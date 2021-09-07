Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских
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В течение 7-9 сентября на территории Черновицкой области пройдут учения, во время которых правоохранители будут отрабатывать проведение специальных полицейских операций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Учебные спецоперации будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным, с отработкой алгоритма действий всех подразделений полиции и привлечением спецназа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим на териториӥ области возможно временное перекрытие или ограничения движения, а также проверка документов граждан, удостоверяющих их личность.
Полиция Черновицкой области призывает жителей и гостей Буковины сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Все действия будут происходить в соответствии с действующим законодательством.
"Информация о ходе учений и связанных с ними ограничения будет опубликована на официальных информационных ресурсах полиции Черновицкой области", - добавили в ведомстве.
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в Лугандонии всех победили уже, да?
- иду я такой с детьми на прогулке в Черновицкой области - а тут люди в амуниции и камуфляже - предъявите ваши документы, выверните карманы - проход, проезд запрещен!