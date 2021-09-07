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Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил пять главных направлений поддержки украинцев на фоне экономического кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ в качестве подарка вместе со всем миром. И перед анализом бюджета я требую, чтобы парламент был приобщен в соответствии с Конституцией к распределению и использованию этих средств", - подчеркнул пятый президент.

"Позиция номер один - пенсии, потому что пенсионеры больше всего пострадали от кризиса, у них не осталось денег на фоне роста цен на 40-50% на основные продукты питания. Они превратились в нищих. Наше предложение: за счет средств МВФ - это практика в том числе отдельных европейских стран - выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии всем, кто получает пенсию ниже средней", - объяснил Порошенко.

"Вторая позиция - Вооруженные силы Украины. Впервые с 2014 года появилась миллиардная задолженность по выплатам украинским воинам, а не повышенное денежное обеспечение. Тогда как в прошлом воин получал на 60% больше средней заработной платы в стране, сегодня получает на 27% меньше. Надо немедленно рассмотреть и профинансировать дополнительное финансирование денежного обеспечения воинов", - добавил лидер "ЕС".

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Также, Порошенко призывает немедленно внести изменения в Государственный бюджет и обеспечить получение субсидий.

"Четвертое - ковид. Эти средства должны быть направлены на повышение денежного обеспечения врачей, обеспечения прививкой, лекарствами и средствами защиты. Потому что предыдущий ковидный фонд, используемый для закупки автозаков монобольшинством - это именно то, что они считали нужным для борьбы с ковидом. И "Велике крадівництво", где в том числе по свидетельству "Зеркала недели" Трухин использовался для того, чтобы носить откаты депутатам монобольшинства", - подчеркнул пятый Президент.

"И пятое. Я убежден, что мы не имеем права перекладывать бремя ответственности за увеличенные моновластью тарифы на местную властиь. Мы должны защитить программу децентрализации, защитить интересы громад, которые сегодня в этой защите нуждаются, и таким образом обеспечить защиту интересов людей. Я призываю объединиться всем для этого. И заслушать соответствующих министров", - подытожил Порошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Порошенко - єдиний нормальний президент за 30 років незалежності. Але нарід надивився телевізора і вирішив обрати собі подібного - недоумка з букетом психіатрії і коМандою хтивих приматів. Торчок - компромісна кандидатура олігархів і недолугого населення.
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07.09.2021 10:42
+11
Какие претензии к предложению кондитера, или абы перднуть?
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07.09.2021 10:33
+10
По логіці (прости Господи) зелебобіків все треба робити навпаки. Мамо, нафіга мені ці вуха! Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса - Цензор.НЕТ 2195
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07.09.2021 10:34
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Правила форума Совет форумчан
Петька иди спать. Ты уже накомандовал
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07.09.2021 10:28 Ответить
Отдыхай в спаме, бот придурошный
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07.09.2021 10:34 Ответить
Чому Ви вирішили що когось цікавить Ваш сексуальний партнер якийсь Пєтька? Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса - Цензор.НЕТ 8032
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07.09.2021 10:44 Ответить
Атракцион в стиле квартал 95......тупой и ещё тупее....
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07.09.2021 10:31 Ответить
Какие претензии к предложению кондитера, или абы перднуть?
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07.09.2021 10:33 Ответить
Порошенко - єдиний нормальний президент за 30 років незалежності. Але нарід надивився телевізора і вирішив обрати собі подібного - недоумка з букетом психіатрії і коМандою хтивих приматів. Торчок - компромісна кандидатура олігархів і недолугого населення.
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07.09.2021 10:42 Ответить
Порошенко самая большая гадость в кресле президента! Хитрая, наглая, лишённая элементарной порядочности гнида....
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07.09.2021 14:16 Ответить
Для зебанутых идиотов, выбравших шута, пердеть - это единственное, на что это быдло способно.
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07.09.2021 10:45 Ответить
По логіці (прости Господи) зелебобіків все треба робити навпаки. Мамо, нафіга мені ці вуха! Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса - Цензор.НЕТ 2195
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07.09.2021 10:34 Ответить
Когда в оппозиции все такие лапочки но стоит взять власть и людей как подменяют. Петя уже рулил и веры ему нет.
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07.09.2021 10:35 Ответить
І коли це Торчок був в опозиції? Він в"їхав у ваші вуха з нуля. І в опозиції ніколи не буде - він або здрисне в Оман, де все вже затарено "чесними" офшорами або загремить під шконку, якщо не встигне здриснути в Оман.
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07.09.2021 10:38 Ответить
ЗЕтролли и их товарищи с Лахты тут как тут. Захрюкали как по команде
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07.09.2021 10:38 Ответить
О да, пенсії та субсидії дают розквіт економіці - типовий популіст, рівня зеленського.
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07.09.2021 10:43 Ответить
"Розквіт економіки" якраз почався з моменту обрання Потерпілого президентом. Не підкажете, хто його обрав? До того економікою займався Гройся і доволі успішно, але і його нарід відправив у відстійку, бо Гройся не вміє кататись на самокаті - а це не припустимо!
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07.09.2021 10:50 Ответить
запізно 'пити боржомі'..
брехунцю ніхто не вірить,
крім тих кому сам платить..
а був такий шанс, стати на рівні батьків засновників нації..
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07.09.2021 10:46 Ответить
Ви тільки не падайте зі стільчика, але я довіряю Порошенку безкоштовно.))
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07.09.2021 10:57 Ответить
А сколько это "безкоштовно"?
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07.09.2021 14:14 Ответить
В "кінець епохи бідності", "боротьбу з корупцією", як і "кінець епохи брехні", ніхто вже не вірить, це точно. До народу дійшло, що зЕля з бенею "зробили їх разом". Та якого наріду ці "слуги".
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07.09.2021 11:20 Ответить
Петре Олексійовичу, це кроки для ПОРЯТУНКУ. У пліснявих диаметрально протилежна мета. Вони Україну нищать. гЕтьманцев, вояє закони, які роблять українців жебраками, а ви про захист військових, які боронять від фуйла та медиків, які боронять від ковід. Якщо їх здихатися, то хАхли подохнуть, і кацапи з легкістю захопить країну.
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07.09.2021 11:13 Ответить
А де ж воно було раніше з своїми "кроками", коли було на престолі?
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07.09.2021 11:18 Ответить
Військовим не виплачувалиль зарплати? Чи може не зростали? Чи пенсії не зростали, планово, як і у військових? Чи субсидії не платили? В чому питання, чи це просто пук?
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07.09.2021 11:22 Ответить
Зростали. Тарифи та ціни. Пенсії на 100 - 200 гривень на рік. Зарплати в мене та тих, кого я знаю, таких же роботяг, як підвищились відразу після майдану, в зв"язку з різким зростанням курсу долара, так і до цих пір на тому ж рівні, від 12 до 14 тис., так і є.
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07.09.2021 12:15 Ответить
чо ти ще скаржишся? Якщо в тебе зарплата більша, ніж в твого президента Д.Байдена?
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07.09.2021 12:27 Ответить
В мене президент, на жаль, зелене непорозуміння. І зарплата ця в гривнях, а не в доларах...
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07.09.2021 13:31 Ответить
якого біса під VPN? Який логін в тебе був до деактивації?
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07.09.2021 17:47 Ответить
Хм. А что мешало тебе делать то же самое во время президенства?
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07.09.2021 13:36 Ответить
Він так і робив.
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07.09.2021 15:02 Ответить
Что-то незаметно он это делал. Видимо... каким-то избранным.
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07.09.2021 15:05 Ответить
Звісно, що не помітно. ВАЗеленський з пліснявою все ухайдохали. Турборежим.
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07.09.2021 15:33 Ответить
По-твоему я после 2013 в какой-то другой стране жил? Я про период его правления говорю. Можно вспомнить.
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07.09.2021 16:07 Ответить
ні, ти просто користуєшся подляковою брехливою методичкою. Тому брешеш, і в своїй брехні не хочеш помічати того, які зміни на гірше стались після 2019-го. Зокрема в субсидуванні, компенсації зростання тарифів і появи нових, на які компенсації не зелена пліснява влада передбачає від слова "зовсім".
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07.09.2021 17:51 Ответить
У вышиватников все что им не нравится - то методичка))) Типично.
У меня они случились после 2013, когда зарплата осталась как была, а курс и цены выросли в 3-4 раза. Резко, эдак. Думаю - так было... да почти у всех. У меня ушло долгих 5 лет чтоб тупо выйти на уровень. И знаете что? Показатель в 73% известных процента - это вот антирейтинг ПАПа, если уж на то пошло. Который я думаю - как раз на озвученных мной причинах возник.
И сейчас - да, тоже плохо. Потому как любое развитие в плане цифр по зп компенсируется инфляцией.
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07.09.2021 18:17 Ответить
Не умеющий ничего делать.... учит!
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07.09.2021 14:11 Ответить
Тепер стає зрозуміло чому теплокомуненерго по всій країні нехочуть підписувати нові газові контракти. Хмельницька міська рада подаватиме позов до суду на підприємство групи «Нафтогаз» через тариф який ті хочуть встановити для теплопостачальних підприємств міста ,а це 21 тисяча гривень за тисячу кубометрів - це катастрофічна ціна.І якщо вона буде, то нам до кінця року треба додатково знайти 37 мільйонів гривень, аби розрахуватися за енергоносії» - наголошує мер Хмельницького Олександр Симчишин.Джерело:Хмельницька міська рада подаватиме позов до суду на «Укргазвидобування»: які перспективи на виграш
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07.09.2021 14:28 Ответить
 
 