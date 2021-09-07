"Слуга народа" Гетманцев о ДТП с Трухиным: Никто не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов

Фракция "Слуги народа" придерживается позиции, что нужно давать оценку действиям народного депутат не зависимо от партийной принадлежности.

Так в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию с коллегой Александром Трухиным, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Но, с другой стороны, любой человек, вы или я, или кто-то другой, не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов. Это же очевидные вещи. Смотрите, Национальная полиция возбудила уголовное дело. Есть показания, что Трухин был за рулем. А есть и о том, что не был. Есть показания водителя, который говорит, что он был за рулем. То есть противоречивые показания. Несмотря на это, Нацполиция передала дело в ГБР, потому что даже если есть только подозрение, что высшее должностное лицо задействовано в преступлении, расследование должно проводить ГБР", - подчеркнул нардеп.

По словам Гетманцева, на сегодняшний день нет никаких препятствий для проведения расследования.

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Он считает, что как только будут какие-то факты по данному делу, тогда можно будет давать оценку действиям Трухина.

"Для меня тут важны два вопроса. Первый, был ли он за рулем. Второе, в каком он находился состоянии. Если ответы на эти вопросы будут неблагоприятными для Трухина, то мы на фракции должны дать оценку", - добавил "слуга народа".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

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Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.