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Новости Политика Украины
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выборы (24317) мэр (1631) Харьков (6515) Слуга народа (2547) Кравчук Евгения (361)

Кравчук объяснила, почему "СН" не выдвигает кандидата в мэры Харькова: Очевидно, что победит представитель местной партии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук объяснила, почему

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, почему партия отказывается от выдвижения своего кандидата на выборы мэра Харькова. По ее мнению, шансов на победу больше у представителей местных партий, чем парламентских.

Об этом она заявила во время эфира на телеканале Украина 24, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, подготовку к выдвижению кандидатуры надо было начинать значительно раньше, чтобы иметь сейчас кандидата, который мог бы побороться за "кресло" с теми, кто уже выдвинули свои кандидатуры.

"Но на самом деле я бы вернулась к прошлому году, к выборам в 2020 году, местным. Обратите внимание, в областных центрах выигрывали преимущественно представители местных партий, не парламентских", - сказала Кравчук.

Она отметила, что местные выборы тем и отличаются, что очень часто на местах люди отдают предпочтение не политикам, которые "имеют какое-то парламентское измерение", а тем, кто живет, работает и имеет локальную партию на уровне города.

"Я думаю, что так произойдет в Харькове, там очевидно победит кандидат, который представляет местную партию, а не парламентскую", - добавила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От партии "Слуга народа" не будет кандидата в мэры Харькова, но возможно самовыдвижение, - Корниенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Зелені так і роблять !
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07.09.2021 09:48
+3
СН здають містечковим князькам спочатку Кривий Ріг (після "самогубства" зажопника-Павлова виконуючим обов'язки мера міста повинен був стати спікер міської ради від СН, але він швиденько здриснув з тієї посади), а тепер об'явили переможця на виборах мера Харкова задовго до виборів. Справжня державницька політика!!!
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07.09.2021 09:49
+2
А сейчас байки распространяются мол Харьков за РФ. Может вы на рашку и работаете?
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07.09.2021 10:41
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Правила форума Совет форумчан
Очевидно что Россия победит в случае вооруженного конфликта! Так давайте и не будем вооружаться!
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07.09.2021 09:40 Ответить
Зелені так і роблять !
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07.09.2021 09:48 Ответить
Дело Гепы непобедимо!...
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07.09.2021 10:45 Ответить
СН здають містечковим князькам спочатку Кривий Ріг (після "самогубства" зажопника-Павлова виконуючим обов'язки мера міста повинен був стати спікер міської ради від СН, але він швиденько здриснув з тієї посади), а тепер об'явили переможця на виборах мера Харкова задовго до виборів. Справжня державницька політика!!!
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07.09.2021 09:49 Ответить
мечтает Харьков стать... Донецком
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07.09.2021 10:06 Ответить
Слова зелебобика.
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07.09.2021 10:37 Ответить
Впрочем порох до последнего не помагал Харьков когда его штуурмовала русня с Пскова и Белгорода. Более того даже не показывали по ящику теракты и стрельбу на улицах. Харьковчане сами пытались отбитюся. Ну да - Портфели делили в раде, не до Харькова было. Аваков только почему-то дал указ одному о ряду спецназа разобраться с ога.
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07.09.2021 10:40 Ответить
А сейчас байки распространяются мол Харьков за РФ. Может вы на рашку и работаете?
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07.09.2021 10:41 Ответить
Про пикет против съезда Опзж когда они в Харьков припёрлась тоже никто не вспоминает. А там треть города была.
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07.09.2021 10:43 Ответить
И куча автобусов с белгородскими номерами.
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07.09.2021 10:44 Ответить
мечтает Харьков стать... Донецком

Особенно мечтает погрузится в "русский мир" с бандюками , обстрелами и безработицей
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07.09.2021 10:47 Ответить
Так, а хто з братьЄв ДОЛБкіних, прЄдставітЄль мЄстнАй партіі, старший чи молодший в мери йде? Кравчук пояснила, чому "СН" не висуває кандидата в мери Харкова: Очевидно, що переможе представник місцевої партії - Цензор.НЕТ 6656
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07.09.2021 10:26 Ответить
Вся украинская демократия вырастает из криминалитета. Процесс длительный, может растянутся на столетие...
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07.09.2021 11:20 Ответить
В спам русня. В кремле сидят гопники которые этого даже не скрывают и гордятся этим.
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07.09.2021 11:23 Ответить
Мені цікаво інше. Хто голосує за цих покидьків? То гепу постійно вибирали тепер такого ж самого виберуть... І це місто сміє заявляти та претендувати на так звану наукову столицю...
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07.09.2021 12:53 Ответить
Там нет кандидатов раскрученных. Вы сваливает на население все грехи но не замечаете что в избирательные кампании от других партий не вкладываться ни копейки. Даже рекламы нет.
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07.09.2021 17:17 Ответить
СН - капитулянты, понятное дело, с первых дней
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07.09.2021 11:07 Ответить
 
 