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Новости Политика Украины
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Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Кабинет Министров не представил план своих действий по решению актуальных проблем в государстве.

Об этом заявил глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что закончили с коллегами по фракции обсуждать законопроекты, которые Рада должна рассмотреть на этой неделе. Пессимистическое ощущение. Вот Парламент почти 2 месяца не работал. В Государстве точно накопилось много проблем. Плюс новая волна Ковид, различные вызовы экономике, ну в теории должно быть чем заняться. Но открываем повестку дня и там .... большое количество законов о малых точечных изменениях. Где-то действительно положительные, где-то фрагментарные и бессмысленные, где-то вообще популистские .... Большое количество законов о том, чтобы ооочень точечно дать кому-то льготу. Зачем? Какой эффект от этого? Почему именно сюда надо тратить средства налогоплательщиков? Почему логичную позицию Минфина или юристов Рады никто не слышит? И так почти всю повестку дня", - заявил нардеп.

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"Я не верю в то, что кто-то может написать гениальный план по экономическому чуду для Украины и только в рамках этого плана будут приниматься законы. Но, на самом деле на первую неделю хотелось бы от правительства видеть хоть что-то. Если не план, то ощущение что хотя бы знаем направление движения) А так читаешь повестку дня и возникают все те же вопросы:

Мы коммунизм хотим вернуть или капитализм в конце концов?

Мы за то, чтобы криво-косо раздать всем деньги на различные льготы или наоборот закрыть дыру в бюджете?

Мы вообще куда-то движемся или нас не сбить с пути, потому что мы не знаем куда идем?

Навеяло вечерним заседанием по законам", - добавил Железняк и прикрепил к посту картинку с надписью: "Статегия кампании: Мы бежим как слепой лось через горящий лес. Нас ведет судьба!".

Нардеп Голоса Железняк о стратегии действий Кабмина: Мы бежим как слепой лось через горящий лес 01
Нардеп Голоса Железняк о стратегии действий Кабмина: Мы бежим как слепой лось через горящий лес 02
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Топ комментарии
+8
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 1674
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07.09.2021 09:08
+8
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 7455
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07.09.2021 09:09
+6
Кварталівські недоумки з трускавецькими дипломами.
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07.09.2021 08:46
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Алень
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07.09.2021 08:39 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 2148
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07.09.2021 09:38 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 8150
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07.09.2021 10:22 Ответить
ЗеФоторобот
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 3570
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07.09.2021 08:41 Ответить
Слепой лось - это Ермак. Реально на лося похож.

ЗЕ - тупой ослик.
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07.09.2021 08:43 Ответить
Арахамия - муфлон.

Короче, СН - тот еще скотный двор.
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07.09.2021 08:45 Ответить
Ара перелякана мавпа.
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07.09.2021 08:47 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 8395
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07.09.2021 09:10 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 5636
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07.09.2021 09:12 Ответить
Муфлон-это горный баран,способный противостоять волку...я бы не стал гниду из СН,сравнивать с нормальным животным.
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07.09.2021 08:51 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 763
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07.09.2021 09:11 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 5638
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07.09.2021 09:12 Ответить
Да какие законы не принимай, а выполнять их надо, а не плодить до бесконечности.
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07.09.2021 08:42 Ответить
а по другому в 95м квартале и не могло быть.. или кто то ожидал другого?
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07.09.2021 08:44 Ответить
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 1674
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07.09.2021 09:08 Ответить
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 7455
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07.09.2021 09:09 Ответить
Тупые овцы под руководством слепого лося в горящем лесу . В ожидании шашлыка . Хоть поржем . Хуже не будет .
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07.09.2021 08:44 Ответить
Кварталівські недоумки з трускавецькими дипломами.
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07.09.2021 08:46 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 9798
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07.09.2021 09:14 Ответить
ну зачем лесное животное,сравнивать с членограем?
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07.09.2021 08:48 Ответить
Напомнило : Happy Tree Friends - Out On A Limb (Ep #43)
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07.09.2021 08:53 Ответить
Может вместо того штобы принимать законы - начать их выполнять?
Шота кому то не понравилось - давай менять под себя. Где в мире такая херня с "законотворчеством" еще есть?
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07.09.2021 09:01 Ответить
Очень точное сравнение. Зеленский не пошёл по пути уменьшения аппетитов воров в стране, а пошёл по пути увеличения галогообложения плательщиков налогов, а это привело к бегству налогоплоатильщиков как к фигуральному так и к реальному за границу.
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07.09.2021 09:04 Ответить
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 9641
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07.09.2021 09:05 Ответить
Зеленые, так вы еще и лосяры
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07.09.2021 09:05 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 4507
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07.09.2021 09:13 Ответить
Удобненько. На самом деле: Как мародеры на пожаре.
Лось-то он как бы жизнь свою спасает, а эти только карманы свои набивают.
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07.09.2021 09:21 Ответить
«Голос» не підіграє Зеленському, але більший ворог - Порошенко, - Ярослав Железняк Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 8163
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07.09.2021 09:27 Ответить
в яблочко
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07.09.2021 11:06 Ответить
в яблочко
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07.09.2021 11:07 Ответить
 
 