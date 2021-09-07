В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 2 197 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 485 человек;
летальных случаев - 53;
выздоровели - 1 429 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 22 596 человек,
методом ИФА - 7 811 человек,
экспресс-тестами - 17 992 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 300 504 человека;
выздоровели - 2 214 606 человек;
летальных случаев - 54 054;
проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
А де знайти інформацію скільки людей із захворівших було вакциновано,скільки померло вакцинованих та скільки захворівших не твакцинованих?
Поцікавтесь, чи в Україні є код смерті для щеплених, які померли від ковіду і від / після щеплення. Чи їх записують в інші категорії.
Ваше питання слушне. Хотілося б всім знати. Але така інфа подається (якщо подається) в дуже специфічному вигляді.
Щодо госпіталізованих тут її ділять на 1. нещеплені + 1 доза, 2. частково щеплені, 3. повністю щепленіé
Першу колонку вперто не хочуть розділяти. А було б цікаво. Про статус померлих теж не пишуть.
Ось з Онтаріо: інформація з державного медіа
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1821250/vaccin-hospital-covid-age-malade
En date de jeudi, il y avait 42 patients dans les hôpitaux ontariens qui avaient reçu deux doses de vaccin, dont 14 sont aux soins intensifs. C'est sur un total de 293 hospitalisations (sur 320) pour lesquelles on connaît le statut vaccinal.
В онтарійських шпиталях перебуває 42 двічі щеплених пацієнти, з них - 14 - в реанімації.
Цифра на 293 (з 320) госпіталізованих, про вакцинний статус яких відомо.
Основний фактор - вік і супутні хвороби.
Точнісінько така ж інфа - по Ізраїлю.
Скільки з госпіталізованих (щодо витягу вище) щеплені 1 дозою - не написано.
https://twitter.com/cdube_sante/status/1412849023652962319
1. нещеплені і щеплені 1 дозою менш, ніж 14 днів тому.
Але хотіла пошукати свіжіші дані на сайті INSPQ - не знаходжу поки що.
На прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лаборатории в Киеве, и в преддверии выходных мы получили подтверждение, что 45 является подтвержденным образцами на "Дельту".