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После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником и отметил ключевое значение их работы для обеспечения национальной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент на своей странице в Twitter во вторник

"Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки!", - написал Зеленский.

Как сообщалось, сотрудники ГУР Минобороны Украины руководили операцией по эвакуации украинских и иностранных граждан из Афганистана, в результате которой, по словам главы офиса президента Андрея Ермака, украинскими самолетами было вывезено более 600 человек.

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После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский 01
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Топ комментарии
+30
А по спасению Журавля в серой зоне, истекающего кровью?
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07.09.2021 09:54
+21
Ви не панімаєтє - ето другоє ...

После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4227
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07.09.2021 10:01
+20
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6553
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07.09.2021 10:02
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Тільки цю розвідку і аеропорт охороняв американський спецназ
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07.09.2021 09:53 Ответить
Розвідка любить тишу, а не бла-бла-бла про аплодисменти всього світу...
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07.09.2021 11:11 Ответить
Ну а то зелене чмо тут яким боком?
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07.09.2021 09:54 Ответить
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5554
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07.09.2021 09:58 Ответить
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6553
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07.09.2021 10:02 Ответить
НЕ успел сдать
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07.09.2021 09:59 Ответить
Угу -бабки прошмигнули тільки рикошетом! Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5389
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07.09.2021 10:18 Ответить
А по спасению Журавля в серой зоне, истекающего кровью?
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07.09.2021 09:54 Ответить
Там не було американців. Туди не можна
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07.09.2021 09:57 Ответить
А "Вагнергейт"? А молдавский факап с Чаусом?
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07.09.2021 10:14 Ответить
Ви не панімаєтє - ето другоє ...

После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4227
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07.09.2021 10:01 Ответить
А его спасение должен был организовывать Президент по личному приказу ? Он был где то в глубоком тылу , в раше , или за пару км от линии фронта ? Почему приказ по спасению не отдали комбриг ? комбат? командир роты или отделения? Где друзья наконец , которые могли и сами настоять или провести спасательную операцию , а не наблюдать из квадрокоптера как он мучается и умирает ? Или во всем виноват зеля ?
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07.09.2021 11:13 Ответить
І побратими кричали , і командири - а твоя зю не надавала дозволу на операцію . Треба спочатку дізнатися , як все відбувалося , а потім захищати зе чмо .
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07.09.2021 12:08 Ответить
Серьезно? Может бойцы и в топлес ходят на передовой с разрешения Президента ? С каких это пор спасти побратима в пару километрах нужно разрешение президента ? Не с Петиных ли времён пропиарится ? Кричали они ! Не кричать надо было и снимать с квадрокоптера и выглаживать на ютубе , а спасать ! Кто его послал в серую зону ? Президент? Он там тоже не один был ! Почему бросили бойцы друга умирать ? А виноват президент? Логику иногда включайте !
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07.09.2021 15:08 Ответить
Топлєс і попіаріться - це до вашої зю . Не меліть маячню , тут майже ніхто не дивиться тсн , квартали та інші слуги з кварталами . До Порошенка(до 2014) януковичі залишили Армію майже без автоматів , а солдати хліб в дюдей просили . А ваші зе нікчеми саджають військових та не фінансують ЗСУ .
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08.09.2021 06:27 Ответить
да,мы понимаем ,
Журавля спасти было - намного опасней
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07.09.2021 09:55 Ответить
Разведке. Которую ты год назад подставил в глазах всего мира, провалив разработку по вагнеровцам, Бубочка..
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07.09.2021 09:55 Ответить
Слава найвеличнішому з найвеличніших всіх часів і народів. После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8523 Тут Вава впереди планетьі всей.
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07.09.2021 09:55 Ответить
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8921
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07.09.2021 09:59 Ответить
Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 576
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07.09.2021 11:11 Ответить
Українська військова розвідка повинна працювати на окупованих територіях і досягати результату, а не в Афганістані супроводжувати до літака афганців.
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07.09.2021 09:55 Ответить
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7972
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07.09.2021 10:03 Ответить
А після провалу спецоперації вагнер Зе аплодує "***** з лукою"
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07.09.2021 09:57 Ответить
Бравіссімо !
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1784
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07.09.2021 09:58 Ответить
А после вагнеровцов?
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07.09.2021 09:59 Ответить
Знову піар зепотерпілого , який немає жодного відношення до підготовки наших військових !
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07.09.2021 10:01 Ответить
Украина вывезла 600 человек а США 120 тыс, так кому должны аплодировать.
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07.09.2021 10:03 Ответить
Ничего, ничего скоро подоспеют аплодисменты по Вагнеру, тогда увидишь.
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07.09.2021 10:06 Ответить
из 600 только 120 - украинцы
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07.09.2021 11:12 Ответить
Ага особенно мир аплодирует тому что украинский самолет вместо вывоза беженцев продали афганским богатеям.
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07.09.2021 10:06 Ответить
Особенно на расее,где поголовье горшкоголовых холопов верит любой брехне!
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07.09.2021 11:11 Ответить
а украинца Ярослава Журавеля спасать по приказу Зе-Ермака не захотели
- бросили умирать Журавеля, что бы порадовать путина
несколько дней умирал воин
в сотнях метрах от украинской разведки..

Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7415
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07.09.2021 10:09 Ответить
Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1803

...
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07.09.2021 11:13 Ответить
а де можна "послухати" ці овації? а то якось від Зе то чути не хоцця.
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07.09.2021 10:16 Ответить
На концерті інстасамки
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07.09.2021 10:20 Ответить
Серьезно прям? Весь мир крутит у виска что украинские военные занимаются х***ней везде кроме защиты своей страны.
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07.09.2021 10:17 Ответить
В узких кругах может и аплодируют. Только нигде это не прочитать кроме украинских СМИ.
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07.09.2021 10:18 Ответить
А "вагнерівців" який такий нікчема злив і пустив під ніж всю агентуру нашої розвідки?
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07.09.2021 10:20 Ответить
Тобто, якби на його місці був би якийсь дурачок, то взагалі б нікого не вивезли з Афганістану.
Ці "новини з полів" - натуральний дурдом в усій красі по всій Україні!
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07.09.2021 10:20 Ответить
Кого там спасали и от кого? Там пришел рузкиймир. Многие его встретили стоя раком и с цветами как когда то у нас в крыму и на дамбасе. Главное простопересталистрелять. Теперь пускай наслаждаются.
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07.09.2021 10:26 Ответить
Это полшестого все ещё мнит себя президентом?!!
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07.09.2021 11:08 Ответить
Аплодируют, но только не зеленскому.
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07.09.2021 11:32 Ответить
А что там с тем Украинским самолётом, что оказался в Иране?
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07.09.2021 12:14 Ответить
А после вагнеровцев?
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07.09.2021 12:18 Ответить
самолайк от зе
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07.09.2021 12:33 Ответить
членограй отмазал Трухина и гордится ...
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07.09.2021 13:05 Ответить
Что-то мир не знает об укр разведчиках в Афгане... Может они на то и разведчики, тогда как же он аплодирует ?
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07.09.2021 14:24 Ответить
Вова мабуть знову курнув?
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07.09.2021 17:04 Ответить
а после сдачи спецоперации по Вагнеровцам?
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08.09.2021 11:35 Ответить
 
 