В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели.

В Украине зафиксированы 2 197 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 485 человек;

летальных случаев - 53;

выздоровели - 1 429 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 22 596 человек,

методом ИФА - 7 811 человек,

экспресс-тестами - 17 992 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 300 504 человека;

выздоровели - 2 214 606 человек;

летальных случаев - 54 054;

проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях", - рассказали в Минздраве.







