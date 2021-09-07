"Банковая выкинет из СБУ лучших контрразведчиков и оставит худших - "кашников" и "экономику", - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе реформы СБУ Офис Президента уволит из Службы лучших офицеров.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Реформой СБУ (в ее сегодняшней редакции) Банковая выбросит лучших офицеров Службы (контрразведчиков, например) и оставит - худших ("кашников" и "экономику")", - говорится в сообщении.
По его словам, пункт 6 "Переходных положений" и п.6 ст. 29 законопроекта предполагают, что к аттестации допустят только тех работников, которые:
а) имеют доступ к государственной тайне;
б) обязанности которых такой доступ предусматривают.
"Казалось бы логические нормы, однако не в случае переаттестации, потому как:
а) доступ к гостайне предоставляет только СБУ (а не аттестационные комиссии);
б) требования к должности определяет тоже СБУ (собственным решением).
Таким образом сегодняшнее руководство СБУ/Банковой) даже к аттестации не допустит, по их мнению, "ненадьожные елементы", - подчеркнул Шабунин.
"Напомню, что Ермак / Демченко / Баканов:
- очень не любят спецоперации против России (например, по вагнеровцам), в том числе действия Службы на оккупированных территориях (они фактически заблокированы).
- при этом не видели никаких проблем, ни в давлении СБУ на бизнес, ни в коррупционном аду "кашников".
Может вы думаете, что СБУ/Банковая никогда не пойдут на манипуляцию доступом к гостайне?" - пишет глава ЦПК.
Шабунин напомнил, что увольнение замгенпрокурора Гюндуза Мамедова началось с лишения его доступа к государственной тайне.
"Законопроект отдает в руки лейтенанта Баканова (под руководством Банковой) возможность выбросить из Службы лучших офицеров, оставив "кашно-экономических" уродов, беспредел которых он, как минимум, "не замечал", как максимум - направлял", - подытожил глава ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
Це ж він нищив Порошенка. З ним і державу.
Чого тепер репетує ?
Просто коли їх попереджали про наслідки і руйнування, вони верещали як скажені.
Но, верить аферисту Шабунину - себя не уважать.
Ви не бачите, що будується інша держава - "зеленський " замість України.
Навіщо йому патріоти у структурах ? Він нищить ВСЕ.
Демагогия о патриотах расчинана на биомассу.
Патриот тот, кто зощищает родину, работает и платит налоги, а не тот, кто носит вышиванку и трепет языком на угоду рагулям, при этом обирая их до нитки.
23 год ·
За великим рахунком Коломойський вчинив з українцями так само, як Путін з жителями ОРДЛО.
Путін одним скормив сказочную "новоросію", як Бєня іншим - дурілку про "конєц епохі".
Тепер в Донецьку сидять путінські маріонетки, а в ОП та ВР коломойські, упереміш з тими ж путінськими, яким навіть називати прізвища своїх патронів табу.
Один в телевізорі показує колективну Скабєєву, інший колективну Мосійчук, і ці мадам обоє-двоє несуть еталонну пропаганду про рост жирів у маслі, поки шахтарів з Донбасу вивизять в Якутію, а 50% українців мріють виїхати зі своєї країни через бідність і корупцію.
Путін каже, що "іх там нєт", і Коломойський каже, що "ми воюєм самі з собой" - а телеглядач "1+1"" так само слухняно ненавидить Порошенка, як телеглядач "росія-1".
Їхня спільна задача - злити Україну з ОРДЛО в єдину малоросію, зруйнувавши економіку через відновлення залежності від РФ, як у випадку з закупівлями електрики та сприяння будувництву "Потоку-2", так і через дискредитацію державницьких сил та євроінтеграційного напрямку руху країни.
Для "одного народа" і технологія одна й та сама - а наше завдання її знищити до бісової матері, бажано разом з творцями.
Валерій Прозапас