"Слуга народа" хочет заслушать в Раде Кулебу о результатах визита Зеленского в США, - Корниенко

Фракция "Слуги народа" хочет заслушать в пятницу на Часе вопросов к правительству министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Об этом в ходе Согласительного совета рассказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что недавно в Украине состоялся форум "Крымская платформа", а Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в США.

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"Нам, как Верховной Раде, нужно услышать, какие у нас задачи относительно реализации тех соглашений, которые были приняты", - объяснил нардеп.

Корниенко подчеркнул, что парламент по итогу должен принять соответствующие законопроекты.