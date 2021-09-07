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Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мендель о закрытии программы

Экс-пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель отмечает, что авторы программы "Большая деолигархизация" сами принимали решение о прекращении проекта.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу правильно расставить акценты о прекращении работы программы "Большая деолигархизация". Авторы программы принимали решение о прекращении ее работы сами, это не связано с моим участием в проекте. Объяснение было такое: "Исчезает сам предмет рассмотрения", - отмечает она.

"Относительно получения комментариев по деталям данного объяснения - обращайтесь к проекту. Я участвовала в нем в качестве независимого обозревателя. Сама выбирала тему и мои тексты не поддавались цензуре. Мне было приятно работать с телеканалами "Украина" и "Украина24", - добавила Мендель.

Читайте также: Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Походу всех уже деолигофрензировали Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте - Цензор.НЕТ 914
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07.09.2021 09:16
+8
Борьба с олигархами на канале олигарха закончилась большим "ПУК".......в исполнении подстилки олигархов !
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07.09.2021 09:18
+8
Редактор канала "Украина" и "Украина24 С ФОТО МАНДЕЛЬ на кастинге ведущей Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте - Цензор.НЕТ 4631
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07.09.2021 09:19
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Походу всех уже деолигофрензировали Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте - Цензор.НЕТ 914
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07.09.2021 09:16 Ответить
Борьба с олигархами на канале олигарха закончилась большим "ПУК".......в исполнении подстилки олигархов !
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07.09.2021 09:18 Ответить
Просто олігархи закончілись. Мєндєль ними снідає.
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07.09.2021 09:18 Ответить
Редактор канала "Украина" и "Украина24 С ФОТО МАНДЕЛЬ на кастинге ведущей Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте - Цензор.НЕТ 4631
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07.09.2021 09:19 Ответить
Будете в паре вести с новым клоун-пресс Зе. Его срочно вернут на ТВ Украина 24.
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07.09.2021 09:25 Ответить
юля! мы же взрослые люди. давай ты пропустишь следующие пару месяцев метаний и полу-откровений и перейдешь сразу к нюдсам?
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07.09.2021 09:52 Ответить
нееееет!
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07.09.2021 10:20 Ответить
ЛЯЛЬКА юля олігарха бені на каналі олігарха рені в передачі " велика деолігархізація" намагалася бомбити "олігарха " ПОРОХА . ВСЕ закінчилося ПШИКОМ , як завжди в зе-команді.
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07.09.2021 10:22 Ответить
менднльша..ну дай наконец нам по тебе соскучиться.. )))
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07.09.2021 11:16 Ответить
Мендель про закриття програми "Велика деолігархізація": Це не пов'язано з моєю участю в проєкті - Цензор.НЕТ 7742
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07.09.2021 11:25 Ответить
"это не связано с моим участием в проекте"

конечно не связано...

Мендель про закриття програми "Велика деолігархізація": Це не пов'язано з моєю участю в проєкті - Цензор.НЕТ 2253
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07.09.2021 12:04 Ответить
Немає у нас олігархів. Країна в якій за ніч може виникнути олігарх Курченко чи не стати олігарха Бені за замовчуванням не має олігархії. Нам фінансовими розпорядниками відволікають увагу від справжніх хазяїв- чиновників.
Реальні господарі України- посадовці, які визначають кому бути, а кому не бути не тільки олігархом, а навіть успішним бізнесменом.
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07.09.2021 12:09 Ответить
 
 