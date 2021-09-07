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Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских

В течение 7-9 сентября на территории Черновицкой области пройдут учения, во время которых правоохранители будут отрабатывать проведение специальных полицейских операций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Учебные спецоперации будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным, с отработкой алгоритма действий всех подразделений полиции и привлечением спецназа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим на териториӥ области возможно временное перекрытие или ограничения движения, а также проверка документов граждан, удостоверяющих их личность.

Полиция Черновицкой области призывает жителей и гостей Буковины сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

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Все действия будут происходить в соответствии с действующим законодательством.

"Информация о ходе учений и связанных с ними ограничения будет опубликована на официальных информационных ресурсах полиции Черновицкой области", - добавили в ведомстве.
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Топ комментарии
+5
тренироваться на случайных прохожих?
в Лугандонии всех победили уже, да?
- иду я такой с детьми на прогулке в Черновицкой области - а тут люди в амуниции и камуфляже - предъявите ваши документы, выверните карманы - проход, проезд запрещен! Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских - Цензор.НЕТ 7919
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07.09.2021 08:36
+3
Будут тренироваться как кошмарить предпринимателей? Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских - Цензор.НЕТ 6202
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07.09.2021 08:33
+2
как можно вычислить Зебила среди людей?.. по нарративам россиянской пропаганды в комменте..
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07.09.2021 09:03
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Будут тренироваться как кошмарить предпринимателей? Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских - Цензор.НЕТ 6202
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07.09.2021 08:33 Ответить
тренироваться на случайных прохожих?
в Лугандонии всех победили уже, да?
- иду я такой с детьми на прогулке в Черновицкой области - а тут люди в амуниции и камуфляже - предъявите ваши документы, выверните карманы - проход, проезд запрещен! Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских - Цензор.НЕТ 7919
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07.09.2021 08:36 Ответить
Готовятся к лохдауну мрази
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07.09.2021 08:40 Ответить
А не хотят потренироваться на лугандонцах?
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07.09.2021 08:43 Ответить
А разве лугандонцы пойдут в отопительный сезон на социальный протест?
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07.09.2021 08:46 Ответить
Тролейбусне депо в Краснодоні вийшло, тепер вчаться оленів в Нар'ян-Марі в тролейбуси запрягати.
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07.09.2021 09:14 Ответить
А они тренируются на блох постах,приезжают,постоят месяцок,и УБД в кармане,а потом торжественные встречи:" типа батальон Кривбасс вернулся с фронта",слезы,цветы овации..А у страны нахлебники на шее: " У нас аж ЧЕТЫРЕСТА ТЫС.УБД".( Москву мона взять.).А РЕБЯТА на передке воюют и погибают.Тихо погибают
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07.09.2021 09:46 Ответить
Представляю как янук и порошенко волосы на жопе рвут... целая операция с тремя катерами задумалась для введения военного положения выборы сорвать...а тут на тебе лохдаун и сами протестующие начнут брызгать слюной на 11 человека который влез в трамвай при установленой норме 10...
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07.09.2021 08:49 Ответить
как можно вычислить Зебила среди людей?.. по нарративам россиянской пропаганды в комменте..
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07.09.2021 09:03 Ответить
Теоретично, в купе пассажирського вагона влазить 30 чоловік, ви ж не будете кричати, коли до вас в купе підселять 26 людей, вони ж теж заплатили гроші за квиток.
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07.09.2021 09:15 Ответить
забыл когда в трамвай пускали по 10 человек и трамвай отказывался ехать когда садился 11...и толпа кричала..что из за вас все будем стоять и ждать..??? забыл?
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07.09.2021 09:19 Ответить
Трохи забув, останній трамвай у нас пройшов в 1964, а так, ну прийняли такі норми, або сприймай, або виходь під Раду, або чухай кудись, толку з провокацій в інтернеті.
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07.09.2021 09:20 Ответить
Это всё, что нужно знать о будущем этой страны - ограничение движения и проверка документов у граждан
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07.09.2021 09:08 Ответить
Яких ще документів, ніхто не ходить з документами, хіба що водіїв перевіряти.
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07.09.2021 09:11 Ответить
Десь далеко в Ростові тихо заплакав Вітьок Легітимний...
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07.09.2021 09:56 Ответить
А що АТО проходить в Чернівецькій області ? На Донбасі все в порядку , війни немає і там антитерорестичні навчання проводити непотрібно , перевіряти документи у місцевого населення біля фронту немає необхідності!!! І військова загроза у нас від Румунії і Молдавії . Здається що у нас влада більше боїться власного народу чим сепаратистів і російського війська.
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07.09.2021 12:42 Ответить
 
 