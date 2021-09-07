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Новости Политика УкраиныПроисшествия Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы.

Спустя две недели после ДТП "слуги народа" Александра Трухина записи с камер наблюдения на бориспольской трассе до сих пор не опубликовали.

Об этом в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"14 дней назад Слуга народа Александр Трухин совершил ДТП, а видеозапись камер наблюдения на бориспольской трассе, которая показывает кто именно сидел за рулем машины, до сих пор не опубликована. Более того, дело передано в Государственное бюро расследований, но ГБР спустя 14 дней не сообщает - так а кто же подозреваемый по делу? Кто был за рулем машины и является виновником ДТП?" - говорится в сообщении.

По словам журналистам, Трухин свободно передвигается, работает и ему ничего не предъявили.

"Может ли такое быть позволено обычному человеку из народа, а не его "Слуге"? Слуги народа отмазывают своего товарища, который немножко подавил на своей машине народ. Ну, побухал, ну 6 человек получили травмы и ранения, включая двоих детей. Порешает. Все-таки замглавы бюджетного комитета, найдет аргументы, чтобы никто не кричал", - подчеркнул Бутусов.

"Слуги народа покрывают отвратительное преступление, и прекрасно это понимают, но они уже привыкли лгать. Привыкли, что общество слабо организовано и не может их привлечь к ответу, поэтому просто молчат. Государство не работает, закон не работает. Общество и оппозиция не могут заставить власть отвечать за свои поступки. "Все животные равны, но некоторые - равнее". Вот так благие пожелания превращаются в "Скотный двор", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+36
14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7899
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07.09.2021 10:17
+31
14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2768
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07.09.2021 10:20
+29
Записи потеряют, анализы он не сдавал, половина свидетелей уже подкуплены и поменяли показания. Короче отмазывают по полной, но в США заявляют что коррупция поборена. Таких наглых тварей в Украине еще не было за 30 лет.
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07.09.2021 10:29
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14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7899
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07.09.2021 10:17 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!!))))
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07.09.2021 10:18 Ответить
14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2768
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07.09.2021 10:20 Ответить
Зебілоїдів слід локшиною годувати ,бо вони вимруть ,як мамонти !!!)))
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07.09.2021 10:24 Ответить
14 днів тому Трухін вчинив ДТП, а відео з камер досі не опубліковані. "Слуги народу" відмазують свого товариша, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8949 Лох не мамонт - він не вимре.
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07.09.2021 20:10 Ответить
Смороду раніше випробовували борошна через стать вареника, а зараз у борщ не те що соняшникового мастила купити - не хапає навіть на капусту та зітхання. Бо із зеленими нічого ні, неначе у пустелі Цукру.
Але зебілам норм. Зате не Порох.
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07.09.2021 10:30 Ответить
Стать вареника..Посміхнуло.)))
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07.09.2021 12:52 Ответить
Я минулого місяця знайшов на сайті якогось туроператора "пустелю Цукру".
Теж посміхнуло. Вкрав до колекції шедеврів перекладу )))))
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07.09.2021 13:44 Ответить
И Антонина гневно не грозится вся камерами усыпать)))
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07.09.2021 10:19 Ответить
Что тут удивительного? Если сдадут одного "трускавецкого" и начнут судить с перспективой посадки...Сразу всплывут данные о Конвертах с баблом, спалятся все "явки и пароли" этого преступного образования "Слуги уроды"
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07.09.2021 10:20 Ответить
А можно узнать, что там за статья такая по его преступлению? УК Украины нарушил? Что ему там по минимуму и по максимуму может быть по данному преступлению?
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07.09.2021 16:07 Ответить
Для слуг закон не писан ,закони писані для хазяїв(наріда)!!!)))
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07.09.2021 10:20 Ответить
Їх неможливо засудити потрібно з ними розбиратись по іншому щоб вони самі просилися в тюрму
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07.09.2021 10:22 Ответить
"отмазывают своего товарища" - труха им не товарисч, а начальник и бухгалтер в одном лице.
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07.09.2021 10:24 Ответить
мураев с нашей землёй -
уже висит на каждом повороте
это значит что зебилы дали добро рыгам
главное чтобы вышиванка ...
на українській мові,
и на фоне флага Украины...
мерзость, реально мерзость !
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07.09.2021 10:26 Ответить
у нас сняли на Кресте после скандала....сказали что типа ошибочка вышла...
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07.09.2021 10:28 Ответить
Записи потеряют, анализы он не сдавал, половина свидетелей уже подкуплены и поменяли показания. Короче отмазывают по полной, но в США заявляют что коррупция поборена. Таких наглых тварей в Украине еще не было за 30 лет.
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07.09.2021 10:29 Ответить
"достойные" последователи папередников. "новые лица" ублюдочные.....
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07.09.2021 10:32 Ответить
вали все на порошенка , это он трухану пойло в глотку залил
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07.09.2021 20:08 Ответить
Наглые твари есть всегда и везде. Только в нормальных странах они вынуждены мимикрировать и сдерживаться, а у нас же сейчас настало их время, никаких ограничений, никакой ответственности.
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07.09.2021 12:07 Ответить
Записей, да, не будет
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07.09.2021 12:29 Ответить
Зараз в шапіто-95 змонтують відосик, а потім "правдоруб" Бігус оприлюднить "докази", де в момент аварії за кермом автомобіля-винуватця був Порох зі стосами київських тортів на пасажирському сидінні)
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07.09.2021 10:34 Ответить
Странно, а просто с частных регистраторов в сети нигде нет? Никто не видел?
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07.09.2021 10:34 Ответить
зеленський, ти пі-до-рас.
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07.09.2021 10:36 Ответить
говноклован
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07.09.2021 13:01 Ответить
Камеры - это для зарабатывания бабла. Исключительно и только.
И даже в случае с Трухиным это работает:
- Вот видео. Вот твой фейс за рулем. Стоимость "нет видео" ____ $
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07.09.2021 10:40 Ответить
Права була президент Эстонії Керсті, коли казала, що нам до ЄС та НАТО ще 20 років...
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07.09.2021 10:50 Ответить
Я б сказав, що оптимістка.
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07.09.2021 11:28 Ответить
Ха-ха, какое там ЕС та НАТО при этой сбродной зелени, оно всю Украину сдаст путину.
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07.09.2021 18:05 Ответить
а он вам тоже нічєго нє должєн... а взагалі, не маю жодного жалю до зеленої худоби - що більше їх почавлять "слугі урода", то краще
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07.09.2021 11:33 Ответить
Якби ж то чавили тільки зелених(
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07.09.2021 12:16 Ответить
Интересно , когда это скоту было не все равно пьяный ли пастух? В скотов всех нас превращают , в скотов!
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07.09.2021 12:44 Ответить
Нельзя превратить, в то чем был. Только скот мог сделать такой выбор.
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07.09.2021 13:45 Ответить
вспоминаються некоторие выражения врагов, по которым живут "наши слуги" а именно (НАСТАМНЕТ).и его там, (за рулем) небыло. у нас полицаи доганяли байк, результат,один труп а один инвалид 1 группы. но "их" там небыло..... и камеры именно в тот момент когда "их" там небыло, не работали. сегодня два этих пуйла встречали в зеленых желетах и повезли с синими мигалками ребенка из школы на электричесском аутлендере с надписью ПО,,,,ЦИЯ.
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07.09.2021 13:45 Ответить
Я не понимаю этого необъяснимого тупого жлобства Трухина.
Обычное ДТП. Без смертельного исхода. В чем проблема признать вину и выплатить, тем более, что страховая покроет львиную часть?
А так репутационные потери партии СН из за одного козла будут несоизмеримы с тем, что он сэкономит на лоходроме. Все равно виновен будет кто то. А вариантов там столько, что вариантов просто нет.
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07.09.2021 17:34 Ответить
Ну уж раз не показывают записи, кто был за баранкой, так это уже и так понятно, сам "слуга" к бабке даже не ходи. А вот если б не он был, то тогда бы сразу видео появилось. Так что, хоть они и молчат, а тайна их уже раскрыта. Поддонки там все, укрывают своих преступников. Позор на весь мир, с таким правительством и его слугами. Вот видите, кого вы выбрали, за кого голосовали, теперь жрите - не подавитесь. Неужели у вас и в мыслях даже не было, что какой может быть президент из комика из клоуна.
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07.09.2021 17:58 Ответить
 
 