Блинкен осуждает приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку: Вердикт - демонстрация полного неуважения к правам человека
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Приговор белорусского суда по делу оппозиционеров Максима Знака и Марии Колесниковой не является законным и идет вразрез с международными обязательствами Беларуси
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, этот судебный вердикт является дальнейшей демонстрацией полного неуважения режима к правам человека и фундаментальным свободам народа Беларуси. Колесникова и Знак заслуживали транспарентного судебного решения в отношении ложных обвинений против них, чего не было", - говорится в заявлении госсекретаря.
Он напомнил, что на фоне такого вердикта Беларусь как член ОБСЕ обязана соблюдать как право на независимый и беспристрастный суд, так и право на свободу слова и мирные собрания.
Также Блинкен призвал власти Беларуси прекратить "репрессивную кампанию против народа Беларуси", немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с оппозицией и гражданским обществом, который приведет к свободным и честным выборам под надзором международных наблюдателей.
Как сообщалось, суд в Минске в понедельник огласил приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции: Максиму Знаку - 10 лет лишения свободы, Марии Колесниковой - 11 лет колонии.
Ранее с критикой приговора также выступали ЕС и Великобритания.
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