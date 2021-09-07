РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15875 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом Борьба с коронавирусом
5 444 53
вакцина (3815) Канада (1888) нападение (2123) Трюдо Джастин (247) COVID-19 (18599)

Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Противники вакцинации от коронавируса во время протеста забросали небольшими камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что инцидент произошел в Лондоне, провинция Онтарио, через несколько часов после предвыборного мероприятия Трюдо, на котором он заявил, что "не отступит" перед лицом "антивакцинаторской толпы".

"В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения. Канадцы, подавляющее большинство канадцев не являются ими… И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию", – говорил Трюдо за несколько часов до инцидента.

После этого протестующие, многие из которых выступали против вакцинации от коронавируса и мер общественного здравоохранения, забросали премьера Канады гравием, когда он в окружении журналистов и охраны садился в автобус. На видео этот инцидент запечатлен примерно на 01:30.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19

Уже в самолете Трюдо сказал репортерам, что камни возможно попали ему в плечо. "Там были небольшие кусочки гравия. Это не большая проблема", – заявил он.

Политический оппонент Трюдо, лидер консерваторов Эрин О'Тул, назвал в Twitter этот инцидент "отвратительным", и осудил действия демонстрантов "самым решительным образом".

"Политическое насилие никогда не может быть оправдано, и наши СМИ не должны подвергаться запугиванию, преследованию и насилию", – заявил он.

Напомним, 15 августа Трюдо назначил внеочередные парламентские выборы в Канаде. Сейчас у его Либеральной партии нет большинства. Сам же Трюдо заявил, что "канадцам нужно выбрать, как страна закончит борьбу с COVID-19".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
если отбросить все ярлыки и оскорбления ТО ЕНАУКА ПОКАНИЧЕГО внятного не сказала пока Вирус Ковид побеждает науку панацеей вакцинирование не стало что опровергают РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ заражений людей от новых вариативности и штаммов вируса Ковид.. без эмоций вывод напрашивается сам по себе не люди маргиналы а власть и наука пережевав миллиарды принеся в мир катастрофу Депрессию и стагнацию морали медицины экономики образования будущего наших детей и подростков осталось там где и было на начало пандемии в Ухане китаезам все сошло с рук сами они или в глобальном сговоре с ОЛИГАРХИЧЕСКОММАССОНСКИМИ ПРИДУРКАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ В СТРАНАХ вопрос из вопросов полагаю что не надо ждать 3 Мировой войны.... она уже идет второй год.... и мы этого никак не заметили...
показать весь комментарий
07.09.2021 09:39
+5
В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения.


А Трюдо жжёт как завзятый балабол. Так тупо и подло оббрехивать оппоненто, навешивать ярлыки в - часть политической борьбы в США и Канаде. Особонно это ********* леваки, к которым трюдо и относится.
показать весь комментарий
07.09.2021 09:39
+4
Антивексери і тут відкукурікались в каментах та плкахали свою дурість. Не згадуйте науку вже хоч, клоуни.
показать весь комментарий
07.09.2021 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 9481 Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 9481 Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 9481
показать весь комментарий
07.09.2021 09:34 Ответить
Надо было так Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 1859
Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием - Цензор.НЕТ 1735
показать весь комментарий
07.09.2021 09:43 Ответить
Насправді треба було як у анегдоті:
Кльозетовий анеґдот з часів прабабці Австрії:
Вернувся з Першої світової жовнір у глухе але рідне село, посідали з родиною за стіл, а згодом вийшли з неньом на подвір'я попахкати люлькою. Той сина й питає:
- Сину, що приніс' ис файного додому з тої войни?
- Ну, карабіна приніс, тату.
- А покажи яка з него користь!
Хлопака наладував карабін і каже:
- Видите тату ворону на дубі?
- Вижу.
Паль і ворона вже під деревом нежива.
- О, то файна річ, - каже старий, - а ше шо маєш доброго?
- Маю ґранат.
- А ну, покажи.
Син дістає з мішка гранату й каже:
- Видите тату той старенький кльозет вуйка Стефка?
- Но, певні жи вижу.
Хлопака жбурляє гранату і дерев'яний туалет вуйка розлітається на друзки, тільки хмара пилюки догори.
- Файно, - каже батько, - то би ся Стефко тішив, якби у тім кльозеті не сидів зі свойов француватов ґазетов!
показать весь комментарий
07.09.2021 10:02 Ответить
Весь колорит насмарку - просто потому, что "видите" - калька с русского, а правильно - "бачити"
показать весь комментарий
07.09.2021 13:45 Ответить
"просто потому, что "видите" - калька с русского, а правильно - "бачити"" -0 треба просто знати як розмовляють на Галиччині тепер і колись за бабці Австрії. Бо новоспечені російськомовні "українофіли" за звичкою поправляють усіх заледве вивчивши кілька слів з української мови. Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 2137
показать весь комментарий
07.09.2021 14:37 Ответить
Просто надо понимать, что кичащиеся своим знанием языка ребята обычно знают его достаточно посредственно, только и всего.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:41 Ответить
У мене племінник на 4 курсі політеху у Львові здавав екзамен з укр.мови. комізм ситуації в тому що придумали таку шнягу не аутохтонні громадяни України котрі захопили владу над аутохтонним населенням, хоча самі ледве розмовляють тою мовою котру промують як мову агресора і окупанта ,з матюками. Цілий ексміністр внутрішніх справ -бебебе за 7 років так і неосвоїв один з предметів з обов'язкової програми середньої школи. Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 2179
показать весь комментарий
07.09.2021 15:38 Ответить
Видишь ли... тот язык, который возник вследствие влияния романо-германской группы языков на украинский (вследствие оккупации австрией/австро-венгрией) вряд ли можно назвать автохтонным украинским. "Файно", например. Та много всего, я бывал там, не раз.
Втім, ти правий. Знання мови нашими міністрами вводить мене у стан неконтрольованого реготу.
показать весь комментарий
07.09.2021 16:06 Ответить
А що ж тоді називати українською мовою? Суржик чи переклад ґуґлтранслейт з китайської ? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 6848
Так от ті що вводять своїми знаннями у стан істеричного сміху вирішили що всі решту тупіші від них і не знають державну мову навіть на їх рівні! Це вже діагноз ,на мою скромну думку. А як ти думаєш...?
показать весь комментарий
07.09.2021 16:48 Ответить
Думаю, ты прав на счёт наших чиновников. Абсолютно и безспорно прав.
Хм. А вот первый вопрос и вправду... занимателен. К сожалению, образцы письменности и языка автохтонного населения, скажем, племен тавров - не сохранились. А то и более ранние вещи типа трипольской культуры... а жаль. Было б проще)
Хм №2. Вот прям даже и не знаю. Ты меня удивил - ведь и "мою" версию вряд ли можно назвать 100% автохтонной, там заимствований хватает.
Тогда... тогда... а знаешь? Цель языка - объединять, верно? Да и вообще нашей стране не хватает единства, так? Ну так пусть они все будут верными? Главное чтоб понятными. А меряться цветом штанов... будем в другом месте. Пойдет?)
показать весь комментарий
07.09.2021 17:22 Ответить
"Цель языка - объединять, верно?"- а хто розєднює? Просто піzдоболи ,коли нема аргументів починають волати що їх щось розєднює! Політики якраз входять у цю "касту".

"Да и вообще нашей стране не хватает единства, так?" - зелена піzдобратія об'єднала країну як ні одна попередня банда. 99,5% ладні порвати їх як тузік шапку. Просто вичікують хто почне.
"К сожалению, образцы письменности и языка автохтонного населения, скажем, племен тавров - не сохранились. А то и более ранние вещи типа трипольской культуры... а жаль. Было б проще)"- це вже немає значення , вони вже не живуть тут з нами. Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 9399 а може просто гіпотеза "науковців" введена у ранг наукової "істини". Подібно як гіпотеза Чарліка Дарвіна була насильно нав'язана Хакслі як безальтернативна,хоча й бездоказова.
показать весь комментарий
07.09.2021 17:55 Ответить
1) Согласен.
2) Проблема в том, что когда это удастся, то опять начнется бардак ибо нет единства среди противников Зе.
3) Живут. В своих потомках. Нас)) А может Вы и правы))
показать весь комментарий
07.09.2021 18:09 Ответить
2) Був Кравчук - дістав 10% населення своїм безперервним хитруванням і кражею ЧМП. Був кучмарик , задовбав 40-50% своєю бандократією і приватизацією всього прибуткового. Потім прийшли "руки котрі нічого не крали" ніхрєна не робили і продали за 1 млрд. янику. Дістав 60-70% народу , взяв гроші і пішов на пасіку. Був яник віддав країну на пограбування братві ,набрав всього чого міг дістав 70-80% народу і його розвели як лоха. Кондитер влаштував разом з бандою війну заради грошей, пристроїв продавати наш газ нам за ціною німецького хаба , вугілля возити в Ротердам з Донбасу через Росію і назад . І все для ахмета ,щоб бути з ним у долі. Дістав 80-90% народу і передав клондайк у руки клоунів котрі проявляють зашкальну наглість у справі пограбування країни і народу. От ці справді об'єднали 99,5 % народу і не тільки проти себе але й проти всіх "папєрєдніків". От де єдність.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:43 Ответить
Ты не учитываешь, что эти самые 99,5% - они не монолитны в понимании того что будет после. А после - там несколько групп, каждая из которых подвязана под тех кого ты перечислил или их говорящих голов и желает ее привести к власти (снова).
Будь они едины... было бы интересно.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:52 Ответить
Добитися єдності зміг тільки зєля у своїй "партії"! Після повалення системи влади олігархічного монополізму. Єдність не так важлива, треба щоб народ підняв до влади розумних лідерів, здатних працювати на народ. А боятися того "тех кого ты перечислил или их говорящих голов и желает ее привести к власти (снова)." -думаю не варта , через відсутність їх, приблизно як таврів чи трипільців.
показать весь комментарий
08.09.2021 07:44 Ответить
Был бы рад согласиться с их отсутствием... но они живут, здравствую, имеют деньги и влияние. И я очень бы хотел увидеть умных лидеров, которые будут работать на народ. Только как-то не верится что такое возможно при нынешней избирательной системе.
Вот я. Вроде не дурак)) Имею желание работать на народ - именно на народ, на страну.
Допустим, я пришел к власти, не важно как.
Первое что я сделаю - будет физическая деолигархизация (в отличие от "потемкинской" у зе). Вот почти прям как в 1917 году. Как думаешь, пустят меня во власть?))
показать весь комментарий
08.09.2021 10:11 Ответить
"
Был бы рад согласиться с их отсутствием... но они живут, здравствую, имеют деньги и влияние. "- поки що.....
показать весь комментарий
08.09.2021 10:16 Ответить
Ну... позовете, если шо. Когда настанет время заканчивать это самое "пока что".
показать весь комментарий
08.09.2021 13:27 Ответить
Сам побачиш ,залишилось дожати 0,4-0,3%, а вони це вміють. Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 26
показать весь комментарий
08.09.2021 14:44 Ответить
Противники вакцінанії - це як антиглобалісти. Ніхто не бачив демонстрації за глобалізм та за вакцинацію...
показать весь комментарий
07.09.2021 09:38 Ответить
А ще демонстрацій за медицину, науку за круглу Землю)))
Антиваксери такі дебіли ппц))))
показать весь комментарий
07.09.2021 09:53 Ответить
"за медицину, науку за круглу Землю" - именно ученые и утверждали, в свое время, что земля плоская. Именно медики еще сто лет назад использовали кокаин, как анестезирующее и героин от кашля. А кто не признавал такие достижения науки, тот объявлялся дремучим неучем.
показать весь комментарий
07.09.2021 10:59 Ответить
Не брешить, не було такого
показать весь комментарий
07.09.2021 20:05 Ответить
если отбросить все ярлыки и оскорбления ТО ЕНАУКА ПОКАНИЧЕГО внятного не сказала пока Вирус Ковид побеждает науку панацеей вакцинирование не стало что опровергают РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ заражений людей от новых вариативности и штаммов вируса Ковид.. без эмоций вывод напрашивается сам по себе не люди маргиналы а власть и наука пережевав миллиарды принеся в мир катастрофу Депрессию и стагнацию морали медицины экономики образования будущего наших детей и подростков осталось там где и было на начало пандемии в Ухане китаезам все сошло с рук сами они или в глобальном сговоре с ОЛИГАРХИЧЕСКОММАССОНСКИМИ ПРИДУРКАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ В СТРАНАХ вопрос из вопросов полагаю что не надо ждать 3 Мировой войны.... она уже идет второй год.... и мы этого никак не заметили...
показать весь комментарий
07.09.2021 09:39 Ответить
В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения.


А Трюдо жжёт как завзятый балабол. Так тупо и подло оббрехивать оппоненто, навешивать ярлыки в - часть политической борьбы в США и Канаде. Особонно это ********* леваки, к которым трюдо и относится.
показать весь комментарий
07.09.2021 09:39 Ответить
Нещодавно пані з Канади писала про те, як канадці обожнюють Трюдо та підтримують примусову вакцинацію.
показать весь комментарий
07.09.2021 09:40 Ответить
А где в мире, кроме кацапстана, применяется принудительная вакцинация от КОВИДа? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 2618
показать весь комментарий
07.09.2021 10:05 Ответить
Уже почти везде. На бумажке пока не оформили, но на деле в большинстве стран на работу или в кафе/ресторан/кинотеатр можно попасть только с сертификатом. Не говоря уже о передвижении.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:14 Ответить
И прям заставляют вакцинироваться? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 2332 Т.е. у тебя нет вариантов отказаться? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 5982
показать весь комментарий
07.09.2021 13:17 Ответить
Они и Морисю Дюплесси в свое время рукоплескали. Поинтересуйся.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:46 Ответить
І Путіну канєц? а хто будєт вмєста Путіна?
показать весь комментарий
07.09.2021 09:55 Ответить
Антивексери і тут відкукурікались в каментах та плкахали свою дурість. Не згадуйте науку вже хоч, клоуни.
показать весь комментарий
07.09.2021 09:51 Ответить
"Табачный дым, по мнению ученых XVIII века, должен был также пробуждать жизненные силы, поэтому табачные клистиры употреблялись в качестве средства первой помощи для пострадавших в кораблекрушениях."
Ученые завтра скажут, что они заблуждались..... И всего делов.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:07 Ответить
"Зємля єсмь плоская і пакоіцца на трьох кітах" - нє-учоньіє дрєвності.
"Зємля єсмь плоская" - нє-учоньіє "плоскозємєльщікі" ХХІ вєка.
І тогда, і сєйчас ані настаівалі (-ют), шо нє ашибалісь. Всєво дєлов-то.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:57 Ответить
С уроков пришел?
показать весь комментарий
07.09.2021 15:27 Ответить
Останній раз - більш як 60 років тому. А тобі ще до школи рано? Ну хоч абетку тобі купили - то й добре.
показать весь комментарий
07.09.2021 22:46 Ответить
Старики, они как дети.....
показать весь комментарий
08.09.2021 10:21 Ответить
...а діти - як старі.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:54 Ответить
Канада велика країна, хтось заважає тим антиваксерам жити десь в лісі подалі від цивілізації з усіма її "вадами"? Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 8393
показать весь комментарий
07.09.2021 09:56 Ответить
Смердить "скрепами"
показать весь комментарий
07.09.2021 10:00 Ответить
Це ж замах на політичного діяча!
Калавур!
показать весь комментарий
07.09.2021 10:07 Ответить
оцените красоту игры. в действительности какой-то дикий обезъян кинул жменьку мелкого гравия, причем навесом и не попав в премьера. в заголовке на "цензоре": "...забросали премьера Канады Трюдо гравием".
показать весь комментарий
07.09.2021 10:49 Ответить
Это примерно, как весь мир аплодирует украинской военной разведке.
Жёлтая пресса, зелёный президент. Они друг друга стоят.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:37 Ответить
Впевнений без москалів там не обійшлося
показать весь комментарий
07.09.2021 10:54 Ответить
Забросали?
Ха-ха-ха.
показать весь комментарий
07.09.2021 12:17 Ответить
Все в кучу. Женоненавистнические... это что, каминг-аут? Он себя женщиной признал?))
А вообще весело...
1) дубинкой копа в рыло при разгоне законного антиковидистеричного митинга - это норм.
2) кусочком гравия на излете в плечо - цитирую: "расистские, женоненавистнические нападенияИсточник: https://censor.net/ru/v3286725"
показать весь комментарий
07.09.2021 13:39 Ответить
Трюдо, очевидно, любитель становиться на коленки перед БЛМовцами!
показать весь комментарий
07.09.2021 15:44 Ответить
Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм - Цензор.НЕТ 7471

А де =врачиха= з ТоронтА з =подружкою= ?
Щоб пропагандисти лайкали і помийниці дякували за "правду".
показать весь комментарий
07.09.2021 21:16 Ответить
Оця - Тепнопіль? Ну, якшо так в Тернополі з українською, як вона пише, то нам взагалі - гаплик.
показать весь комментарий
07.09.2021 21:32 Ответить
В темі про Трампа подивіться.

А Трюдо уже не перший раз так стрічають під час передвиборчих гастролей. В одному місті навіть змушені були анулювати захід (торонтівська околиця). І тепер (хоч він бравурненько заявляє, що його подібні виступи не примусять відступити) штаб партії не публікує заздалегідь, де він буде. В останню хвилину.

І дружка його по коаліції, сикха, теж =люб*язно= зустрічали, аж казали =забирайся назад додому=.
https://www.cbc.ca/player/play/1939699267775
показать весь комментарий
08.09.2021 05:43 Ответить
 
 