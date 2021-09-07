Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес"

Кабинет Министров не представил план своих действий по решению актуальных проблем в государстве.

Об этом заявил глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что закончили с коллегами по фракции обсуждать законопроекты, которые Рада должна рассмотреть на этой неделе. Пессимистическое ощущение. Вот Парламент почти 2 месяца не работал. В Государстве точно накопилось много проблем. Плюс новая волна Ковид, различные вызовы экономике, ну в теории должно быть чем заняться. Но открываем повестку дня и там .... большое количество законов о малых точечных изменениях. Где-то действительно положительные, где-то фрагментарные и бессмысленные, где-то вообще популистские .... Большое количество законов о том, чтобы ооочень точечно дать кому-то льготу. Зачем? Какой эффект от этого? Почему именно сюда надо тратить средства налогоплательщиков? Почему логичную позицию Минфина или юристов Рады никто не слышит? И так почти всю повестку дня", - заявил нардеп.

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"Я не верю в то, что кто-то может написать гениальный план по экономическому чуду для Украины и только в рамках этого плана будут приниматься законы. Но, на самом деле на первую неделю хотелось бы от правительства видеть хоть что-то. Если не план, то ощущение что хотя бы знаем направление движения) А так читаешь повестку дня и возникают все те же вопросы:

Мы коммунизм хотим вернуть или капитализм в конце концов?

Мы за то, чтобы криво-косо раздать всем деньги на различные льготы или наоборот закрыть дыру в бюджете?

Мы вообще куда-то движемся или нас не сбить с пути, потому что мы не знаем куда идем?

Навеяло вечерним заседанием по законам", - добавил Железняк и прикрепил к посту картинку с надписью: "Статегия кампании: Мы бежим как слепой лось через горящий лес. Нас ведет судьба!".



