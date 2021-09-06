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Новости Политика Украины Оккупация Крыма Санкции против России
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Послы ЕС согласуют продление санкций против 177 человек и 44 юридических лиц из России за оккупацию Крыма, - журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы ЕС согласуют продление санкций против 177 человек и 44 юридических лиц из России за оккупацию Крыма, - журналист Йозвяк

В среду, 8 сентября, послы ЕС "дадут зеленый свет" продлению персональных санкций против России за оккупацию Крыма.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет, чтобы продлить на шесть месяцев санкционный режим и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как полагают, подорвали территориальную целостность Украины", - написал журналист.

Напомним, 12 марта Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц из России и Украины за "подрыв территориальной целостности Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Автор: Анна Судак
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Мокшанским свинособакам на санкции насрать. Как пример в Берлине в публичном доме у них весь третий этаж захвачен чисто москвичками. 50 евро в час и трахай мокшанку как хошь. Такие дела
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06.09.2021 22:46 Ответить
Было 48 юрлиц Теперь уже 44 4 сумели договорится Все эти санкции, для рашки, как стоп сигнал для зайца Имели они их ввиду Чем больше * санкций* тем больше товарооборот с ЕС... ЕС хочет рыбку съесть , показать что что то предпинимает, но в воду лезть не желает
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06.09.2021 23:42 Ответить
 
 