Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил пять главных направлений поддержки украинцев на фоне экономического кризиса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ в качестве подарка вместе со всем миром. И перед анализом бюджета я требую, чтобы парламент был приобщен в соответствии с Конституцией к распределению и использованию этих средств", - подчеркнул пятый президент.
"Позиция номер один - пенсии, потому что пенсионеры больше всего пострадали от кризиса, у них не осталось денег на фоне роста цен на 40-50% на основные продукты питания. Они превратились в нищих. Наше предложение: за счет средств МВФ - это практика в том числе отдельных европейских стран - выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии всем, кто получает пенсию ниже средней", - объяснил Порошенко.
"Вторая позиция - Вооруженные силы Украины. Впервые с 2014 года появилась миллиардная задолженность по выплатам украинским воинам, а не повышенное денежное обеспечение. Тогда как в прошлом воин получал на 60% больше средней заработной платы в стране, сегодня получает на 27% меньше. Надо немедленно рассмотреть и профинансировать дополнительное финансирование денежного обеспечения воинов", - добавил лидер "ЕС".
Также, Порошенко призывает немедленно внести изменения в Государственный бюджет и обеспечить получение субсидий.
"Четвертое - ковид. Эти средства должны быть направлены на повышение денежного обеспечения врачей, обеспечения прививкой, лекарствами и средствами защиты. Потому что предыдущий ковидный фонд, используемый для закупки автозаков монобольшинством - это именно то, что они считали нужным для борьбы с ковидом. И "Велике крадівництво", где в том числе по свидетельству "Зеркала недели" Трухин использовался для того, чтобы носить откаты депутатам монобольшинства", - подчеркнул пятый Президент.
"И пятое. Я убежден, что мы не имеем права перекладывать бремя ответственности за увеличенные моновластью тарифы на местную властиь. Мы должны защитить программу децентрализации, защитить интересы громад, которые сегодня в этой защите нуждаются, и таким образом обеспечить защиту интересов людей. Я призываю объединиться всем для этого. И заслушать соответствующих министров", - подытожил Порошенко.
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брехунцю ніхто не вірить,
крім тих кому сам платить..
а був такий шанс, стати на рівні батьків засновників нації..
У меня они случились после 2013, когда зарплата осталась как была, а курс и цены выросли в 3-4 раза. Резко, эдак. Думаю - так было... да почти у всех. У меня ушло долгих 5 лет чтоб тупо выйти на уровень. И знаете что? Показатель в 73% известных процента - это вот антирейтинг ПАПа, если уж на то пошло. Который я думаю - как раз на озвученных мной причинах возник.
И сейчас - да, тоже плохо. Потому как любое развитие в плане цифр по зп компенсируется инфляцией.