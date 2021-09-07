Проверка документов и досмотр автомобилей: сегодня во Львове состоятся внезапные антитеррористические учения СБУ

7 сентября 2021 г. координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проводит внезапные антитеррористические учения. Тренировки состоятся во Львовском городском совете.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области в Facebook.

Специальные учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным.

Цель учений: проверка взаимодействия силовых ведомств, ГСЧС и других специальных служб в условиях потенциальной террористической угрозы.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Львова с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Кроме того, просим граждан в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по номерам "горячей линии" УСБУ во Львовской области (032) 261-61-42, или звонить - 102", - добавили в ведомстве.