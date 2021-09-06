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Новости Политика Украины
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выборы (24317) мэр (1631) Харьков (6515) Арахамия (956) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

От партии "Слуга народа" не будет кандидата в мэры Харькова, но возможно самовыдвижение, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

От партии

Политическая партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова.

Об этом заявил глава одноименной фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

При этом председатель партии Александр Корниенко допустил, что депутаты от политсилы могут самовыдвигаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдвижение кандидатов в мэры Харькова начнется 21 сентября, - календарный план выборов

Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

Также читайте: В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев

Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

31 октября с 8:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
а я презираю именно земленского, нужно быть абсолютно конченным говноедом, зная, что в этой стране инфантильное население и будучи совершенно некомпетентным дилетантом лезть туда, где тебе просто не место - вот почему он мразь и *****. Наглый, тупорогий, самодовольный *****.
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06.09.2021 22:03
+9
странно, ведь у зеленского такие высокие рейтинги а на выборы идти не хотят
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06.09.2021 21:59
+7
И этими "замечательными" качествами по-полной пользуются олигархи, состояние которых резко возросло.
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06.09.2021 22:12
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странно, ведь у зеленского такие высокие рейтинги а на выборы идти не хотят
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06.09.2021 21:59 Ответить
а я презираю именно земленского, нужно быть абсолютно конченным говноедом, зная, что в этой стране инфантильное население и будучи совершенно некомпетентным дилетантом лезть туда, где тебе просто не место - вот почему он мразь и *****. Наглый, тупорогий, самодовольный *****.
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06.09.2021 22:03 Ответить
И этими "замечательными" качествами по-полной пользуются олигархи, состояние которых резко возросло.
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06.09.2021 22:12 Ответить
в московских саунах и не такое бывало, Вовец привычный
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06.09.2021 22:19 Ответить
В этом городе на сегдня реально тупиковая картина по выборам. Выбирать будут между навозом и гамном. Третья любая фигура, даже чистый самовыдвиженец проиграет вчистую. Быдло совковое там любит или кал или навоз. Что и получит. И ранее получало выбирало. Привыкли.
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06.09.2021 22:16 Ответить
Ну фигуры не две а три, но все кошерные. А еще четвертым можно покойного Кернеса включить в бюллетень - он выиграет гарантировано.
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06.09.2021 22:25 Ответить
А якщо спробувати Світличну?
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07.09.2021 09:29 Ответить
Та я не против попробовать её---та старый уже. Это фигура формальная. всё те же хитрожопые варианты зажопинцев. Просто красивая картинка с очень дежурной положительностью на лице. Харизмы нет. Возможно и будет брать участие в выборах. Даже если допустить победу её теоретически---то за спиной конечно у неё будут иные силы. Но даже при таком варианте конечно это было бы лучше чем эти два.... .
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07.09.2021 21:32 Ответить
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3475Харьковский избиратель готовит парадную одежду к выборам
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06.09.2021 22:30 Ответить
Гепоградці отримали право обирати лайно ,за консістенцією чи за ароматом !!!)))
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06.09.2021 22:30 Ответить
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3642
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06.09.2021 22:48 Ответить
Слуги урода- от вас есть прекрасный кандидат. И тоже заслуженный торчок Украины:
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4612
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06.09.2021 22:53 Ответить
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1556
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07.09.2021 04:49 Ответить
Представляем кандидатов:

1. Добкин - полная вата, русский мир, СССР и т.д.
Невменяемый.
Папа Добкина, правда, поднялся на торговле в 90-е годы, и при СССР такое, сами знаете, чем заканчивалось. Но, разве вата на такое обращает внимание?
Цель 1: сдать город пуйлу и лично встретить ихтамнетов с ключами и караваем.
Цель 2: сосредоточиться на дерибане.

2. Терехов - полувата, типа, политику в Харькове определяет не мер, а харьковчане и т.д.
Вменяемый.
Когда звонят из Киева и говорят: "будет бо-бо", вспоминает, что Харьков - это Украина.
Сдавать Харьков не будет, т.к. понимает, что будет "бо-бо".
Цель 1: сосредоточиться на дерибане.
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06.09.2021 23:17 Ответить
Фельдмана не списывай. он при Гепе набрал 14 процентов. Сейчас под 20 процентов в первом туре. Кто пройдёт во второй тур не ясно. У Добкина есть свой избиратель, у Фельдмана есть. Терехов пытается выехать на Геше, и на Ярославском. Шансы примерно равные
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07.09.2021 08:57 Ответить
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2800
А тим часом ворожий Україні кремль наполегливо просуває на мера,
свого вірного холуя продажного сепаратиста ,виродка добкіна.
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07.09.2021 04:45 Ответить
Харьков разве не родина авакова ?
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07.09.2021 07:54 Ответить
Родина авакова Италия, куда он и дрыснул с полными вертолетами бабла.
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07.09.2021 08:13 Ответить
Чого це тільки гелікоптери, на паром машини не пускають, все кешом забито, правда чомусь в Авакова будинок за 400 000 євро, а не за 3 ляма як у Зелі. Хоча звісно, бабла на цигарках він підняв, мер Харкова дрібниця для нього.
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07.09.2021 09:34 Ответить
Кандидат от Слуги Народа - это Константин Немичев. Партия, в которой состоит Немичев - обслуживает интересы Офиса Президента.
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07.09.2021 08:42 Ответить
Всi так звані "вибори" - чисте дурілово. Немає сенсу вибирати з цього лайна кого завгодно (все заздалегідь влаштовано) - найкраще повний байкот цього фарсу.
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07.09.2021 09:05 Ответить
плата зе-цирка за подголосовку опзж в раде.
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07.09.2021 11:14 Ответить
 
 