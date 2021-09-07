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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" хочет заслушать в Раде Кулебу о результатах визита Зеленского в США, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуги народа" хочет заслушать в пятницу на Часе вопросов к правительству министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Об этом в ходе Согласительного совета рассказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что недавно в Украине состоялся форум "Крымская платформа", а Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в США.

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"Нам, как Верховной Раде, нужно услышать, какие у нас задачи относительно реализации тех соглашений, которые были приняты", - объяснил нардеп.

Корниенко подчеркнул, что парламент по итогу должен принять соответствующие законопроекты.
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Порошенко же уже все разложил по полкам, что результатов никаких нету, шо зе поехал в диснейленд и голливуд посмотреть "Слуга народа" хочет заслушать в Раде Кулебу о результатах визита Зеленского в США, - Корниенко - Цензор.НЕТ 456
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07.09.2021 09:37 Ответить
Результат ЕСТЬ:
1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
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07.09.2021 10:07 Ответить
Еееее... Ооооо... Мдє... Ось.
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07.09.2021 09:37 Ответить
А шо там слухати? Ваві з черепно-мозговою травмою подарували книжку як її лікувати. Ось і всьо."Слуга народа" хочет заслушать в Раде Кулебу о результатах визита Зеленского в США, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9767
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07.09.2021 09:39 Ответить
А шо Кулебу? Давайте заслушаем Бубочку и Ермака. Хоть поржем по приколу.
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07.09.2021 09:42 Ответить
Бубочку можно попробовать с помощью пианино в Раду заманить. Хотя вряд ли буба променяет заветные айкосики в джунглях ОПы на каких-то нардепишков. Он же до сих пор не в курсе что в Украине парламентско-президентская форма правления, а не наоборот.
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07.09.2021 09:55 Ответить
раздаст магнитики?
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07.09.2021 09:50 Ответить
что они там жрут и пьют? визит готовил по поручению зели ермак... так слушайте еремку...
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07.09.2021 09:50 Ответить
Корненко предлагает по результатам принять законы? Постройка Диснейленда, Лас-Вегаса и Голливуда, "Велике будівництвo"?
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07.09.2021 09:51 Ответить
А про злиття спецоперації по "вагнерівцях" немає бажання заслухати? Чи тільки попіаритися?
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07.09.2021 10:23 Ответить
 
 