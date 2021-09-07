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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 197 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 госпитализированы - 485 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 429 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 22 596 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 811 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 17 992 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве напомнили критерии перехода школ на онлайн-образование и призвали учителей вакцинироваться

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 заболело - 2 300 504 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 214 606 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 летальных случаев - 54 054;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 12
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 5666

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 9344
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07.09.2021 08:13 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели.

А де знайти інформацію скільки людей із захворівших було вакциновано,скільки померло вакцинованих та скільки захворівших не твакцинованих?
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07.09.2021 08:22 Ответить
в Израиле либо не полностью вакцинированные либо необразованные понаехавшие чурки-беженцы, считающие себя бессмертными и альтернативными индивидами
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07.09.2021 08:43 Ответить
2 197 - не обов*язково хворі. Це - результати тестів з дуже великим % похибки.

Поцікавтесь, чи в Україні є код смерті для щеплених, які померли від ковіду і від / після щеплення. Чи їх записують в інші категорії.

Ваше питання слушне. Хотілося б всім знати. Але така інфа подається (якщо подається) в дуже специфічному вигляді.
Щодо госпіталізованих тут її ділять на 1. нещеплені + 1 доза, 2. частково щеплені, 3. повністю щепленіé
Першу колонку вперто не хочуть розділяти. А було б цікаво. Про статус померлих теж не пишуть.

Ось з Онтаріо: інформація з державного медіа
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1821250/vaccin-hospital-covid-age-malade

En date de jeudi, il y avait 42 patients dans les hôpitaux ontariens qui avaient reçu deux doses de vaccin, dont 14 sont aux soins intensifs. C'est sur un total de 293 hospitalisations (sur 320) pour lesquelles on connaît le statut vaccinal.

В онтарійських шпиталях перебуває 42 двічі щеплених пацієнти, з них - 14 - в реанімації.
Цифра на 293 (з 320) госпіталізованих, про вакцинний статус яких відомо.
Основний фактор - вік і супутні хвороби.
Точнісінько така ж інфа - по Ізраїлю.

Скільки з госпіталізованих (щодо витягу вище) щеплені 1 дозою - не написано.
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07.09.2021 08:59 Ответить
Сорі: ось уточнення
https://twitter.com/cdube_sante/status/1412849023652962319

1. нещеплені і щеплені 1 дозою менш, ніж 14 днів тому.

Але хотіла пошукати свіжіші дані на сайті INSPQ - не знаходжу поки що.
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07.09.2021 09:19 Ответить
Дельта уже в Харькове и немалый вклад в это сделал "Седовласый граф" Терехов, собирающий толпы на площадях, праздниках, на открытиях парков с целью самопиара.

На прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лаборатории в Киеве, и в преддверии выходных мы получили подтверждение, что 45 является подтвержденным образцами на "Дельту".
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07.09.2021 09:01 Ответить
 
 