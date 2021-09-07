Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: "О Крыме мы никогда не забудем"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию все же согласиться на встречу с Зеленским.
Как инормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос журналиста о том, согласится ли Украина на встречу, если не будет подниматься тема Крыма.
Четкого ответа на вопрос Кулеба не дал, однако подчеркнул, что то, что Россия "торгуется" — это уже хорошая новость, поскольку ранее в РФ вообще отрицали такую возможность.
"Саммитом Крымской платформы мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем … Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, — сказал министр.
Также глава МИД вспомнил о преследовании Россией крымских татар в оккупированном Крыму.
По словам Кулебы, Россия сознательно и публично преследует определенную группу людей по этническому признаку.
"С этого начинались геноциды, сначала ты "прессуешь" какую-то группу людей, потом начинаешь убивать. Россию надо останавливать", — подчеркнул министр.
По мнению политика, Украина имеет ограниченное количество инструментов для воздействия на этот вопрос, однако нужно усиливать международное давление на РФ.
Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, вопроса о деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.
"Если говорить о политической воле Путина - то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - уверяет Песков.
Спикер Кремля отметил, что сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопросы Крыма.
"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", - добавил он.
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Яка в нас стратегія повернення Криму ?
Здається, зелені голосно пукнули і на цьому завершилось.
На початку нового навчального року у вищих навчальних закладах різних українських міст звільняють велику кількість викладачів та інших співробітників або ж переводять їх на півставки
Такі повідомлення надходять з Одеси та Харкова, передає Еспресо.TV.
Ситуацію з одеськими вишами докладно описує місцева інтернетгазета Думская.net.
Як зазначається, найгіршим є стан справ в Одеському національному університеті імені Мечникова - провідному вищому навчальному закладі півдня України, якому суттєво зменшили обсяг державного замовлення.
Проблему одеських вишів обговорювали на позачерговому засіданні Ради ректорів установ вищої освіти Одеського регіону, розповів голова цієї організації, керівник Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.
За його словами, труднощі у ВНЗ виникли після 13 серпня, коли міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ "Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення у 2021 році".
Відповідно за чотири місяці до завершення фінансового року витрати на заробітну плату працівників і оплату комунальних послуг в десяти одеських вузах раптово зменшили більше ніж на 104 млн грн.
"Цей непродуманий крок міністерства повинен привести до катастрофічних наслідків в діяльності вишів, оскільки обсяги фінансування в ці місяці за деякими навчальним закладам зменшилися майже на 40% від затверджених в лютому 2021 року тим же міністерством. Фактично на початку нового навчального року адміністрація закладів вищої освіти поставлена перед фактом істотного скорочення фонду оплати праці і комунальних послуг. Тобто сотні викладачів Одеської області повинні бути раптово, з порушенням чинного законодавства, звільнені, що може привести до соціального вибуху. Крім того, вноситься безлад в організацію освітнього процесу", - зазначив ректор.
Крім того, за його словами, фактична відмова Міністерства освіти фінансувати утримання майна державних вузів в осінньо-зимовий період, при тому що тарифи на комунальні послуги зростають, змусить ректорів закрити навчальні корпуси і студентські гуртожитки вже в середині навчального семестру, розпустивши учнів по домівках .
"Послідовні удари (вимивання людського капіталу внаслідок негативного впливу методики так званого широкого конкурсу при розподілі державного замовлення на підготовку фахівців, зменшення державного фінансування), які наносяться протягом останніх років по регіональній вищій освіті в Україні, неминуче ведуть її до глибокої кризи", - зазначається в заяві Ради ректорів Одещини.
Керівники одеських вузів звернулися до міністерства з вимогою негайно переглянути показники фінансування закладів вищої освіти та фінансово забезпечити організоване початок навчального року.
Подібне має місце і в Харкові, де під скорочення потрапили викладачі Харківського національного університету імені Василя Каразіна, про що вони самі пишуть в соцмережах.
Аргіментація - нестача 200 млн грн на зарплати.
Пам'ятаю , що ЯнукОвоща путлєр купив за три мілліарди доларів , а скільки запропонує зегнусавому , побачимо !