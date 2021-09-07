Двое детей умерли от отравления на Виннитчине: Предварительная версия - употребление грибов или лесных ягод

Сестер в возрасте 4-х и 13-ти лет госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы 5 сентября с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции региона.

Полицией начато расследование уголовного производства, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины. Одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Окончательная причина смерти детей будет установлена ​​после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Еще один ребенок из этой семьи - 12-летний мальчик находится в больнице.

Также полиция будет проверять профессионализм действий врачей.

Досудебное расследование продолжается.

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