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Пока рано говорить о введении "желтой" зоны в Киеве и области, наиболее проблемные - Львовщина, Виннитчина и Буковина, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Пока рано говорить о введении

Сегодня в Украине есть возможность вакцинировать 20 миллионов людей.

Об этом в интервью журналистам перед заседанием согласительного совета ВР сказал нардеп "СН", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня уже сделаны практически 10 миллионов прививок.

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"Ну, вы поговорите с людьми, почитайте социальные сети, что пишут – от 5G до "золотого миллиарда", - подчеркнул нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, справился ли министр здравоохранения Виктор Ляшко со своим обещанием провакцинировать 10 млн украинцев, он отметил: "Вы же знаете, сегодня нет дефицита вакцин, также как и очередей на вакцинацию. Когда министр пришел на свою должность у нас не было вакцин в нужном количестве, были очереди на вакцинацию, штурмом брали Выставочный центр на Левобережной… А сегодня таких проблем нет".

Радуцкий также рассказал, что пока рано говорить о введении "желтой" зоны карантина в Киеве и Киевской области, а наиболее проблемные на сегодняшний день остаются Львовская, Черновицкая и Винницкая области.
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возможность есть доверия нет... люди не доверяют решениям, принятым клоунами и артистами разных жанров. Тут максимум что люди могут доверять производителю вакцины и надеяться что транспортировали и хранили правильно.
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07.09.2021 09:11 Ответить
Грамотеи блин, нет такой области как ВинниТчина! понабирали по обявлениях.
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07.09.2021 09:13 Ответить
Староболгарською є,
Kaк пишeтcя cлoвo "Bиннитчинa"? Kaк нaпиcaть cлoвo (cлoвocoчeтaниe) Bиннитчинa? Kaк пpaвильнo пocтaвить yдapeниe и кaкиe имeeт cлoвoфopмы cлoвo (cлoвocoчeтaниe) Bиннитчинa? Bиннитчинa ⇒ Пpaвильнoe нaпиcaниe: Bиннитчинa ⇒ Глacныe бyквы в cлoвe: Bиннитчинa глacныe выдeлeны кpacным глacными являютcя: и, и, и, a oбщee кoличecтвo глacныx: 4 (чeтыpe)
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07.09.2021 09:42 Ответить
Зеля точно в золотой миллиард не войдет. Кому там нужна там такая гнусавая тонзилитная крыса играющая членом на рояле ? Пока рано говорить о введении "желтой" зоны в Киеве и области, наиболее проблемные - Львовщина, Виннитчина и Буковина, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2418
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07.09.2021 09:14 Ответить
 
 