Кравчук объяснила, почему "СН" не выдвигает кандидата в мэры Харькова: Очевидно, что победит представитель местной партии
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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, почему партия отказывается от выдвижения своего кандидата на выборы мэра Харькова. По ее мнению, шансов на победу больше у представителей местных партий, чем парламентских.
Об этом она заявила во время эфира на телеканале Украина 24, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, подготовку к выдвижению кандидатуры надо было начинать значительно раньше, чтобы иметь сейчас кандидата, который мог бы побороться за "кресло" с теми, кто уже выдвинули свои кандидатуры.
"Но на самом деле я бы вернулась к прошлому году, к выборам в 2020 году, местным. Обратите внимание, в областных центрах выигрывали преимущественно представители местных партий, не парламентских", - сказала Кравчук.
Она отметила, что местные выборы тем и отличаются, что очень часто на местах люди отдают предпочтение не политикам, которые "имеют какое-то парламентское измерение", а тем, кто живет, работает и имеет локальную партию на уровне города.
"Я думаю, что так произойдет в Харькове, там очевидно победит кандидат, который представляет местную партию, а не парламентскую", - добавила Кравчук.
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