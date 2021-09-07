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Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 хотя бы 40% населения мира к концу года, - декларация

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 хотя бы 40% населения мира к концу года, - декларация

Главы министерств здравоохранения стран G20 по итогам саммита в Риме заявили, что привержены цели к концу 2021 года вакцинировать от коронавируса COVID-19 как минимум 40% населения мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наряду с ВОЗ мы поддерживаем цель - вакцинировать хотя бы 40% населения мира к концу 2021 года", - говорится в декларации, опубликованной на сайте G20.

"На Глобальном саммите по вопросам здравоохранения мы подтверждаем приверженность наших лидеров укреплению местного и регионального производственного потенциала, развитию регионального регулятивного потенциала, а также продвижению минимальных стандартов качества медицинской продукции", - отмечается в документе.

Министры здравоохранения G20 также подчеркнули необходимость "делиться дозами" вакцин от коронавируса, чтобы удовлетворить потребность в вакцинах.

"Мы будем работать над активизацией своевременного, равного доступа по всему миру к безопасным, доступным и эффективным вакцинам от COVID-19, терапии и диагностике (коронавируса. - Ред.)", - отмечается в декларации.

Участники встречи заявили, что для полноценного функционирования Всемирной организации здравоохранения, всем странам-участницам организации необходимо обеспечить "адекватное и устойчивое финансирование" ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановлению мировой экономики угрожает рост числа новых штаммов COVID-19, - G20

Главы министерств здравоохранения G20 провели встречу 5-6 сентября в Риме. Цель мероприятия состояла в том, чтобы "продвинуть крепкое многостороннее сотрудничество, в том числе для окончания пандемии COVID-19 и поддержания восстановления" после пандемии. Кроме того, министры обозначили целью продолжить совместными усилиями "содействовать лучшему предотвращению, выявлению и реагированию" на глобальные риски для здоровья и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
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Так если верить бамажкам которые они дают всего на полгода то это процесс непрерывный и через 6 месяцев все опять превращаются в тыкву и надо начинать по новой.
Но триллиончик уже будет освоен!)
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07.09.2021 07:37 Ответить
Скільки разів ?

https://www.vesty.co.il/main/article/bklzgsmff
Прогноз: коронавирус в новом еврейском году превратится в грипп

Две крупные фармкомпании разрабатывают бустеры против новых вариантов, и даже новая мутация Mu уже не так пугает специалистов, как раньше. Похоже, вакцинированные страны все-таки достигнут коллективного иммунитета

https://www.vesty.co.il/main/article/h1nbc0ezf
Профессор Галия Рахав: детей младше 12 лет начнут вакцинировать уже в этом году

По ее словам, пока невозможно точно сказать, сколько еще раз придется делать прививки от коронавируса
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07.09.2021 07:38 Ответить
Кожні півроку колотися.
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07.09.2021 07:51 Ответить
Чорний гумор - не моє, тому висловлюся трошки інакше: а решті 60% шо тоді (виходячи з =логіки= воозки і ж-20) ?
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07.09.2021 08:30 Ответить
+++++++++ на двох! Міністри охорони здоров'я G20 мають намір прищепити проти COVID-19 хоча б 40% населення світу до кінця року, - декларація - Цензор.НЕТ 3225
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07.09.2021 09:27 Ответить
Перетвориться на грип, тіки без псіхосоматіки.
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07.09.2021 08:54 Ответить
да, тільки касапи "прививають" своїх виключно новічком... тобто, спутніком.
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07.09.2021 07:55 Ответить
А пыгвинов тоже будут привывать? Міністри охорони здоров'я G20 мають намір прищепити проти COVID-19 хоча б 40% населення світу до кінця року, - декларація - Цензор.НЕТ 1090
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07.09.2021 09:25 Ответить
 
 