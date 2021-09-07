Пока рано говорить о введении "желтой" зоны в Киеве и области, наиболее проблемные - Львовщина, Виннитчина и Буковина, - "слуга народа" Радуцкий

Сегодня в Украине есть возможность вакцинировать 20 миллионов людей.

Об этом в интервью журналистам перед заседанием согласительного совета ВР сказал нардеп "СН", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня уже сделаны практически 10 миллионов прививок.

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"Ну, вы поговорите с людьми, почитайте социальные сети, что пишут – от 5G до "золотого миллиарда", - подчеркнул нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, справился ли министр здравоохранения Виктор Ляшко со своим обещанием провакцинировать 10 млн украинцев, он отметил: "Вы же знаете, сегодня нет дефицита вакцин, также как и очередей на вакцинацию. Когда министр пришел на свою должность у нас не было вакцин в нужном количестве, были очереди на вакцинацию, штурмом брали Выставочный центр на Левобережной… А сегодня таких проблем нет".

Радуцкий также рассказал, что пока рано говорить о введении "желтой" зоны карантина в Киеве и Киевской области, а наиболее проблемные на сегодняшний день остаются Львовская, Черновицкая и Винницкая области.