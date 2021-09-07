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В Минздраве напомнили критерии перехода школ на онлайн-образование и призвали учителей вакцинироваться

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Минздраве напомнили критерии перехода школ на онлайн-образование и призвали учителей вакцинироваться

1 сентября в украинских школах начался учебный год. Дети пока ходят в школы, однако все может измениться, если показатели заболеваемости COVID-19 ухудшатся.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что в "зеленой зоне" школьники могут ходить в учебные заведения в обычном режиме, однако соблюдение общих противоэпидемических мер остается актуальным, передает Цензор.НЕТ.

В "желтой" и "оранжевой" зонах школы продолжат быть открытыми при условии, если 80% их сотрудников получили прививки от коронавируса.

Обучение может происходить как офлайн, так и дистанционно. Требование соблюдения правил дистанцирования и противоэпидемических мер сохраняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в трех областях превышены показатели COVID-госпитализаций - на Луганщине рост составил 104%, - Минздрав

Решение о форме обучения принимает педагогический совет заведения.

В "красной" зоне посещать школы запрещено.

Ограничение не касается воспитанников детских садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, что прививки получили не менее 80% персонала.

В Минздраве призвали учителей и сотрудников школ сделать прививку, чтобы уменьшить риск тяжелых последствий коронавируса.

Также читайте: Со следующей недели Украина может перейти в "желтую" зону. Минздрав подал представление Кабмину, - Ляшко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Гарантованим побічним вакцінаціі є агрессивність. Якшо людина не помирає від ковіду якшо не помирає від вакцини то гарантовано стає членом "свідків вакцинаторів" і до усіх невакцинованих вже автоматично ставиться як до чумних як до ворогів як до загрози свому дорогоцінному життю... Приблизно ту ж мету має і російська паспортизація на окупованих - коли дізнаЮться шо ти не отримав російський паспорт то ти ізгой... а якшо щє дізнаються шо ти досі і не громадянин "рЫспублікі" - ти взагалі відкритий ворог агент бандери і життя твоє стає жахливим.. Надзадача виконана - розділити і посварити суспільство яким тепер легко керувати .. залякати і керувати..(с)
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07.09.2021 01:09
+1
Це ти сам придумав, чи кацапи підказали?
Росія та Китай поширюють фейки про COVID-вакцини - Білий дім
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07.09.2021 07:49
+1
Напишите ей об этом. Мне это зачем писать? У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися - Цензор.НЕТ 6309
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07.09.2021 11:02
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Гарантованим побічним вакцінаціі є агрессивність. Якшо людина не помирає від ковіду якшо не помирає від вакцини то гарантовано стає членом "свідків вакцинаторів" і до усіх невакцинованих вже автоматично ставиться як до чумних як до ворогів як до загрози свому дорогоцінному життю... Приблизно ту ж мету має і російська паспортизація на окупованих - коли дізнаЮться шо ти не отримав російський паспорт то ти ізгой... а якшо щє дізнаються шо ти досі і не громадянин "рЫспублікі" - ти взагалі відкритий ворог агент бандери і життя твоє стає жахливим.. Надзадача виконана - розділити і посварити суспільство яким тепер легко керувати .. залякати і керувати..(с)
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07.09.2021 01:09 Ответить
Це ти сам придумав, чи кацапи підказали?
Росія та Китай поширюють фейки про COVID-вакцини - Білий дім
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07.09.2021 07:49 Ответить
Це Ізраїль поширює фейки - чим більше колють - тим більше хворих
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07.09.2021 08:24 Ответить
..серед непривитих антиваксерів та малоосвідчених темних осіб з самовпевненістю безсмертя...
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07.09.2021 09:17 Ответить
А ты такого в Израиле попробуй-то найди. Но отчего-то ... и карантин вернули и масочки на улицах. Шота им Пфайзер животворящий таки не помогает.
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07.09.2021 10:25 Ответить
Ось непогана стаття про епідситуацію в Ізраїлі.
В Израиле все хорошо? Как антивакцинаторы манипулируют статистикой
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07.09.2021 11:11 Ответить
Не, Антип. Ты просто образованный, культурный и в принципе - умный.
А такие не все... ой, такие скорее - исключение.
То ты не общался с таможенником в аэропорту. Который без паспорта вакцинации не хотел меня, гражданина Украины на родную землю пускать.
Знаешь... 650 гривен за возможность назвать открыто его животным... не такие большие деньги. Тем более, если их компенсируют.
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07.09.2021 10:27 Ответить
Спасибо за добрые слова. Я правила поведения во время эпидемии соблюдаю осознанно. То есть я посмотрел научные статьи и обзоры по маскам, по вакцинам, по вирусам и сделал выводы. И при этом я нарушал карантин, посещая спортплощадку с турниками (там и до карантина два человека редко занимались и даже когда два, на расстоянии гораздо большем, чем 1,5 метра). И мыть шампунями асфальт я с самого начала считал ненужным перебором.
А люди с кокардами и свистками тупо делают то, что им приказали. Они, получив приказ, и траву красить будут и опавшие листья на деревья вязать и плац зубными щетками драить.
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07.09.2021 10:37 Ответить
Ты прав. И самое страшное в этой ситуации то, что завтра им можно приказать... свершить любые действия со мной например... или с тобой. И они совершат. Потому как типа приказ. Потому как за них подумал и решил другой и им это - нормально.
В армии и на войне это, возможно и оправданно (хотя лучший полководец всех времен, некто Суворов, не проигравший ни одной из более чем 80 битв, был другого мнения на эту тему), но... не в случае гражданских свобод точно.
Знаешь... если бы на ту спортплощадку пришел я и ты бы меня попросил держаться в 1,5м. - то я бы держался. От тебя бы не требовал, конечно... думаю, суть я пояснил))
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07.09.2021 10:41 Ответить
Ах да. Гж-е Псаки стоит про взращивание антиваксерских идей обратиться к своему своего рода коллеге и согражданину - г-ну Кеннеди-мл., сенатору в этих самых США, и лидеру собственно этого движения))). Уверен, ему найдется что ей ответить на предмет того, как он продался китацайцам или русским.
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07.09.2021 10:35 Ответить
Напишите ей об этом. Мне это зачем писать? У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися - Цензор.НЕТ 6309
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07.09.2021 11:02 Ответить
Не, ну оно-то логично. Но ты ж на ее слова ссылаешься, мол проваксеры - суть агенты Кремля и (нужноевставить, забыл как называется резиденция генсека КП КНР). Вот я и контр-аргументирую, мол нифига - сенаторы самой демократичной страны в мире и вообще соотечественники тех, на кого ты ссылаешься))
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07.09.2021 11:18 Ответить
Вот мой пост, где я задаю вопрос, допуская 2 варианта.
Антип61

Це ти сам придумав, чи кацапи підказали?
Росія та Китай поширюють фейки про COVID-вакцини - Білий дім
07.09.2021 07:49
В статье, где я ссылаюсь, говорится о том, что Россия и Китай активно распространяют антиваксерские взгляды.
Где я лично или в статье, что я привел есть утверждение, что "проваксеры - суть агенты Кремля"? Это есть только в Ваших постах. Вы придумали это утверждение и приписали его мне, так как Вам так удобнее спорить. Не очень красивый прием, не находите?
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07.09.2021 11:43 Ответить
Подача, Антип, суть в подаче.
Захоти ты прям объективно все сказать - то ты бы написал бы что-то вроде:
"А кто придумал то? Сам? Или может подсказали русские/китайцы/американцы/британцы (тот доктор, с которого все началось, он же британец вроде, нет? как-то вылетело из головы...)?"

Просто когда говоришь только об одних выглядит несколько ... манипулятивно.
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07.09.2021 11:56 Ответить
Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм.

Так хто більш агресивний?
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07.09.2021 10:28 Ответить
Чисто количественно? Ты еще и спрашиваешь?))
В силу бОльшего кол-ва проваксеров - конечно же они.
Хотя бы потому, что принимать любые ограничения против оппонентов на законодательном уровне - тоже форма агрессии.
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07.09.2021 10:37 Ответить
Сколько раз проваксеры кого-то камнями закидывали?
А депутаты в законодательный орган у нас избираются большинством голосов, так что выполнение законов - это не подчинение агрессии, а элемент демократии.
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07.09.2021 10:56 Ответить
Нет, не камнями конечно. Но митинги регулярно разгоняются. А дубинкой по почкам или камнем по голове суть незначительные детали. Да и слезоточивый газ или водометы в холодную погоду - не есть приятно.
То есть с вашей стороны просто оснащение получше. Финансирование, однако.
И я уж точно прав в том, что пересичному антиваксу добраться до премьера канады и швырнуть в него камнем - куда как сложнее, чем инструменту сторонников вакцинации - менту с дубинкой - применить эту самую дубинку против своих же сограждан (кстати... тоже налогоплательщиков если что... забавно, нет?).
А давай поиграем в демократию: пойдем на пикник. Моя компашка антиваксеров и ты))). И мы - строго по демократической процедуре путем голосования - примем решение, чтоб ты написал заявление об отказе от прививок))). Демократия же? Она самая, ведь процедура соблюдена, голосование будет открытым, честным, можем даже наблюдателей из соседней компашки какой-нить пригласить. Большинство голосов? Несомненно.
Ущемлены ли при этом твои неотъемлемые права гражданина и человека - разумеется, да.
Знаешь... демократия это на самом деле огромная ложь. Я все чаще об этом склоняюсь. тупо диктатура большинства над меньшинством. Как-то мне в последнее время идеалы Нестора Махно ближе.
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07.09.2021 11:26 Ответить
1. Мы выше только что разобрали психологию силовиков. Он лупит дубиной протестующего не потому, что тот антиваксер, а силовик - проваксер, а потому что приказ.
2. Перед тем, как идти на пикник, почитайте что такое репрезентативная демократия и что такое прямая демократия и какая форма у нас в стране. А потом уже можно и на пикник.

У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися - Цензор.НЕТ 1884
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07.09.2021 11:37 Ответить
1. А они что - роботы? Ну силовики то есть. Вроде как люди, ну, чисто внешне. По идее должны быть и мозги - ибо даже в законодательстве есть понятие преступного приказа. И ответственности за его выполнение. Но оно не думает. Оно исполняет. И если... ну, скажем завтра к власти приду я. И мне моча в голову стукнет на почве детских комплексов... и дам я приказ. Он выполнит. Тебе легче от этого станет? Я не думаю.
От того, что преступное деяние выполняется по приказу... оно от этого не становится менее преступным.
Глянь кино на досуге. "Царство Небесное", американское. Хорошее. Обрати внимание на диалог короля Балдуина и ГГ на этот счет. По поводу приказа. Мол, на страшном суде... "я выполнял приказ" не прокатит...
2. Уловки...)) А нам пофигу. Нас тупо больше будет на том пикнике, понимаешь? И если до того дойдет - мы тебя просто заставим. Не камнями, но все как любят силовики - дубинкой. Нам даже необязательно делать это всем - мы выделим для этого 2-3 "силовика". Видишь? Даже форма - та. Разница лишь в том, что ты к нам сам придешь... а в стране ты родишься... но то не важно.
Ключевой ведь вопрос даже не в том, какую нормативную законную (этимология слова кстати куда как интересная, сталкивался?) отмазку мы/ты придумаем. Вопрос в другом.
Деяние: большинство нагибает меньшинство не считаясь с правами последнего. То ли на нашем воображаемом пикнике, то ли при репрезентативной демократии. Правильно ли это? По моему мнению - нет. Ибо свобода суть неотъемлемое право гражданина и человека.
В остальном же... один вымышленный герой говорил так: Разница между демоном и ангелом в основном зависит от того, на чьей ты стороне.
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07.09.2021 11:50 Ответить
1. Я Царствие небесное не раз смотрел и монолог Мюллера часто пересматриваю. Как думаешь, часто силовики такие фильмы смотрят? А если смотрят, то ВИДЯТ ли и СЛЫШАТ ли то, что видим и слышим (в смысле понимаем смысл) мы? Думаю, вопрос риторический.
2. Как быстро Вы перешли к прямой агрессии (это, кстати, и ответ на вопрос кто агрессивнее). Ну, это и не так легко, как Вам кажется. Я на спортплощадку не просто посидеть хожу. Но, даже если в результате нападения вы заставите меня что-то написать, через некоторое время ваша компашка будет много и плодотворно беседовать со следователями, а мою писанину любой суд признает недействительной.
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07.09.2021 12:11 Ответить
1. Вот в том-то и беда. Но их методы ты - оправдываешь, ибо они реализуют приказы большинства, тебя лично - устраивающие, ибо они в твои представления об истине - вписываются. А раз мои представления противоречат твоим... то значит будет справедливо и правильно - говоришь ты (или я не прав?) - если эти самые силовики (даже не ты сам!) "вправят мне мозги", так? Как-то это противоречит с твоей позицией по примеру №2 с пикником, нет?
(И - задумайся над тем, что будет, когда взгляды системы вдруг начнут противоречить твоим... на примере спортплощадки: это тока благодаря разгильдяйству копов ты там занимался... а ежели бы это строго контролировалось... ты бы туда не попал вообще - думаю, ты бы не обрадовался)
2. Нет, это была просто иллюстрация действующей системы ... которую ты называешь демократией. Мол не согласен с мнением большинства - так заставим. А представь - попадется судья-антиваксерша и/или следователь... Да и свидетелей у нас будет... (а не у тебя), в общем ты понял смысл, я думаю. В общем - не факт.))
На деле же - никто тебя заставлять не будет. У нас. Ни через "силовиков", ни через какие-либо надуманные за-коны типа... "не, извини Олег, но Антипа мы не пустим, патамушта он проваксер, а у нас пикник только для невакцинированных, а том малоли какую заразу эти чипированные разносят и как они через чипы за нами следят".
Вот разница. Мы не заставляем НЕ вакцинироваться. Мы даем выбор. Хошь - делай, хошь - не делай. Которого не дают проваксеры (в большинстве своем) - через институты власти.
(У меня был забавный диалог тут с одним ... на тему языка только. Он все никак не мог поверить, что русскоязычные могут вполне себе понимать украинский, тусовать с украиноязычными в одной компании, не предъявлять на предмет "а почему не на языке" и так далее, а просто говорить каждый на своем, понимать друг друга и вообще не париться на эту тему. Дитя телевизора и политического маркетинга, что с него взять...)
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07.09.2021 12:28 Ответить
 
 