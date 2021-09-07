Украина просит США усилить давление на Кремль для прекращения репрессий в Крыму, - МИД
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с американскими конгрессменами 6 сентября рассказал о новой волне обысков и задержаний в Крыму и призвал их способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий на полуострове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Дмитрий Кулеба рассказал делегации Конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и об очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", – говорится в заявлении.
Кроме этого Дмитрий Кулеба обратил особое внимание делегации из США на вызовы безопасности в Азово-Черноморском регионе, рассказал о милитаризации Россией аннексированного ею Крыма, препятствовании свободе судоходства в Черном и Азовском морях.
"Президент Украины Владимир Зеленский уделял приоритетное внимание именно безопасности в регионе во время переговоров с американской стороной в ходе визита в США. Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества", – подчеркнул министр.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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Знайомтесь - це майор Роман Ковальов.
Він не змирився з тим, що президентом став уклоніст і добився змоги публічно поставити президенту питання - як так сталося, що той уник виконання свого громадянського обов'язку. І тільки цим питанням викликав лють Зеленського.
Він не змирився із загальним рівнем управління країною діючої влади і, перебуваючи у відпустці, написав пост із закликом до Зеленського піти у відставку, через який мав великі проблеми з командуванням.
У нашій країні влада вважає, що не миритися з несправедливістю - це шкідлива звичка, що таких людей треба карати. І влада намагається покарати Романа. Йому виписали сувору догану «за критику президента», згодом відмовилися переводити в іншу структуру та понизили на посаді.
А тепер проти нього порушили кримінальну справу - «за невиконання наказу». Без уточнення, якого саме. Людина досі не в курсі, за що її, бойового офіцера, судять.
вы вбухали охеренные бабки в "крымскую платформу". 42 страны представителей присылали. в чем прикол? где заявления участников? вопрос касается крыма!
Нажать.