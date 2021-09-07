Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве, существующую с 90-х годов, - Резников
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Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть договоренность обновить, точнее переписать текст Хартии, которая существует с 90-х годов. Я так понимаю, это будет предметом рассмотрения господина Дмитрия (Кулебы. - Ред.) И его коллеги господина Блинкена", - сообщил Алексей Резников.
В свою очередь, в министерстве иностранных дел одобряют и подтверждают данную инициативу.
"Мы сейчас перезапустим (комиссию по стратегическому партнерству. - Ред.), это договоренность двух президентов, обновим Хартию стратегического партнерства и закрепим то, что сделали два президента, выведя стратегическое партнерство между государствами на новый уровень", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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