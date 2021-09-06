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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Рада примет постановление с осуждением допуска жителей оккупированной части Донбасса к голосованию на выборах в РФ, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада примет постановление с осуждением допуска жителей оккупированной части Донбасса к голосованию на выборах в РФ, - Корниенко

Верховная Рада на текущей неделе планирует принять проект постановления о реакции парламента на предстоящее голосование жителей временно оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму Российской Федерации.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе будет реакция политическая, постановление по нашему отношению к тому, что жители Украины будут принимать участие с российскими паспортами в выборах в Госдуму, в электронном виде причем, малоконтролируемо, непонятно как... Невозможно, чтобы такое происходило", - сказал Корниенко.

Напомним, в конце июня в ОРДЛО упростили процедуру оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с паспортами РФ. СНИЛС нужен для регистрации на сайте "Госуслуги", с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госдуму РФ, которые пройдут 17-19 сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По городам ОРДЛО ездят мобильные пункты для агитации и подготовки голосования в российскую Госдуму, – правозащитник Лисянский. ВИДЕО

В МИД Украины заявили, что голосование жителей оккупированного Крыма и районов Донбасса на выборах в российскую Госдуму поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

Автор: Анна Судак
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А о непризнании выборов - слабо? Рада примет постановление с осуждением допуска жителей оккупированной части Донбасса к голосованию на выборах в РФ, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3622
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06.09.2021 23:18 Ответить
Так нельзя! Вдруг Путин обидеться и нападёт!
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07.09.2021 00:02 Ответить
Не. Один нарот скинул злобного поджигателя вайны, сча только определимся в какой глаз ***** заглянуть - и заживём! Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6504
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07.09.2021 00:19 Ответить
Та хай не лише голосують ,нехай валют в росєйские небеня !!!)))
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06.09.2021 23:21 Ответить
Рада примет постановление с осуждением допуска жителей оккупированной части Донбасса к голосованию на выборах в РФ, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5930
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06.09.2021 23:25 Ответить
А можно проще - узнать список этих жителей что проголосуют.. или слабо зеленым гнидам !? Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5115
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06.09.2021 23:37 Ответить
Осудить и выплатить пенсии, субсидии
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06.09.2021 23:38 Ответить
***** їхні голоси і нафіг не потрібін. Лише поганять понти.
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06.09.2021 23:53 Ответить
Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5660
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06.09.2021 23:58 Ответить
А не проще принять закон о каллоборанстве - проголосовал - ты коллаборант.
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07.09.2021 00:01 Ответить
 
 