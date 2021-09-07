Количество инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 222 млн, число жертв превысило 4,5 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 сентября в мире зарегистрировали 403 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 698 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 221 997 694 случая инфицирования, из них 403 479 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 589 119 человек, из них 6,698 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 198,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 56-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16-ю, по летальным случаям - 49-ю и 12-ю позицию соответственно.