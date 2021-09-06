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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7441) Арахамия (956) Слуга народа (2547) Трухин (145)

Арахамия о ДТП с Трухиным: Одни свидетели говорят, что это он был, другие - что не был

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия о ДТП с Трухиным: Одни свидетели говорят, что это он был, другие - что не был

Любые высказывания "слуг народа" о ДТП с участием их коллеги Александр Трухина могут быть расценены как попытка защитить или прессинг, поэтому от них лучше воздержаться.

Об этом глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

""Что касается его (Трухина) вероятного участия в ДТП: потенциально есть свидетели, которые говорят, что это он был, другие - что не был. Поэтому, учитывая такие свидетельства, дело было передано из МВД в ГБР", - сказал он.

Ахарамия утверждает, что "Слуга народа" не хочет влиять на расследование.

огда будут все экспертизы, то мы сможем увидеть, что произошло, кто виновен, потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята как попытка или защищать господина Трухина, или наоборот - нападать, делать какой-то прессинг, насильство. Мы не хотим принципиально никакого влияния на следственный процесс, пускай это будет полностью объективное расследование", - подчеркнул он.

Читайте: Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы

Глава фракции добавил, что "у господина Трухина есть сейчас одно дело, большое, с семьей связанное, поэтому он не дает никаких комментариев, даже внутренних".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Смотрите: "Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП. ВИДЕО

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+47
Свідки стверджують, що депутат Трухін дійсно був п'яний та не збирався сідати за кермо, але кремезний чоловік, схожий на п'ятого президента, всадив нардепа в авто, ввімкнув запалювання та натис його ногою на педаль газу.
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06.09.2021 21:50
+43
Да там на трассе в рамках "безопасного города" стоит хренова куча камер высокого разрешения. Нужно просто показать изображение с камер . И все !
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06.09.2021 21:53
+33
зачем нам рассуждения этой тупой абхазской обезьяны! путь обТруханый черт сам скажет!
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06.09.2021 21:49
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Да))))з цієї країни ідіотів де у владі такі макаки-арахамії нічого не вийде.
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07.09.2021 07:20 Ответить
Іде процес відмазування свого чорта, нічого особливого
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07.09.2021 07:22 Ответить
НА ПОЛИГРАФЕ ПРОВЕРИТЬ И ТЕХ И ДРУГИХ !!!
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07.09.2021 07:42 Ответить
это тот Арахамия, который во всех интервью утвеждал что спецоперация по "вагнеровцам" -- это бред и поэтому, он, как руководитель фракции в Раде, и вся фракция "слуг народа" против следственной комиссии по этому преступлению высших должностных лиц Украины.
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07.09.2021 07:51 Ответить
Лживая абизяна...
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07.09.2021 08:45 Ответить
Ух,как изгаляется глава фракции, дабы отмазать очередного"слугу"от справедливого расследования ДТП..Осталось ему только погадать на "кофейной гуще",али "ромашке",Был ли там его подопечный или не был?
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07.09.2021 08:52 Ответить
И я не я и хата не моя...
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07.09.2021 08:52 Ответить
Надвоє бабка ворожила - як не вмру, то буду жива!
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07.09.2021 09:00 Ответить
Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні - Цензор.НЕТ 4968
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07.09.2021 09:09 Ответить
Як там у Швейка:
Не будь у мене лікарської посвідки, що п'ятнадцять років тому я в приступі божевілля уколошкав свою тітку, то, мабуть, мене б уже тричі застрелили на фронті. Але моя небіжка тітка завжди витягає мене з біди, і, нарешті, я, мабуть, все ж таки повернуся з цієї війни додому живий і здоровий.
- А заради чого ж ти, приятелю, - спитав Швейк, - уколошкав свою дядину?
- А заради якого біса людей вбивають? - відповів приємний чоловічок. - Кожен може здогадатися, що заради грошей. Ця баба мала п'ять ощадних книжок і якраз, коли я прийшов увесь обшарпаний і обдертий відвідати її, одержала проценти. Крім неї, я не мав жодної рідної душі на цілому Божому світі. Тому я і прийшов до неї просити, щоб вона мені допомогла, а вона, стерво, як почала, як почала: «Ти такий, каже, молодий, сильний, здоровий, - гайда робити!» Слово за словом - зчинилася сварка. Я її кілька разів так знехотя тріпнув коцюбою по голові і так розфалатав усю фізію, що наприкінці вже й сам не знав, чи це дядина, чи не дядина. Сиджу я біля неї на підлозі і без упину промовляю: «Дядина чи не дядина». Так мене другого дня знайшли біля неї сусіди... Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні - Цензор.НЕТ 1456
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07.09.2021 09:21 Ответить
Про араХамію одни свідки кажуть що він ідіот, інші що дебіл. Піди розберись.
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07.09.2021 09:28 Ответить
А він абизян.
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07.09.2021 14:51 Ответить
Всё больше убеждаюсь в том, что Арахамия или живёт в другой стране, или перед нами ЗАКОНЧЕННЫЙ ИДИОТ не имеющий понятия ГДЕ и КАК БЕРУТСЯ нужные ОЛИГАРХУ или ЧИНУШЕ свидетели. Страна нищая и КОРРУМПИРОВАННАЯ НАСКВОЗЬ.
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07.09.2021 10:21 Ответить
А самому не понятно что часть свидетелей уже купили или запугали. Машина то Трухина.
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07.09.2021 10:58 Ответить
Меле шо попало. Як завжди.
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07.09.2021 11:00 Ответить
Это порода такая!
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07.09.2021 14:49 Ответить
Позорная власть
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07.09.2021 11:14 Ответить
ну а яку владу можна було очікувати від 73% зебуїнів,а як відомо зебуінізм - значно важчий діагноз
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07.09.2021 11:50 Ответить
Зачем свидетели? Есть записи камер на Бориспольской трассе, на которых четко видно этого иудея за рулем Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні - Цензор.НЕТ 1883
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07.09.2021 11:50 Ответить
Заголовок вырван от контекста статьи и скорее преднамеренно. Арахамия сказал без умысла выгородить.
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07.09.2021 12:06 Ответить
Он был в багажнике, но трезвый!
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07.09.2021 14:48 Ответить
Головне - зібрати і знищити всі відео з навколишніх камер спостереження і з реєстраторів. А тоді вже можна буде розказувати все, на що тільки вистачить фантазії.
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07.09.2021 15:00 Ответить
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