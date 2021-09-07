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Чиновника Минобороны разоблачили на неуплате налогов на сумму более 3 млн грн, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновника Минобороны разоблачили на неуплате налогов на сумму более 3 млн грн, - прокуратура

Экс-председатель ликвидационной комиссии государственного предприятия Минобороны "Одесский завод строительных материалов" подозревается в неуплате НДС на сумму свыше 3 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

"Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере бывшему председателю ликвидационной комиссии Государственного предприятия Министерства обороны Украины "Одесский завод строительных материалов" сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (ч. 1 ст. 212 УК Украина)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, указанное должностное лицо с целью уклонения от уплаты налогов в бухгалтерском учете предприятия, в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за базовый отчетный (налоговый) период (ноябрь 2019), умышленно не отразил договор поставки и другие хозяйственные операции, по которым на предприятие поступили и были безосновательно израсходованы денежные средства в сумме 20 млн гривен.

В результате этого в бюджет государства не поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму более 3 млн. грн.

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Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения и готовится представление об отстранении его от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи первого отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Одесской области и оперативные сотрудники управления финансовых расследований ГУ ГФС в Одесской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
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Щас отдаст 5% и порешают, как завещал Данила Гетманец Чиновника Міноборони викрили на несплаті податків на суму понад 3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 526
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07.09.2021 08:11 Ответить
забыл поделиться вот и прижали
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07.09.2021 08:30 Ответить
цьому поцу потрібно було скасувати ПДВ. Але в МОУ всі з однією звивиною в мізках від фуражки, яку носив в молодості. Чиновника Міноборони викрили на несплаті податків на суму понад 3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9220
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07.09.2021 08:33 Ответить
Расстрелять, сволочь!
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07.09.2021 11:47 Ответить
 
 