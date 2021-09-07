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"Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам по Донбассу, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Привлечение США может быть продолжением Минских переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США - возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией", - отметил он.

Вице-премьер считает, что это может быть продолжением Минских переговоров, потому что, к сожалению, другой площадки до сих пор нет.

"Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно сохранять. Любые переговоры нужно сохранять", - добавил он.

Читайте: Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве, существующую с 90-х годов, - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
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Вчера кричали, что Минск мертв, сегодня уже надо сохранить. Они даже с нормального адвоката сделали полного идиота.
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07.09.2021 09:40 Ответить
Как всегда сначала сделаем потом думаем
Рассорились с одним из последних соседов
Спрашиваю если бы сша знали что над страной в самолете
Летит их враг
На 100% посадили самолет Бы под любым предлогом
Может более изворотливо
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07.09.2021 09:42 Ответить
Нам до США як до місяця рачки з таким президентом.
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07.09.2021 09:45 Ответить
Конечно посадили бы. Они же посадили в Австрии самолет президента Боливии. Только потому, что там мог лететь Ассанж. И никому за это ничего не было.
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07.09.2021 10:27 Ответить
Резников считает народ идиотом. Но иногда от тыкает в него палкой, чтобы потом прибежать к Зеле и доложить, что народ здох.
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07.09.2021 14:59 Ответить
Дебилье зеленое, вы уже определитесь: Минск сдох, Минск плохой и зрада или Минск нужно продолжать? Довбни!
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08.09.2021 02:47 Ответить
 
 