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Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 7 сентября, для журналистов частично открыли кулуары Верховной Рады.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С сегодняшнего дня в кулуарах могут находится 40 представителей СМИ. На входе на второй этаж они получают пропуск, который сдают, когда покидают помещение. Количество таких пропусков ограничено – их 40. Для того, чтобы пройти в кулуары выстроилась очередь с 7 утра.

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Та часть кулуар, где находятся сектор "Слуги народа" для журналистов закрыт – стоят ограничительные лееры.

В доступную для прессы часть кулуар выходят народные депутаты, чтобы дать комментарии.

Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра 01
Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра 02
Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра 03
Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра 04
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А если отвлечь охранника? Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра - Цензор.НЕТ 3995
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07.09.2021 10:22 Ответить
очередь выстроилась с 7 утра.- Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
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07.09.2021 10:24 Ответить
В августе были там с семьей на экскурсии. Любопытно, особенно помещение заседаний (вводили со стороны ложи для прессы) и главное - оригиналы Конституции, Акта независимости и флаг, который вносили 24 августа в зал.
Можно записаться по интернету.
Бесплатно.
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07.09.2021 10:24 Ответить
"слуги" відгородилися від журналістів - вже не хочуть щоб знали їхню переписку.
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07.09.2021 11:06 Ответить
"новые лица", "парни из народа", ага..
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08.09.2021 02:27 Ответить
 
 