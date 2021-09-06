Обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО Рада может рассмотреть 9 сентября, - Арахамия

Парламент может провести 9 сентября внеочередное пленарное заседание, чтобы рассмотреть проект постановления № 5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)".

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что состоится (внеочередное заседание. - Ред.), если спикер назначит. Это была инициатива господина Гончаренко (народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" в ВР Алексей Гончаренко. - Ред.). Планировался визит президента в США. Мы не понимали, какие там могут быть результаты, поэтому я лично попросил его перенести заседание на следующий сезон. Новый сезон наступил, поэтому я не вижу причин не провести его", - сказал Арахамия.

Напомним, в июне народные депутаты решили перенести внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотрение проекта постановления № 5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)", на осень из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

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С 31 августа по 5 сентября продолжался визит Президента Украины Владимира Зеленского в США. 1 сентября он провел встречу с президентом США Джо Байденом. В целом итогом работы украинской делегации в Соединенных Штатах стало предоставление Украине: 60 млн долл. на закупку американской военной техники для украинской армии; 45 млн долл. гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской областей; 12,8 млн долл. на борьбу с COVID-19; 463 млн долл. на защиту демократии, прав человека и развитие реформ.

Шестая парламентская сессия девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а завершится 21 января 2022 года.