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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 133 922 человека, всего - 5 618 798, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 133 922 человека, всего - 5 618 798, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 304 627 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"133 922 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 6 сентября 2021. Первую дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированы - 96 542 человека.

В течение суток работали: 882 мобильные бригады, 2 827 пунктов вакцинации, 338 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 618 798 человек, из них получили одну дозу - 5 618 796 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 9 923 423 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 133 922 человека, всего - 5 618 798, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 133 922 человека, всего - 5 618 798, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 133 922 человека, всего - 5 618 798, - Минздрав 03
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От і чудово.......
Через рік побачимо результати і потім буде зрозуміло чи варто прививатись і якою вакциною.
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07.09.2021 09:01 Ответить
посмотрите статистику израиля и убедитесь, что стоит. из заболевших в эту волну - 80% - непривиты.
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07.09.2021 09:13 Ответить
Можливо і так.
Але є одна "заковика". Це - якість вакцини. Підозрюю що той шмурдяк яким нас прививають навряд чи дасть потрібний ефект.
В нас на роботі також записували бажаючих, а потім приїхали два медпрацівника і привезли вакцину у звичайному чемоданчику (вакцина пфайзер і модерна). Подивився на на це все і не ризикнув колотись. Хто зна скільки її отак возять і в яких умовах зберігали до цього.
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07.09.2021 10:08 Ответить
вакцинувався файзером двічі, через рік подивимось, варто було чи ні. В моєму Харкові мало хто дотримується заходів безпеки, машини не маю, користуюсь громадським транспортом, транспорт переповнений , лише одиниці носять маски. тож.. подивимось!
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07.09.2021 09:09 Ответить
 
 