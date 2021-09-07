Блинкен осуждает приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку: Вердикт - демонстрация полного неуважения к правам человека

Приговор белорусского суда по делу оппозиционеров Максима Знака и Марии Колесниковой не является законным и идет вразрез с международными обязательствами Беларуси

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, этот судебный вердикт является дальнейшей демонстрацией полного неуважения режима к правам человека и фундаментальным свободам народа Беларуси. Колесникова и Знак заслуживали транспарентного судебного решения в отношении ложных обвинений против них, чего не было", - говорится в заявлении госсекретаря.

Он напомнил, что на фоне такого вердикта Беларусь как член ОБСЕ обязана соблюдать как право на независимый и беспристрастный суд, так и право на свободу слова и мирные собрания.

Также Блинкен призвал власти Беларуси прекратить "репрессивную кампанию против народа Беларуси", немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с оппозицией и гражданским обществом, который приведет к свободным и честным выборам под надзором международных наблюдателей.

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Как сообщалось, суд в Минске в понедельник огласил приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции: Максиму Знаку - 10 лет лишения свободы, Марии Колесниковой - 11 лет колонии.

Ранее с критикой приговора также выступали ЕС и Великобритания.