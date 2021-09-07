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Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли и постоянно поднимает вопрос безвиза для украинцев, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли и постоянно поднимает вопрос безвиза для украинцев, - Кулеба

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник..

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону", - сказал Кулеба 

По его словам, вопрос безвиза постоянно поднимается с американскими партнерами, а также с Канадой и Великобританией. Однако там действует принцип "малых шагов", потому что политика этих стран очень консервативна.

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Как сообщалось, Кулеба также заявлял о том, что Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ.
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Это нада иметь наглость, опустить страну в рейтинге коррупции, при этом они за безвиз и зст заикаются.
По тупорылости это сопостовимо только с населением, выбирающим между клоуном, ватным бойко, и гетьманом развалившим судебную реформу и посадившего друга алкаша на должность генпрокурора и популисткой тимошенко.
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07.09.2021 07:15 Ответить
А ти за кого голосував?
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07.09.2021 08:06 Ответить
Зельопуха перед визитом в США , случайно в Колумбию за сахарком не летал ? Это писец такое заявлять , подожди КОЗЛОДОЕВ, будет тебе и безвиз в США, и шампанское и ...
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07.09.2021 07:58 Ответить
Было бы хорошо, торговля это доверие и партнёрские отношения. Да и американцы украинцев не убивают.
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07.09.2021 08:01 Ответить
Украина предложила США.... !?
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07.09.2021 08:14 Ответить
Безвиз с США?, это что эти клоуны курят?.
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07.09.2021 08:35 Ответить
Для массового безвизового заезда в США работников ФСБ с украинскими паспортами.
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07.09.2021 09:09 Ответить
Если бы был безвиз с США население Украины сразу стало бы на треть меньше.
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07.09.2021 09:21 Ответить
Подібне я чув про безвіз з ЄС .
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07.09.2021 13:21 Ответить
а что такая вонь пошла на сайте? опять "ЗРАДА"?
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07.09.2021 09:58 Ответить
Між дружніми країнами ніякого візового режиму бути не може . Це ж зрозуміло . Візи можливі лише між тимчасовими партнерами і лише для створення перепон для туризму та заробляння грошей .
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07.09.2021 13:20 Ответить
 
 