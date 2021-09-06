Арахамия о ДТП с Трухиным: Одни свидетели говорят, что это он был, другие - что не был

Любые высказывания "слуг народа" о ДТП с участием их коллеги Александр Трухина могут быть расценены как попытка защитить или прессинг, поэтому от них лучше воздержаться.

Об этом глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

""Что касается его (Трухина) вероятного участия в ДТП: потенциально есть свидетели, которые говорят, что это он был, другие - что не был. Поэтому, учитывая такие свидетельства, дело было передано из МВД в ГБР", - сказал он.

Ахарамия утверждает, что "Слуга народа" не хочет влиять на расследование.

огда будут все экспертизы, то мы сможем увидеть, что произошло, кто виновен, потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята как попытка или защищать господина Трухина, или наоборот - нападать, делать какой-то прессинг, насильство. Мы не хотим принципиально никакого влияния на следственный процесс, пускай это будет полностью объективное расследование", - подчеркнул он.

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Глава фракции добавил, что "у господина Трухина есть сейчас одно дело, большое, с семьей связанное, поэтому он не дает никаких комментариев, даже внутренних".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

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Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.