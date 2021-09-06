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Новости Политика Украины
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Обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО Рада может рассмотреть 9 сентября, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО Рада может рассмотреть 9 сентября, - Арахамия

Парламент может провести 9 сентября внеочередное пленарное заседание, чтобы рассмотреть проект постановления № 5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)".

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что состоится (внеочередное заседание. - Ред.), если спикер назначит. Это была инициатива господина Гончаренко (народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" в ВР Алексей Гончаренко. - Ред.). Планировался визит президента в США. Мы не понимали, какие там могут быть результаты, поэтому я лично попросил его перенести заседание на следующий сезон. Новый сезон наступил, поэтому я не вижу причин не провести его", - сказал Арахамия.

Напомним, в июне народные депутаты решили перенести внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотрение проекта постановления № 5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)", на осень из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США

С 31 августа по 5 сентября продолжался визит Президента Украины Владимира Зеленского в США. 1 сентября он провел встречу с президентом США Джо Байденом. В целом итогом работы украинской делегации в Соединенных Штатах стало предоставление Украине: 60 млн долл. на закупку американской военной техники для украинской армии; 45 млн долл. гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской областей; 12,8 млн долл. на борьбу с COVID-19; 463 млн долл. на защиту демократии, прав человека и развитие реформ.

Шестая парламентская сессия девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а завершится 21 января 2022 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Не розумію,чому те звернення не можна було організувати ДО поїздки Зєльонкіна в США ?
Оце була б конкретна мета візиту ! Зелені ідіоти !
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07.09.2021 00:02
+4
нарик Зеленский - ширма для прикрытия подонков всех мастей: Гетьманцев, Ермак, Арахамия, Разумков и тд
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06.09.2021 23:58
+4
знает уж каждый зебил -
новый сезон наступил
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07.09.2021 00:04
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Розумний, аж страшно.
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06.09.2021 23:54 Ответить
нарик Зеленский - ширма для прикрытия подонков всех мастей: Гетьманцев, Ермак, Арахамия, Разумков и тд
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06.09.2021 23:58 Ответить
пздц.. ГлавЗебуина чуть ли ни открытым текстом послали недавно в США в "сад погулять и сделать домашнее задание" по этой теме... а эти опять - а НАТАша выйдет !? Обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО Рада может рассмотреть 9 сентября, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8464
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07.09.2021 00:00 Ответить
Не розумію,чому те звернення не можна було організувати ДО поїздки Зєльонкіна в США ?
Оце була б конкретна мета візиту ! Зелені ідіоти !
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07.09.2021 00:02 Ответить
Гончаренко, ще до візиту Вави, пропонував зібрати Раду для голосування. Та хламідія, чи дерьмак з ВАЗеленським, какаяразніца, з якоїсь незрозумілої причини, відтерміновували прийняття звернення.
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07.09.2021 00:16 Ответить
Найвеличніший вважав що збацає там на роялі і Байден скаже тепер ти в НАТІ і він повернеться додому не білому коні.
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07.09.2021 00:22 Ответить
Ви натякаете на те, що в Білий дім на час візиту найвеличнішого рояль не завезли???
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07.09.2021 00:52 Ответить
Мягко сказано відносно ідіотів, це вже якась ще вища стадія, поки що не вивчена психіатрією.
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07.09.2021 08:42 Ответить
знает уж каждый зебил -
новый сезон наступил
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07.09.2021 00:04 Ответить
"слимаковий преЗЕдент"(визначення Георгія Туки) хоче перекласти на ВР цей бунт проти уХйла , тим більше конгресмени у гостях в Україні ...
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07.09.2021 00:15 Ответить
Знову чергове "звання"! Яр Холодний озолотиться, коли з часом видасть повну збірку цих "звань"
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07.09.2021 08:51 Ответить
"Основной союзник" ...куюзник ... У станы должна быть краткосрочная и логосрочная стратегия под которую выделяются деньги, вооружение, разрабатываются новые виды оружия ... В Украине в краткосрочной перспективе должны быть стратегия освобождения Донецка и Луганска с последующим возвращением Ростова и Воронежа. Дальше - Сибирь! Но никто даже не задумыается об это
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07.09.2021 00:10 Ответить
После того как Джон позвонил Энтони, а тот в Госдеп, а оттуда в МИД - Зеленского подняли, умыли, причесали и отправили на встречу с делегацией сенаторов.
ДиплоМАТия )
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07.09.2021 00:16 Ответить
Проснулись, зебилы? Это Гончаренко должен был подписи собирать и инициировать заседание Рады? А вы чем два года в турборежиме развлекались? Ждали очереди заглянуть в очко *****?
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07.09.2021 02:41 Ответить
внИзапно.. дебилы-аниматоры зелёные.. понавыбирали копееечную массовку..(
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07.09.2021 08:30 Ответить
Це називається в "свинячий голос", втім не дивно "найвеличніший" не тільки забув запросити Байдена відвідати Україну, а і порушити питання про статус союзника. Видно мета була турне по містам США.
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07.09.2021 08:48 Ответить
"при порошенко такова не било". ему кум медведчук не разрешал..мешал.
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07.09.2021 08:57 Ответить
 
 