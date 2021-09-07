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Войска РФ на Донбассе сбросили с беспилотника два самодельных взрывных устройства. За сутки - 7 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ на Донбассе сбросили с беспилотника два самодельных взрывных устройства. За сутки - 7 нарушений

За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по позициям ВСУ неподалеку от Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины населенного пункта Катериновка российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

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Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 7 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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Топ комментарии
+9
За то у нас Байрактары Турецкие есть! Мы их в Киеве показываем. МІць!
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07.09.2021 07:26
+3
Іхтамнети воюють самодєлками. Нанотехнології. Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8613
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07.09.2021 08:10
+2
отличную стратегию выбрал зелох - прятаться в складках местности, и служить мишенями для русни
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07.09.2021 07:40
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За то у нас Байрактары Турецкие есть! Мы их в Киеве показываем. МІць!
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07.09.2021 07:26 Ответить
"Іхтамнєти" 3.14***аси !
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07.09.2021 12:47 Ответить
К кацапам вопросов у меня нет, только к тому почему такая дешевая и еффективная технология еще не в строю года с 16го когда были готовы первые образцы.
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07.09.2021 07:30 Ответить
Нашулюдю бомбить нельзя! Онажеможетобидеться!
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07.09.2021 07:38 Ответить
к коцапам вопросов нет?
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07.09.2021 07:41 Ответить
отличную стратегию выбрал зелох - прятаться в складках местности, и служить мишенями для русни
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07.09.2021 07:40 Ответить
Домовленість з кацапами нічого не варта. Іловайськ підтвердить.
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07.09.2021 08:19 Ответить
а мене питання у нас бойові генерали є ? чи як в 14-му одні зрадники ? може щось треба змінити : повернути снайперів, проводить розвідку, моментально відповідати на обстріли і нарешті знищувати артилериськи і мінометні розрахунки !
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07.09.2021 08:01 Ответить
Главковерх боевых генералов ненавидит и в ВСУ не держит
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07.09.2021 09:05 Ответить
Іхтамнети воюють самодєлками. Нанотехнології. Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8613
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07.09.2021 08:10 Ответить
"Войска РФ на Донбассе сбросили с беспилотника два самодельных взрывных устройства"! Отрабатывается боевая задача: выведение из строя важных объектов энергетической инфраструктуры, - ГТС, например, для убеждения Германии и ЕС к "осознанно добровольному" неприпятствованию запуска Северный поток 2 на условиях Газпрома?
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07.09.2021 08:12 Ответить
если ихтамнеты сбросили с БПЛА самодельную хрень, то наш адекватный ответ - сбросить с нашего БПЛА ченить (можно не самдельное)... или таки дули наших воинов - адекватнее ( в понимании главногоКАКБЫкомандующего )
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07.09.2021 10:22 Ответить
Немножко о российских военных мощах

Су-57 и Армата устарели, так и не попав в войска! Аналогов нет
==
Морская сверхдержава села на мель: ВМФ РФ останется без эсминцев!

==
Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6664

и USS Donald Cook
Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1285
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07.09.2021 11:14 Ответить
а что войска ВСУ сбросили на позиции сепаров?... воздушные шарики?
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07.09.2021 20:44 Ответить
 
 