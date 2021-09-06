От партии "Слуга народа" не будет кандидата в мэры Харькова, но возможно самовыдвижение, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Политическая партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова.
Об этом заявил глава одноименной фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером.
При этом председатель партии Александр Корниенко допустил, что депутаты от политсилы могут самовыдвигаться.
Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.
Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.
31 октября с 8:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.
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1. Добкин - полная вата, русский мир, СССР и т.д.
Невменяемый.
Папа Добкина, правда, поднялся на торговле в 90-е годы, и при СССР такое, сами знаете, чем заканчивалось. Но, разве вата на такое обращает внимание?
Цель 1: сдать город пуйлу и лично встретить ихтамнетов с ключами и караваем.
Цель 2: сосредоточиться на дерибане.
2. Терехов - полувата, типа, политику в Харькове определяет не мер, а харьковчане и т.д.
Вменяемый.
Когда звонят из Киева и говорят: "будет бо-бо", вспоминает, что Харьков - это Украина.
Сдавать Харьков не будет, т.к. понимает, что будет "бо-бо".
Цель 1: сосредоточиться на дерибане.
А тим часом ворожий Україні кремль наполегливо просуває на мера,
свого вірного холуя продажного сепаратиста ,виродка добкіна.