.
показать весь комментарий
06.09.2021 21:23 Ответить
В 2000- е все мерии заставляли предпринимателей менять асфальт перед своим магазином на ФЭМ а затм осмечивали и тащили деньги из бюджета. Такая же тупая схема и у Ткаченко.
показать весь комментарий
06.09.2021 22:18 Ответить
После переименования костела Святого Николая в синагогу, из необходимых на восстановление после пожара более 75 млн грн, уже собрано 750 млн, - Ткаченко
показать весь комментарий
06.09.2021 21:28 Ответить
В Зесинагогу?
показать весь комментарий
06.09.2021 22:10 Ответить
Не, равинат не утвердил, Зе только цадик при КалоМойше На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3221
показать весь комментарий
06.09.2021 23:16 Ответить
А че собственник здания - кгга, в лице отбитоголового и второй арендатор - РКЦ языки в жопу засунули?
Собираются бабло давать?
показать весь комментарий
06.09.2021 21:30 Ответить
За 75 млн можна й новий костел збудувати.
Паша «мерседес» може теж щось начудити коли почує про таку суму на відновлення.
показать весь комментарий
06.09.2021 22:04 Ответить
Ткаченко смету в студию. Просто хочется посмотреть, как вы оцениваете материал.
показать весь комментарий
06.09.2021 22:06 Ответить
Как они так быстро считают? я вот хату однокомнатную решил ремонтировать, одни пришли посчитали, другие и третьи, работ объём один, конечный результат озвучен, разница в процентов 40, потом еще перезванивают корректируют! А тут ***.к 75 лимонов! Вундеркинды, ***!
показать весь комментарий
06.09.2021 22:07 Ответить
10 лимонов на ремонт, остальное по карманах.
показать весь комментарий
06.09.2021 22:10 Ответить
А солдатам на лечение и реабилитацию можно так же быстро собирать?
показать весь комментарий
06.09.2021 22:14 Ответить
Может Ткаченко сам поджег, чтобы с такой суммы себе откат в карман положить.
показать весь комментарий
06.09.2021 22:17 Ответить
Ну вот и проверим Ватикан на вшивость.
показать весь комментарий
06.09.2021 22:29 Ответить
Просто факт - последний раз деньги на ежегодную профилактику и обследование уникального музыкального инструмента выделялись в марте 2019 года.
У власти кварталопитеки ...
показать весь комментарий
07.09.2021 00:24 Ответить
...боюсь, что теперь костёл будет "зашкварен": это чтобы оттуда не потянули определённую долю в "гаманчик", не поверю ни-за-что (это, Украина, детка!)!!!
показать весь комментарий
07.09.2021 05:31 Ответить
Отец Онуфрий собирал деньги на церковь, но пока хватило только на BMW...
показать весь комментарий
07.09.2021 06:59 Ответить
я так думаю, что пустая ненужная затея его востанавливать... да за такие бабки ещё .статья и суммы не соответствуют правде . писали что собрали уже за 10 а тут уже нужно 75. что там такого на 80 сгорело не могу понять? орган? кому он нужен тот орган....? не то время собираться на ремонты органов...тут с рашкой он будет ещё поважнее куда собирать всей страной деньги на востановление и помощи...кто поджог пусть и строит! лучше бы так собрались на тепловизоры ребятам и беспилотникам на фронт, а то всё волонтёры постоянно попрошайничают на них то на лекарства срочно.... а это важнее чем орган, страна в войне и люди гибнут, а им 75 миллионов дай на костёл...это капец....((
показать весь комментарий
07.09.2021 08:06 Ответить
Всьо! Один "мильярд" дерев вже не посадять На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6445
показать весь комментарий
07.09.2021 08:49 Ответить
 
 