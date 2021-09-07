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Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба

Украина ведет переговоры с США и другими странами о доступе к технологии противоракетной обороны (ПРО).

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО, и эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ней, и мы ведем переговоры о доступе к ней. Действительно, противовоздушная и противоракетная оборона - это сейчас ключевые "дырки", которые надо заполнять, и мы над ними очень предметно работаем", - сказал Кулеба.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
кто даст такие технологии, когда у нас агенты Мордора пасутся у властной кормушки ?
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07.09.2021 01:40
+13
Ну, правильно!
Своего за два года ничего не профинансировали--полезли попрошайничать, ворье зеленое!
Кто же вам даст технологии после вагнергейта???
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07.09.2021 02:43
+7
херово ти знаєш кацапів,вони навіть своїх громадян підривають,********,а нас вони ненавидять
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07.09.2021 06:54
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И это страна которая придумала локатор "кальчуга", который видит даже американские стелс
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07.09.2021 01:39 Ответить
Не все так просто с кольчугой,если лететь в режиме молчания-ничего она не видит от слова совсем)))Без обычного дубового локатора ну никак.В кольчуге ничего сверхнового и секретного увы нет
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07.09.2021 07:23 Ответить
Не локатор! станцию наблюдения. тут принпиальная разница.
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07.09.2021 09:10 Ответить
Єдине українське підприємство, що виготовляло "Кольчуги", донецький завод "Топаз", було захоплене російськими окупантами 13.05.2014.
Дві установка (одна 100% готовності, друга 60%) вдалося вивезти в аеропорт напередодні в відправити військовими бортами в Україну. А сім установок (різного ступеню) захопили окупанти і одразу вивезли в рф. Чи вдалося врятувати конструкторську документацію - невідомо
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07.09.2021 09:27 Ответить
кто даст такие технологии, когда у нас агенты Мордора пасутся у властной кормушки ?
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07.09.2021 01:40 Ответить
А от ябби не чергова зрада... Якби славний гетьман знову став гарантом... То власники ракетних технологій , цікавить ЛИШЕ БАБЛО, а не лозунги на самих провідних сайтах України.
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07.09.2021 08:35 Ответить
Ну, правильно!
Своего за два года ничего не профинансировали--полезли попрошайничать, ворье зеленое!
Кто же вам даст технологии после вагнергейта???
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07.09.2021 02:43 Ответить
Продам клистроны, недорого. Зелёные идут лесом. Тчк. Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1360
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07.09.2021 02:54 Ответить
на держпідприємстві опанували виробництво клістронів для підтримки експлуатаційного ресурсу ЗРС Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9065 Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9065 Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9065(2021)
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07.09.2021 06:07 Ответить
У прес-службі ДК "Укроборонпром" сьогодні заявили: ДП "Завод "Генератор" стало першим та єдиним в Україні підприємством, що освоїло поглиблений ремонт надвисокочастотних приладів КИУ-43 для зенітних ракетних комплексів типу С-300ПТ(ПС).
При цьому заявляється, що "Генератор" отримав низку новітнього обладнання, тому може ремонтувати надвисокочастотні прилади навіть з найскладнішими пошкодженнями.
Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8953 Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8953 Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8953 25 березня 2021, 18:50
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07.09.2021 07:30 Ответить
Все рівно - це зрада, бо відбулося це не за зеленогривого.
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07.09.2021 08:46 Ответить
Там одни "достижения" Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5678
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21Інженер-механік з ремонту металообробних верстатів та автоматики12000
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25Технік-технолог12000
26Відкатник-вакуумник 5 розряд8000
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07.09.2021 09:22 Ответить
Гдето статистика была. Профинансировано на 10 процентов.
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07.09.2021 04:45 Ответить
Зато на параде распилили/украли все 90% !
Ворье - мародеры команды зеленского.
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07.09.2021 07:57 Ответить
Никто ракетами Украину бомбить не будет, это не Израиль, будут захватывать войсками.
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07.09.2021 05:56 Ответить
херово ти знаєш кацапів,вони навіть своїх громадян підривають,********,а нас вони ненавидять
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07.09.2021 06:54 Ответить
Мечтай! Без тактического ЯО,не говоря об обычном, их в обороне ВСУ просто утилизируют.
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07.09.2021 08:00 Ответить
ага...грозный тоже вайсками захватывали...

Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1716
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07.09.2021 08:40 Ответить
в составе какой страны теперь грозный, не скажешь?
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08.09.2021 07:23 Ответить
Атомную бомбу сделайте , наработки есть. И живите спокойно
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07.09.2021 06:58 Ответить
Если шо, всегда у Ирана можно узнать, как оно под санкциями живется, когда решил ватомную бонбу сделать.
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07.09.2021 08:39 Ответить
А кто будет платить за центрифугу обогащения урана? Она жрет миллиарды киловат-часов. И у нас ее нет.
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15.09.2021 23:18 Ответить
Бригада ПВО сформированная на базе современных комплексов стоит четверть годового бюджета Украины. Какие технологии? "Где деньги,Зин?"
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07.09.2021 07:26 Ответить
Уточнение - годового на оборону
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07.09.2021 07:37 Ответить
Будемо пити бензін.
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07.09.2021 08:38 Ответить
охметка себе домишко прикупил
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07.09.2021 09:34 Ответить
А я бы не давал технологии режиму ЗЕ, которій сливает информацию врагу.
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07.09.2021 08:36 Ответить
Що Зє,що Пє, з такою виробничою базою проти мокшів завжди ми в звєздє. І саме хєрово, що це - гірка реальність.Тому вперед Сфіфт!!!
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07.09.2021 08:43 Ответить
У талибана надо высокоточное оружие покупать. Они всё равно пользоваться не умеют продадут по цене металлолома как украинцы в девяностые... На 3 триллиона им туда завезли...
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07.09.2021 09:11 Ответить
Я себе представляю, как в рамках уголовного дела открытого прокуратурой, или по решению суда, демонтируют часть оборудования и изымают техническую документацию!
Как вещдоки, ясное дело.
И пропадают эти вещдоки без следа…
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07.09.2021 10:06 Ответить
ижраиль топчик ихний купол гнет внешние нападки орд газы и палестины
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07.09.2021 10:18 Ответить
 
 