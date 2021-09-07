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У Красного Креста по-прежнему нет доступа в "места несвободы" в ОРДЛО, - глава миссии Жиллетт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Красного Креста по-прежнему нет доступа в

Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не имеет доступ в места несвободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Она сообщила, что при этом на подконтрольной Украине территории сотрудники МККК имеют возможность посещать места несвободы.

"С 2015 года мы имели 49 визитов в места несвободы на подконтрольной украинскому правительству территории. Последний наш визит прошел в прошлом году", - сказала Жиллетт.

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Что касается ОРДЛО, она заверила, что МККК будет и далее пытаться посетить места незаконных удержаний украинцев.

"Чтобы найти человека, чтобы передать ему помощь, чтобы была возможность передавать ему посылки в места удержания", - добавила глава миссии.

Также Международный комитет Красного Креста продолжает работу по поиску пропавших без вести в ОРДЛО.

"Когда человек открывает у нас дело по пропавшему без вести, мы пытаемся их найти. Мы контактируем со многими людьми на неподконтрольной украинскому правительству территории, к которым мы также обращаемся за помощью. Места несвободы - это лишь один из сценариев, где может находиться пропавший без вести. Конечно, мы надеемся, что разыскиваемые живы, но возможны разные сценарии", - заключила Флоранс Жиллетт.

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Напомним, в базе МККК на данный момент 811 человек до сих пор считается пропавшими без вести в связи с конфликтом на Донбассе. Но в миссии отмечают, что истинное количество пропавших может быть больше.

Автор: Анна Судак
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А якого ж дідька ви їм жрачку возите?
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07.09.2021 00:31 Ответить
хавчик они возят токА в места свАбоды !!! У Красного Креста по-прежнему нет доступа в "места несвободы" в ОРДЛО, - глава миссии Жиллетт - Цензор.НЕТ 9081
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07.09.2021 00:35 Ответить
Бояться путлера -***** , шизонутого УПЫРЯ , устроившего там ,концентрационные «ГУЛАГИ» и «совок» ! Гадкие людишки, призывавшие «введи» теперь наслаждаются «рашистским миром «
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07.09.2021 08:02 Ответить
може закрити всі КПВВ , поки Червоний Хрест не отримає доступу ?
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07.09.2021 00:36 Ответить
"место несвободы"-
где апалченец срет и ест и абсирает Красный Крест ?...
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07.09.2021 00:38 Ответить
Укутавшись тоской осенней, впаду в депрессию и сплин.

И весь пистец вокруг я назову красиво - невыносимость бытия..(с) У Красного Креста по-прежнему нет доступа в "места несвободы" в ОРДЛО, - глава миссии Жиллетт - Цензор.НЕТ 2916
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07.09.2021 00:40 Ответить
Пора бы т.н. красный крест перекрасить в черный.
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07.09.2021 02:00 Ответить
Гитлер допускал представителей Красного Креста в свои концлагеря, а Путлер нет.
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07.09.2021 08:45 Ответить
 
 