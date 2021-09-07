"Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам по Донбассу, - Резников

Привлечение США может быть продолжением Минских переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США - возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией", - отметил он.

Вице-премьер считает, что это может быть продолжением Минских переговоров, потому что, к сожалению, другой площадки до сих пор нет.

"Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно сохранять. Любые переговоры нужно сохранять", - добавил он.

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