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Новости Политика Украины
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СБУ (18668) реформы (3866) Шабунин (464) Офис Президента (1691)

"Банковая выкинет из СБУ лучших контрразведчиков и оставит худших - "кашников" и "экономику", - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ходе реформы СБУ Офис Президента уволит из Службы лучших офицеров.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Реформой СБУ (в ее сегодняшней редакции) Банковая выбросит лучших офицеров Службы (контрразведчиков, например) и оставит - худших ("кашников" и "экономику")", - говорится в сообщении.

По его словам, пункт 6 "Переходных положений" и п.6 ст. 29 законопроекта предполагают, что к аттестации допустят только тех работников, которые:

а) имеют доступ к государственной тайне;
б) обязанности которых такой доступ предусматривают.

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"Казалось бы логические нормы, однако не в случае переаттестации, потому как:

а) доступ к гостайне предоставляет только СБУ (а не аттестационные комиссии);
б) требования к должности определяет тоже СБУ (собственным решением).
Таким образом сегодняшнее руководство СБУ/Банковой) даже к аттестации не допустит, по их мнению, "ненадьожные елементы", - подчеркнул Шабунин.

"Напомню, что Ермак / Демченко / Баканов:

- очень не любят спецоперации против России (например, по вагнеровцам), в том числе действия Службы на оккупированных территориях (они фактически заблокированы).
- при этом не видели никаких проблем, ни в давлении СБУ на бизнес, ни в коррупционном аду "кашников".
Может вы думаете, что СБУ/Банковая никогда не пойдут на манипуляцию доступом к гостайне?" - пишет глава ЦПК.

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Шабунин напомнил, что увольнение замгенпрокурора Гюндуза Мамедова началось с лишения его доступа к государственной тайне.

"Законопроект отдает в руки лейтенанта Баканова (под руководством Банковой) возможность выбросить из Службы лучших офицеров, оставив "кашно-экономических" уродов, беспредел которых он, как минимум, "не замечал", как максимум - направлял", - подытожил глава ЦПК.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Віталік, що тобі знову не так. Баригу ви перемогли і хуже не буде.
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07.09.2021 10:46
+11
Оце кому би жалітись, але не Шабуніну.
Це ж він нищив Порошенка. З ним і державу.
Чого тепер репетує ?
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07.09.2021 10:44
+9
Зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
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07.09.2021 10:49
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Хуже не будет!!!
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07.09.2021 10:41 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
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07.09.2021 10:49 Ответить
Будет пример Конго тому подтверждение спецура 1 к 8 обычным военным...для предателей это может закончиться поездкой в лифте
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07.09.2021 10:49 Ответить
Оце кому би жалітись, але не Шабуніну.
Це ж він нищив Порошенка. З ним і державу.
Чого тепер репетує ?
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07.09.2021 10:44 Ответить
Шабунін - це корисний ідіот.
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07.09.2021 10:46 Ответить
Ясно, що так.
Просто коли їх попереджали про наслідки і руйнування, вони верещали як скажені.
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07.09.2021 10:48 Ответить
він не ідіот, він кацап за походженням, мімікрує під українця, бо народилось в Україні
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07.09.2021 11:47 Ответить
Віталік, що тобі знову не так. Баригу ви перемогли і хуже не буде.
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07.09.2021 10:46 Ответить
кусок хліба забирають, він же борцун з корупцією, тепер гранти не дадуть.
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07.09.2021 11:48 Ответить
Банковая, конечно, на это способна.
Но, верить аферисту Шабунину - себя не уважать.
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07.09.2021 10:47 Ответить
Драсті... А як себе можуть поводити антидержавницькі сили ?
Ви не бачите, що будується інша держава - "зеленський " замість України.
Навіщо йому патріоти у структурах ? Він нищить ВСЕ.
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07.09.2021 10:50 Ответить
Шабунин может обявить патриотом любого собутыльника и я должен ему верить?
Демагогия о патриотах расчинана на биомассу.
Патриот тот, кто зощищает родину, работает и платит налоги, а не тот, кто носит вышиванку и трепет языком на угоду рагулям, при этом обирая их до нитки.
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07.09.2021 10:57 Ответить
Шабунина слушать это как "если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом".
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07.09.2021 10:59 Ответить
Головне, постійно повторювати питання "ПачІмуминевНАТО?", і нарід не помітить, що Вава, під керівництвом дерьмака, зливає державу фуйлу.
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07.09.2021 11:00 Ответить
так шабунька ти за то топив не покладаючи рук! логічно що нинішня пречесна команда прийшла дєлать бабло, а не відстоювати інтереси країни
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07.09.2021 11:01 Ответить
А що там у ПП - А що там у ЄС

23 год ·

За великим рахунком Коломойський вчинив з українцями так само, як Путін з жителями ОРДЛО.

Путін одним скормив сказочную "новоросію", як Бєня іншим - дурілку про "конєц епохі".

Тепер в Донецьку сидять путінські маріонетки, а в ОП та ВР коломойські, упереміш з тими ж путінськими, яким навіть називати прізвища своїх патронів табу.

Один в телевізорі показує колективну Скабєєву, інший колективну Мосійчук, і ці мадам обоє-двоє несуть еталонну пропаганду про рост жирів у маслі, поки шахтарів з Донбасу вивизять в Якутію, а 50% українців мріють виїхати зі своєї країни через бідність і корупцію.

Путін каже, що "іх там нєт", і Коломойський каже, що "ми воюєм самі з собой" - а телеглядач "1+1"" так само слухняно ненавидить Порошенка, як телеглядач "росія-1".

Їхня спільна задача - злити Україну з ОРДЛО в єдину малоросію, зруйнувавши економіку через відновлення залежності від РФ, як у випадку з закупівлями електрики та сприяння будувництву "Потоку-2", так і через дискредитацію державницьких сил та євроінтеграційного напрямку руху країни.

Для "одного народа" і технологія одна й та сама - а наше завдання її знищити до бісової матері, бажано разом з творцями.

Валерій Прозапас
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07.09.2021 11:12 Ответить
Головой нужно думать на избирательном участке, а не телевизором
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07.09.2021 11:50 Ответить
Так для этого вся эта зеленая кодла и пришла к власти.
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07.09.2021 11:14 Ответить
Шабуня, не неси бредятину - служба в контрразведке однозначно предполагает допуск к гостайне, поэтому контрразведчики однозначно допускаются к переаттестации. А тебе лишь бы воздух испортить
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07.09.2021 11:33 Ответить
а так і буде - дєрьмак свій хліб в кацапів не дарма заробляє...
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07.09.2021 11:35 Ответить
Как і пріказал таваріщ Путєн
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07.09.2021 11:54 Ответить
А то...это задание в том числе получил Бубочка еще в Омане
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07.09.2021 11:55 Ответить
разогнать вчистую и набрать заново только украинцев, родившихся за границей...
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07.09.2021 12:04 Ответить
Куратором по экономике СБУ является помощник Ермака - негодяй и рэкетир Беззубенко (гуглите!) - еще тот Семочко 2.0)))
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07.09.2021 12:12 Ответить
мабуть чергова перемога...
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07.09.2021 14:39 Ответить
зеленский продолжает работу януковича по уничтожению СБУ и Армии... скоро Украина будет под путиным как и белорусь
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08.09.2021 11:46 Ответить
 
 