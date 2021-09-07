РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15420 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 848 3
Винницкая область (917) дети (6020) отравление (1572) Нацполиция (15728) смерть (9034)

Двое детей умерли от отравления на Виннитчине: Предварительная версия - употребление грибов или лесных ягод

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое детей умерли от отравления на Виннитчине: Предварительная версия - употребление грибов или лесных ягод

Сестер в возрасте 4-х и 13-ти лет госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы 5 сентября с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции региона.

Полицией начато расследование уголовного производства, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины. Одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Окончательная причина смерти детей будет установлена ​​после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Еще один ребенок из этой семьи - 12-летний мальчик находится в больнице.

Также полиция будет проверять профессионализм действий врачей.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте: 18 детей отравились на праздновании Дня знаний в Ивано-Франковской области, - полиция

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось тому я принципово не їм дикорослих грибів і щоб мені не казали.
показать весь комментарий
07.09.2021 10:55 Ответить
Природні гриби і вирощені в штучних умовах - все одно що порівнювати нормальний секс із онанізмом! Але, не для дітей це задоволення ...
показать весь комментарий
07.09.2021 11:35 Ответить
Щоб мені не казали...
показать весь комментарий
07.09.2021 11:38 Ответить
 
 