У Красного Креста по-прежнему нет доступа в "места несвободы" в ОРДЛО, - глава миссии Жиллетт

Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не имеет доступ в места несвободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Она сообщила, что при этом на подконтрольной Украине территории сотрудники МККК имеют возможность посещать места несвободы.

"С 2015 года мы имели 49 визитов в места несвободы на подконтрольной украинскому правительству территории. Последний наш визит прошел в прошлом году", - сказала Жиллетт.

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Что касается ОРДЛО, она заверила, что МККК будет и далее пытаться посетить места незаконных удержаний украинцев.

"Чтобы найти человека, чтобы передать ему помощь, чтобы была возможность передавать ему посылки в места удержания", - добавила глава миссии.

Также Международный комитет Красного Креста продолжает работу по поиску пропавших без вести в ОРДЛО.

"Когда человек открывает у нас дело по пропавшему без вести, мы пытаемся их найти. Мы контактируем со многими людьми на неподконтрольной украинскому правительству территории, к которым мы также обращаемся за помощью. Места несвободы - это лишь один из сценариев, где может находиться пропавший без вести. Конечно, мы надеемся, что разыскиваемые живы, но возможны разные сценарии", - заключила Флоранс Жиллетт.

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Напомним, в базе МККК на данный момент 811 человек до сих пор считается пропавшими без вести в связи с конфликтом на Донбассе. Но в миссии отмечают, что истинное количество пропавших может быть больше.