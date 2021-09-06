Рада примет постановление с осуждением допуска жителей оккупированной части Донбасса к голосованию на выборах в РФ, - Корниенко

Верховная Рада на текущей неделе планирует принять проект постановления о реакции парламента на предстоящее голосование жителей временно оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму Российской Федерации.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе будет реакция политическая, постановление по нашему отношению к тому, что жители Украины будут принимать участие с российскими паспортами в выборах в Госдуму, в электронном виде причем, малоконтролируемо, непонятно как... Невозможно, чтобы такое происходило", - сказал Корниенко.

Напомним, в конце июня в ОРДЛО упростили процедуру оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с паспортами РФ. СНИЛС нужен для регистрации на сайте "Госуслуги", с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госдуму РФ, которые пройдут 17-19 сентября.

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В МИД Украины заявили, что голосование жителей оккупированного Крыма и районов Донбасса на выборах в российскую Госдуму поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.