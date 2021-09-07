14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов
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Спустя две недели после ДТП "слуги народа" Александра Трухина записи с камер наблюдения на бориспольской трассе до сих пор не опубликовали.
Об этом в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"14 дней назад Слуга народа Александр Трухин совершил ДТП, а видеозапись камер наблюдения на бориспольской трассе, которая показывает кто именно сидел за рулем машины, до сих пор не опубликована. Более того, дело передано в Государственное бюро расследований, но ГБР спустя 14 дней не сообщает - так а кто же подозреваемый по делу? Кто был за рулем машины и является виновником ДТП?" - говорится в сообщении.
По словам журналистам, Трухин свободно передвигается, работает и ему ничего не предъявили.
"Может ли такое быть позволено обычному человеку из народа, а не его "Слуге"? Слуги народа отмазывают своего товарища, который немножко подавил на своей машине народ. Ну, побухал, ну 6 человек получили травмы и ранения, включая двоих детей. Порешает. Все-таки замглавы бюджетного комитета, найдет аргументы, чтобы никто не кричал", - подчеркнул Бутусов.
"Слуги народа покрывают отвратительное преступление, и прекрасно это понимают, но они уже привыкли лгать. Привыкли, что общество слабо организовано и не может их привлечь к ответу, поэтому просто молчат. Государство не работает, закон не работает. Общество и оппозиция не могут заставить власть отвечать за свои поступки. "Все животные равны, но некоторые - равнее". Вот так благие пожелания превращаются в "Скотный двор", - подытожил главред Цензор.НЕТ.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
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Але зебілам норм. Зате не Порох.
Теж посміхнуло. Вкрав до колекції шедеврів перекладу )))))
уже висит на каждом повороте
это значит что зебилы дали добро рыгам
главное чтобы вышиванка ...
на українській мові,
и на фоне флага Украины...
мерзость, реально мерзость !
И даже в случае с Трухиным это работает:
- Вот видео. Вот твой фейс за рулем. Стоимость "нет видео" ____ $
Обычное ДТП. Без смертельного исхода. В чем проблема признать вину и выплатить, тем более, что страховая покроет львиную часть?
А так репутационные потери партии СН из за одного козла будут несоизмеримы с тем, что он сэкономит на лоходроме. Все равно виновен будет кто то. А вариантов там столько, что вариантов просто нет.