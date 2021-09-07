Украина просит США усилить давление на Кремль для прекращения репрессий в Крыму, - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с американскими конгрессменами 6 сентября рассказал о новой волне обысков и задержаний в Крыму и призвал их способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий на полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба рассказал делегации Конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и об очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", – говорится в заявлении.

Кроме этого Дмитрий Кулеба обратил особое внимание делегации из США на вызовы безопасности в Азово-Черноморском регионе, рассказал о милитаризации Россией аннексированного ею Крыма, препятствовании свободе судоходства в Черном и Азовском морях.

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"Президент Украины Владимир Зеленский уделял приоритетное внимание именно безопасности в регионе во время переговоров с американской стороной в ходе визита в США. Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества", – подчеркнул министр.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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