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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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"Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуги народа" придерживается позиции, что нужно давать оценку действиям народного депутат не зависимо от партийной принадлежности.

Так в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию с коллегой Александром Трухиным, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Но, с другой стороны, любой человек, вы или я, или кто-то другой, не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов. Это же очевидные вещи. Смотрите, Национальная полиция возбудила уголовное дело. Есть показания, что Трухин был за рулем. А есть и о том, что не был. Есть показания водителя, который говорит, что он был за рулем. То есть противоречивые показания. Несмотря на это, Нацполиция передала дело в ГБР, потому что даже если есть только подозрение, что высшее должностное лицо задействовано в преступлении, расследование должно проводить ГБР", - подчеркнул нардеп.

По словам Гетманцева, на сегодняшний день нет никаких препятствий для проведения расследования.

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Он считает, что как только будут какие-то факты по данному делу, тогда можно будет давать оценку действиям Трухина.

"Для меня тут важны два вопроса. Первый, был ли он за рулем. Второе, в каком он находился состоянии. Если ответы на эти вопросы будут неблагоприятными для Трухина, то мы на фракции должны дать оценку", - добавил "слуга народа".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Смотрите: "Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП. ВИДЕО

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
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Топ комментарии
+20
Я сам не раз попадал в ДТП,и по своей вине,и по чужой.И ни разу,****, у полиции не было сомнений,а кто за рулем.А тут две недели определить не могут,и это на трассе,где камеры на каждом столбе!
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07.09.2021 10:42
+11
Конечно...конечно...Только если "вяликий" Зе распорядится.
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07.09.2021 10:40
+11
То есть если выпустить в тебя Гетманев обойму и выложить это в инстограм или телеграм то это не будет считаться уликой? ок "Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов - Цензор.НЕТ 8449
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07.09.2021 10:40
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Конечно...конечно...Только если "вяликий" Зе распорядится.
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07.09.2021 10:40 Ответить
То есть если выпустить в тебя Гетманев обойму и выложить это в инстограм или телеграм то это не будет считаться уликой? ок "Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов - Цензор.НЕТ 8449
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07.09.2021 10:40 Ответить
ТАКА ЛОГІКА ГЕТЬМАНЬЦЯ.
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07.09.2021 10:56 Ответить
Я сам не раз попадал в ДТП,и по своей вине,и по чужой.И ни разу,****, у полиции не было сомнений,а кто за рулем.А тут две недели определить не могут,и это на трассе,где камеры на каждом столбе!
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07.09.2021 10:42 Ответить
Во дают, уже нашли похожего чувака который берет все на себя. Но машина то принадлежит Трухину и как этот чувак оказался за рулем.
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07.09.2021 10:43 Ответить
у відмазку трухіна включилася важка артилерія..
припікає..
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07.09.2021 10:43 Ответить
Розкажи про це "Belingast".
Вони по фото з інтернету навіть трагедію з "Боїнгом" "розслідували".
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07.09.2021 10:43 Ответить
Тыц😂🌷×××
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07.09.2021 10:51 Ответить
та дааа!
"Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов - Цензор.НЕТ 3990

.
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07.09.2021 10:43 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов - Цензор.НЕТ 832
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07.09.2021 12:23 Ответить
Щось не чути зебілів ,мабуть незручна тема !!!)))
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07.09.2021 10:45 Ответить
Та їх вобще немає. Повтікали давно. Від сорому та неспроможності відповісти за власний вибір.
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07.09.2021 10:47 Ответить
В сенсі ?
Злочинця застали на місці злочину, а ви його відмазуєте.
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07.09.2021 10:46 Ответить
Казав би правдивіше та коротше - «Ніхто не може бути звинувачен, зі слуг каламойши»!
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07.09.2021 10:47 Ответить
Та да! Федину і Звіробій звинуватили на основі відео з Ютуб-каналу. Пояркова до речі теж. Тому Гєтманцев - велика повія.
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07.09.2021 10:58 Ответить
Т.е. он сейчас взял и смешал с г-вном все эти видосики-гундосики потерпевшего вiслюка "Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов - Цензор.НЕТ 1155
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07.09.2021 10:48 Ответить
Какой фантастический звиздец,зеотсосуны)
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07.09.2021 10:48 Ответить
Ну правильно осталось в суде признать видео с камер наблюдения не доказательством и все будет хорошо.
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07.09.2021 10:50 Ответить
МАБУТЬ ТОДІ ВЖЕ ВІДПУСТЯТЬ ФІГУРАНТІВ СФАБРИКОВАНОЇ СПРАВИ ПО ШЕРЕМЕТУ.
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07.09.2021 10:59 Ответить
Як цікаво! Видео з місця пригоди та слова свідка у відношенні депутата від "Зелених покидьків" в Україні президента Зеленського вже не є доказом... У якійсь дикій Єуропі ( до речі у яку так рветься Зеленський) тільки участь у аналогічному скандалі - це вже привід скласти повноваження як державного діяча... А в України - врізався у вантажівку ідучі на червоне світло на машині з дітьми - НЕВИНЕН та НЕПІДСУДЕН, бо ти депутат від ЗЕ! Пьяний та під кайфом керуєш авітівкою - НЕВИНЕН та НЕПІДСУДЕН, бо ти депутат від ЗЕ, та ще й заставити копів вибачатись, що зупинили та кайф обломали! Врізався в авто, перевищів швидкість в місті - НЕВИНЕН та НЕПІДСУДЕН - бо ти депутат від ЗЕ! В Україні сформувалась нова прошарка - депутати від ЗЕ, які за всякої умови НЕВИННІ та НЕОСУДНІ та усі інші! Покращення? Звичайно!
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07.09.2021 10:50 Ответить
Виде всегда видео, несмотря на то где видеоматериалы опубликованы.
Если приговор будет идти в разрез с очевидным видоизображением - коррупция, кумовство, круговая порука.
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07.09.2021 10:52 Ответить
Питання -На хрєна витрачають шаленні гроши на всі ці відеокамери ???))))
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07.09.2021 10:52 Ответить
Особенно когда иксперды,по походкам определяют виновных в убийстве,да ***** жидовский?
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07.09.2021 10:53 Ответить
Петушиное мнение гетманцева очнь "ценно".
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07.09.2021 10:53 Ответить
Не переплутайте
Доказ
"Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов - Цензор.НЕТ 1704
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07.09.2021 10:55 Ответить
Не доказ
"Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов - Цензор.НЕТ 4086
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07.09.2021 10:56 Ответить
С каких это пор частные видео не являются доказательствами? Если есть сомнения в подлинности то отправляйте на экспертизу но не кричите что это не доказательства.
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07.09.2021 10:55 Ответить
какаяразница,зесрань?
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07.09.2021 11:02 Ответить
шо, правда?!
даже Рифмастер????
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07.09.2021 10:55 Ответить
Зелёный ворюга и подонок Г переживает за свою Ж, чувствую, что и на него есть В.
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07.09.2021 10:59 Ответить
ось воно!!!
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07.09.2021 11:00 Ответить
Гетманцев або не знає, або бреше (що більш імовірно) доказами у кримінальному провадженні є будь яка інформація в тому числі і відео з інстаграм ..і будь звідки. Тема із підставним водієм -цапом відбувалом не нова . Її використовував і
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07.09.2021 11:01 Ответить
в умовах коли держ апарат на стороні правопорушника, відео з телеграм каналів, це усе що залишається.
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07.09.2021 11:07 Ответить
І бізнесмен Димінський в якого не проканало і колишній мер Омельченко у якого пройшло. Треба було на місці подій затримувати цього Трухина. І обов'язково відбирати в нього біологічні зразки. Далі експертиза біологічна по поту,епітелію та ін. з керма та подушки авто + дактилоскопічна експертиза -чиї відбитки на кермі, дзеркалі заднього виду, ричагах перемикання швидкості та поворотнику +експертиза по фото відео з камер спостереження. Трухе підороу за ДТП, помічнику підозру за завідомо неправдиві свідчення і введення суду в оману
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07.09.2021 11:12 Ответить
І треба всім "озвучувачам" теми що "рафік не виновен" і за кермом був не він, жорстко відповідати- припинить брехати!!
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07.09.2021 11:16 Ответить
Убирайте усі камери по місту депутат сказав відео фіксація не дійсна.
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07.09.2021 11:24 Ответить
никто,совершившим ДТП ,не может быть оправдан подельниками ,и почему во времья ДТП не работают нагрудные камеры полиции ,фиксирующие ДТП и ее участников ?
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07.09.2021 11:26 Ответить
Видео конечно есть и не одно. Но они не правильные!
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07.09.2021 13:56 Ответить
обычный человек уже бы в сизо был.
а тут даже определить кто за рулем не могут.
загадка не подвластная науке наверно
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07.09.2021 13:58 Ответить
Останнім часом забагато цього гетманцева в інформпросторі ну як лайна у сортирі.
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07.09.2021 14:34 Ответить
правильно... нужен суд - Линча. и вы твари - его дождетесь......
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07.09.2021 20:59 Ответить
 
 