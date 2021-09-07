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Новости Политика Украины
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Пенсионная и земельная реформы, законопроекты для транша МВФ и отчет ВСК по "Укрзализныци": "слуга народа" Корниенко о планах на текущую сессию Рады

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пенсионная и земельная реформы, законопроекты для транша МВФ и отчет ВСК по

Фракция "Слуги народа" обращается к спикеру Дмитрию Разумкову включить в повестку дня Рады отчет по работе Временной следственной комиссии (ВСК) по ситуации на "Укрзализныци".

Об этом в ходе Согласительного совета заявил первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, также в повестку дня Раду нужно включить два МВФовских законопроекта, которые комитеты могут рассмотреть в ближайшее время.

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Нардеп также рассказал, что фракция "Слуги народа" планирует на текущей сессии парламента продолжить начатые реформы, в частности, в сфере обороны, завершение земельного вопроса.

"Также в планах пенсионная реформа. Тут мы ожидаем в Верховной Раде серьезную дискуссию. Хотели бы обратится к коллегам из оппозиции, чтобы дискуссия была не в виде 20 тысяч правок, а осмысленная", - добавил первый замглавы фракции "СН".
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Основная цель Зе плесени - Пенсий НЕ будет и Землю всю продать и свалить из Украины.
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07.09.2021 09:50 Ответить
Коли ви розберетеся з фінансуванням оброронних замовлень і підвищите зарплату і доплату військовим? Коли буде у виробництві "Нептун" "Вільха" "Верба" "Богданпа"? Коли будуть нові зразки ракет і артилерії від "зелених"?
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07.09.2021 10:22 Ответить
А що зелена плесінь збирається завершувати з земельною реформою? Підвищувати можливість скупки землі до 200 тис га на одне рило? Притому з початком дії такого ліміту на наступний день після прийняття?
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07.09.2021 11:07 Ответить
 
 